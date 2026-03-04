IND vs ENG Semi Final: सेमीफायनलच्या आदल्यादिवशीच भारतीय संघाची सिद्धिविनायकच्या चरणी, घेतला बाप्पाचा आशीर्वाद
Team India In Mumbai: गुरूवारी होणाऱ्या भारत विरुद्ध इंग्लंडच्या सामन्यासाठी भारतीय संघ मुंबईत दाखल झाले आहेत. दरम्यान त्यांनी सेमीफायनलच्या आदल्यादिवशी सिद्धीविनायकाचे दर्शन घेत आशीर्वाद घेतले आहेत.
Manali Sagvekar | Mar 04, 2026, 04:41 PM IST
Team India In Shree Siddhivinayak Temple: उद्या 5 मार्च रोजी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर भारतचा आणि इंग्लंडविरुद्ध सामना रंगणार आहे. या सामन्यासाठी भारतीय क्रिकेट संघ मुंबईत दाखल झाला आहे. दरम्यान संघातील अक्षर पटेल, इशान किशन आणि अभिषेक शर्मा या खेळाडूंनी सामन्याच्या आदल्यादिवशी श्री सिद्धिविनायक मंदिराला भेट दिली आहे. आणि गणरायाचे आशीर्वाद घेतले आहेत.
