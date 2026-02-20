English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  सुर्यकुमारच टी-20 वर्ल्डकप उंचावणार! आधी 1983 नंतर 2007 ला झालं तेच आता घडलं; समजून घ्या कनेक्शन

सुर्यकुमारच टी-20 वर्ल्डकप उंचावणार! आधी 1983 नंतर 2007 ला झालं तेच आता घडलं; समजून घ्या कनेक्शन

T20 World Cup 2026 Chances Of Indian Winning Are High: भारत सुपर 8 मध्ये पोहचला असून आतापासूनच भारतीय संघच हा वर्ल्डकप जिंकणार असं का म्हटलं जातंय हे जाणून तुमचाही नक्कीच यावर विश्वास बसू शकतो असा हा योगायोग आहे. त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Feb 20, 2026, 04:05 PM IST
1/10

सुर्यकुमार यादवच टी-20 वर्ल्डकपची ट्रॉफी उंचावणार, कारण...

worldcup2026t20

सुर्यकुमार यादव वर्ल्डकपची ट्रॉफी उंचावताना 8 मार्च 2026 रोजी फायनलनंतर दिसणार? भारतच जिंकणार T20 वर्ल्डकप... तिसऱ्यांदा जुळून आला तोच योगायोग, अशी चर्चा जोरात आहे. मात्र यामागील नेमकं तर्क काय आहे? जाणून घेऊयात सविस्तरपणे... (फोटो सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

2/10

भारतच जिंकणार टी-20 वर्ल्डकप 2026

worldcup2026t20

टी-20 वर्ल्डकप 2026 कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघच जिंकणार असं सांगितलं तर तुमचा पहिला प्रश्न असेल कसं काय? खरं तर असा दावा सोशल मीडियावर एका खास आधारावर केला जातोय. त्याबद्दलच... (फोटो सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

3/10

भारतासंदर्भात पोस्ट व्हायरल

worldcup2026t20

खरं तर टी-20 वर्ल्डकपसारख्या स्पर्धा जेव्हा साखळी फेरीच्या अंतिम टप्प्यात असतात तेव्हा संपूर्ण स्पर्धेतील घडामोडी आणि सामन्यांच्या निकालांचा आधीच्या पर्वातील किंवा स्पर्धांमधील कामगिरीशी संबंध जोडला जातो आणि तेव्हा असं झालेलं तर तसा निकाल लागलेला असे योगायोग जुळून येत असल्याच्या पोस्ट व्हायरल होत असतात. सध्या अशीच एक पोस्ट भारतासंदर्भात व्हायरल होतेय. (फोटो सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

4/10

ऑस्ट्रेलियन संघ साखळी फेरीमध्येच बाहेर

worldcup2026t20

सुपर 8 च्या शर्यतीमधून ऑस्ट्रेलियन संघ बाहेर पडला.  2026 च्या टी-20 वर्ल्डकपमध्ये ऑस्ट्रेलियन संघ साखळी फेरीमध्येच गारद झाला आहे. ऑस्ट्रेलियाचा आयसीसीच्या स्पर्धेमधील दुष्काळ सलग चौथ्या मालिकेतही दिसून येत आहे. (फोटो सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

5/10

ऑस्ट्रेलिया स्पर्धेतून बाहेर

worldcup2026t20

2026 च्या टी-20 वर्ल्डकपमध्ये तर झिम्बाब्वेच्या संघाने ऑस्ट्रेलियाला पराभूत केलं. या पराभवामुळेच ऑस्ट्रेलिया स्पर्धेतून बाहेर पडला असून झिम्बावेचा संघ सुपर 8 मध्ये पोहोचला आहे. (फोटो सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

6/10

2007 मध्येही असाच निकाल

worldcup2026t20

विशेष म्हणजे झिम्बाब्वेने 2007 मध्येही अशाप्रकारे ऑस्ट्रेलियाला पराभूत केलं होतं. झिम्बाब्वेने यंदाच्या वर्षीही केलेला हा पराक्रम या वर्ल्डकपमधील सर्वात मोठा उलटफेर मानला जातोय. (फोटो सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

7/10

1983 पहिल्यांदा केलेला भीमपराक्रम

worldcup2026t20

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे 1983 च्या एकदिवसीय वर्ल्डकप स्पर्धेमध्येही झिम्बाब्वेच्या संघाने बलाढ्य ऑस्ट्रेलियाला धूळ चारली होती. (फोटो सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)  

8/10

कपील देव यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने पहिल्यांदा वर्ल्डकप जिंकला

worldcup2026t20

आता या साऱ्याचा टीम इंडियाशी संबंध लावायचा झाला तर 1983 मध्ये कपील देव यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने पहिल्यांदा क्रिकेट वर्ल्डकप जिंकला होता. त्या स्पर्धेत झिम्बावेने ऑस्ट्रेलिया पराभूत केलेलं. (फोटो सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

9/10

2007 हेच घडलं होतं

worldcup2026t20

2007 च्या पहिल्याच टी-20 वर्ल्डकप स्पर्धेत झिम्बाब्वेने ऑस्ट्रेलिया पराभवाचा धक्का दिला होता. त्यावेळीही महेंद्र सिंह धोनीच्या नेतृत्वाखालील नवख्या भारतीय संघाने टी-20 या सर्वात छोट्या फॉरमॅटमधील क्रिकेट स्पर्धेचा वर्ल्डकप जिंकला होता. (फोटो सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

10/10

...तेव्हा तेव्हा भारताने वर्ल्डकप जिंकला

worldcup2026t20

म्हणजेच जेव्हा जेव्हा वर्ल्डकपच्या स्पर्धेमध्ये झिम्बाब्वेने ऑस्ट्रेलिया धूळ चारली आहे तेव्हा तेव्हा भारताने वर्ल्डकप जिंकला आहे. आता हाच धागा पकडून भारत यंदाचा म्हणजेच 2026 चा टी-20 वर्ल्डकप जिंकून तिसऱ्यांदा विश्वचषकावर नाव कोरणार असल्याचा विश्वास भारतीय चाहत्यांमध्ये असून तशा पोस्टही सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसत आहेत. (फोटो सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

