टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारताचा दबदबा! इतर 19 संघ आसपास सुद्धा नाहीत, पाहा पॉइंट्स टेबल
टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये ग्रुप स्टेजचे काही शेवटचे सामने शिल्लक आहेत. बुधवारी अहमदाबादमध्ये भारताने नेदर्लंड्स विरुद्ध 17 धावांनी विजय मिळवला आणि यासह ग्रुप स्टेजमधील सलग चार सामने सुद्धा जिंकले. भारताने सुपर 8 मधील आपलं स्थान निश्चित केलंय, एवढंच नाही तर इतर 19 संघांच्या तुलनेत भारताची कामगिरी ही उत्तम आहे. तेव्हा सध्या पॉईंट्स टेबलची अवस्था कशी आहे याबद्दल जाणून घेऊयात.
Pooja Pawar | Feb 19, 2026, 03:46 PM IST
टीम इंडियाने आतापर्यंत ग्रुप स्टेजमधील सर्व चार सामने जिंकलेत यासह पॉईंट्स टेबलमध्ये त्यांचे एकूण 8 पॉईंट्स झालेत. तर दुसरीकडे ग्रुप डीमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने सुद्धा ग्रुपमधील सलग चार सामने जिंकलेत. त्यांच्याकडे सुद्धा 8 पॉईंट्स आहेत. पण भारताचा नेट रन रेट हा 2.500 असून इतर कोणताही संघ त्याच्या आसपास सुद्धा नाही.
