Marathi News
  • फोटो
  • टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारताचा दबदबा! इतर 19 संघ आसपास सुद्धा नाहीत, पाहा पॉइंट्स टेबल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारताचा दबदबा! इतर 19 संघ आसपास सुद्धा नाहीत, पाहा पॉइंट्स टेबल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये ग्रुप स्टेजचे काही शेवटचे सामने शिल्लक आहेत. बुधवारी अहमदाबादमध्ये भारताने नेदर्लंड्स विरुद्ध 17 धावांनी विजय मिळवला आणि यासह ग्रुप स्टेजमधील सलग चार सामने सुद्धा जिंकले. भारताने सुपर 8 मधील आपलं स्थान निश्चित केलंय, एवढंच नाही तर इतर 19 संघांच्या तुलनेत भारताची कामगिरी ही उत्तम आहे. तेव्हा सध्या पॉईंट्स टेबलची अवस्था कशी आहे याबद्दल जाणून घेऊयात.   

Pooja Pawar | Feb 19, 2026, 03:46 PM IST
टीम इंडियाने आतापर्यंत ग्रुप स्टेजमधील सर्व चार सामने जिंकलेत यासह पॉईंट्स टेबलमध्ये त्यांचे एकूण 8 पॉईंट्स झालेत. तर दुसरीकडे ग्रुप डीमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने सुद्धा ग्रुपमधील सलग चार सामने जिंकलेत. त्यांच्याकडे सुद्धा 8 पॉईंट्स आहेत. पण भारताचा नेट रन रेट हा 2.500 असून इतर कोणताही संघ त्याच्या आसपास सुद्धा नाही.   

ग्रुप ए मधून भारत आणि पाकिस्तान हे दोन संघ सुपर 8 मध्ये दाखल झालेत. नेदरलँड, यूएसए आणि नामीबिया यांचा लीग स्टेजचा प्रवास आता संपलाय. टीम इंडियाचं प्रदर्शन आतापर्यंत संतुलित आणि आत्मविश्वासाने भरलेले आहे.   

ग्रुप ए मध्ये भारत नंबर 1, पाकिस्तान नंबर 2, यूएसए नंबर 3, नेदरलँड नंबर 4 आणि नामिबिया नंबर 5 वर आहे.   

ग्रुप बीमधून आतापर्यंत श्रीलंका आणि झिम्बाब्वे या दोन संघांनी सुपर 8 साठी क्वालिफाय केलंय. यात श्रीलंकाने आतापर्यंत 3 पैकी 3 सामने जिंकले असून त्यांचा नेट रन रेट हा +2.462 आहे. तर झिम्बाब्वेने आतापर्यंत 3 पैकी दोन सामने जिंकले असून ते  5 पॉईंट्सने सुपर 8 साठी क्वालिफाय झालेत.  

ग्रुप बी मध्ये श्रीलंकाने नंबर 1, झिम्बाब्वेने नंबर 2, आयर्लंड नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया नंबर 4 आणि ओमान नंबर 5 वर आहे.   

ग्रुप सीमध्ये वेस्टइंडीज आणि इंग्लंड या दोन्ही संघांनी सुपर 8 मध्ये एंट्री घेतलीये. यापैकी वेस्ट इंडिजने 3 पैकी 3 सामने जिंकलेत तर इंग्लंडने 4 पैकी 3 सामने जिंकलेत. यात वेस्ट इंडिजचा नेट रन रेट हा  +1.820 आहे.   

ग्रुप सीमध्ये वेस्टइंडीज नंबर 1 वर, इंग्लंडचा संघ नंबर 2 वर, स्कॉटलंडचा संघ नंबर 3 वर, इटलीचा संघ नंबर 4 वर तर नेपाळचा संघ नंबर 5 वर आहे.   

ग्रुप डी मध्ये साउथ अफ्रीका संघाने चार पैकी चार सामने जिंकलेत. दक्षिण आफ्रिकेचा नेट रन रेट हा +1.943 आहे. न्यूझीलंडने चार पैकी तीन सामने जिंकले असून ते नंबर 2 वर आहेत. 

ग्रुप डी च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 वर, न्यूझीलंड नंबर 2 वर, अफगाणिस्तान नंबर 3 वर, यूएई नंबर  4 वर तर कॅनडा नंबर 5 वर आहे.   

