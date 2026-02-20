English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'...आता वेळ आली आहे,' तीन वेळा शून्यावर बाद होणाऱ्या अभिषेक शर्मासंदर्भात संघ व्यवस्थापनाचं मोठं विधान, 'त्याने आतापर्यंत...'

Team Management on Abhishek Sharma Poor Form: टी-20 वर्ल्डकपमध्ये भारतीय संघ अजेय राहत चांगली कामगिरी करत असला तरी अभिषेक शर्माचा फॉर्म मात्र संघासाठी चिंतेचा विषय आहे. अभिषेक शर्मा सलग तीन सामन्यात शून्यावर बाद झाल्याने भारतीय संघाचं गणित बिघडत आहे. अद्याप याचा फटका बसला नसला तरी एखाद्या सामन्यात याची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते.   

Shivraj Yadav | Feb 20, 2026, 10:46 PM IST
रविवारी भारत दक्षिण आफ्रिकेशी भिडणार आहे. मात्र त्याआधी मुख्य प्रक्षिशक गौतम गंभीर अभिषेक शर्मासोबत प्रशिक्षण सरावादरम्यान चर्चा करताना दिसला. यावेळी दोघेही गांभीर्याने चर्चा करत होते.   

अभिषेक शर्माची फक्त फलंदाजीच नाही तर क्षेत्ररक्षणही चिंतेचा विषय आहे. गौतम गंभीरशी चर्चा केल्यानंतर तो उंच झेलचा सराव करताना दिसला.   

भारतीय संघाचा गोलंदाजी प्रशिक्षक मोर्ने मॉर्कल याने संघात त्याच्या फॉर्मसंदर्भात काही चर्चा झाली नसल्यां सांगितलं आहे. "त्याच्यासंदर्भात काही चर्चा झालेली नाही. तो एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा खेळाडू आहे. सुदैवाने इतर फलंदाज त्याच्या वतीने धावा करत आहेत," असं त्याने म्हटलं.  

मात्र अभिषेक शर्माने आता धावा करण्याची गरज असल्याचंही त्याने म्हटलं आहे.   

सध्या आम्ही वर्ल्डकपमधील अत्यंत महत्वाच्या टप्प्यातून जात आहोत आणि त्याने चांगली कामगिरी करण्याची अपेक्षा आहे असं त्याने सांगितलं.  

"मला खात्री आहे की, फक्त संघच नाही तर प्रेक्षकांसाठीही तो धावा करेल. कारण तो चांगलं मनोरंजन करतो आणि आम्हाला ते पाहायला आवडतं," असं तो म्हणाला.   

त्यामुळे तो आता चांगली टोलेबाजी करेल याची मला खात्री आहे. त्याला फक्त चांगली सुरुवात मिळण्याची गरज आहे आणि त्यानंतर तो चांगली कामगिरी करेल असा विश्वास त्याने व्यक्त केला आहे.   

