'...आता वेळ आली आहे,' तीन वेळा शून्यावर बाद होणाऱ्या अभिषेक शर्मासंदर्भात संघ व्यवस्थापनाचं मोठं विधान, 'त्याने आतापर्यंत...'
Team Management on Abhishek Sharma Poor Form: टी-20 वर्ल्डकपमध्ये भारतीय संघ अजेय राहत चांगली कामगिरी करत असला तरी अभिषेक शर्माचा फॉर्म मात्र संघासाठी चिंतेचा विषय आहे. अभिषेक शर्मा सलग तीन सामन्यात शून्यावर बाद झाल्याने भारतीय संघाचं गणित बिघडत आहे. अद्याप याचा फटका बसला नसला तरी एखाद्या सामन्यात याची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते.
Shivraj Yadav | Feb 20, 2026, 10:46 PM IST
