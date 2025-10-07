English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
665000000 रुपयांच्या संपत्तीसह तन्मय भट झाला भारतातील सर्वात श्रीमंत Youtuber? Tech Informer चा रिपोर्ट

Tanmay Bhat Net Worth: मायजार ब्लॉगच्या अंदाजांवर आधारित Tech Informer ने प्रकाशित केलेल्या रिपोर्टमध्ये तन्मय भट हा भारतातील सर्वात श्रीमंत युट्यूबर असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.  

Shivraj Yadav | Oct 07, 2025, 03:35 PM IST
तन्मय भट भारतातील सर्वात श्रीमंत युट्यूबर असल्याचा दावा एका रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे.  रिपोर्टमध्ये त्याची एकूण संपत्ती 665 कोटी असल्याचं सांगितलं आहे.   

Tech Informer मायजार ब्लॉगच्या अंदाजांवर आधारित प्रकाशित केलेल्या अहवालात तन्मयला अव्वल स्थान दिलं आहे. त्याच्यानंतर त्यानंतर टेक्निकल गुरुजी आणि समय रैना सारखे इतर प्रसिद्ध कंटेंट क्रिएटर्स आहेत.   

तन्मयची अंदाजे एकूण संपत्ती 665 कोटी असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. अहवालात दुसऱ्या क्रमांकावर टेक्निकल गुरुजी आहे, ज्याची एकूण संपत्ती 356 कोटी आहे.  

यानंतर सोशल मीडियावर तन्मय संपत्तीबाबत तुफान चर्चा रंगली होती. ही चर्चा तन्मय भटपर्यंत पोहोचल्यानंतर त्यानेही यावर पोस्ट शेअर करत सत्यस्थिती सांगितली.   

तन्मयने या दाव्यावर उपहासात्मकपणे पोस्ट करत म्हटलं की, "भाई, इतके पैसे असते तर मी युट्यूब मेंबरशिप विकत बसलो नसतो".  

एका सोशल मीडिया युजरने कमेंट करत म्हटलं की, "तन्मय भाई, इथे 10 ते 20 कोटी माझ्याकडे टाका, नाहीतर छापा पडेल."  

तन्मयला त्याच्या संपत्तीबाबत स्पष्टीकरण द्यावे लागण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या वर्षी एका संपत्ती व्यवस्थापन स्टार्टअपने तो भारतातील सर्वात श्रीमंत कंटेंट क्रिएटर्सपैकी एक असल्याचा दावा केल्यानंतर तन्मयने स्पष्टीकरण दिलं होतं. डेझर्व्हच्या एका अहवालात त्याची नेटवर्थ 665 कोटी असल्याचं म्हटलं आहे.  

तन्मय भटने 2012 मध्ये गुरसिमरंजेत सिंग खांबा याच्यासोबत ऑल इंडिया बकचोदची (AIB) सह-स्थापना केली. 2019 मध्ये कंपनी बंद होईपर्यंत त्याने सीईओ म्हणून काम केलं. 2018 मध्ये, तन्मय अमेझॉन प्राइमवर प्रसारित होणाऱ्या लोकप्रिय स्टँड-अप कॉमेडी स्पर्धेच्या सीझन 1 मध्ये परीक्षक म्हणून दिसला.  

2019 मध्ये, त्याने स्वतःचे यूट्यूब चॅनेल "तन्मय भट" लाँच केले, जिथे तो व्हीलॉग आणि कॉमेडी स्केचेसपासून ते रिअॅक्शन व्हिडिओ असा अनेक कंटेटटशेअर करतो. याव्यतिरिक्त, भट PUBG मोबाइल आणि अमंग अस सारखे गेम स्ट्रीम करतो.   

