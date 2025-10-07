665000000 रुपयांच्या संपत्तीसह तन्मय भट झाला भारतातील सर्वात श्रीमंत Youtuber? Tech Informer चा रिपोर्ट
Tanmay Bhat Net Worth: मायजार ब्लॉगच्या अंदाजांवर आधारित Tech Informer ने प्रकाशित केलेल्या रिपोर्टमध्ये तन्मय भट हा भारतातील सर्वात श्रीमंत युट्यूबर असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
Shivraj Yadav | Oct 07, 2025, 03:35 PM IST
तन्मयला त्याच्या संपत्तीबाबत स्पष्टीकरण द्यावे लागण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या वर्षी एका संपत्ती व्यवस्थापन स्टार्टअपने तो भारतातील सर्वात श्रीमंत कंटेंट क्रिएटर्सपैकी एक असल्याचा दावा केल्यानंतर तन्मयने स्पष्टीकरण दिलं होतं. डेझर्व्हच्या एका अहवालात त्याची नेटवर्थ 665 कोटी असल्याचं म्हटलं आहे.
