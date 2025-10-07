English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
PHOTO: सेकंड हँड किंवा जुना फोन विकत घेताय? आधी जाणून घ्या त्या फोनचं वय; फॉलो करा या सोप्या टिप्स

Mobile Buying Tips in Marathi : मोबाइल फोनचं वय शोधून काढण्यासाठी असे अनेक पर्याय आहेत. चला सोप्या स्टेप्स जाणून घेऊयात.   

Tejashree Gaikwad | Oct 07, 2025, 04:10 PM IST
1/8

मोबाइल फोनचं वय जाणून घेणं काही अवघड काम नाही. तुम्ही काही साध्या पद्धती वापरून  रिटेल बॉक्स, फोनचं सेटिंग मेन्यू, ई-कॉमर्स वेबसाइट, थर्ड पार्टी अॅप्स, किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग कोड यांच्या मदतीने सहजपणे तुमच्या मोबाइलचा “जन्मदिन” शोधू शकता. हे खास करून सेकंड हँड फोन खरेदी करताना किंवा विकताना फार उपयोगी ठरतं. चला, एकेक करून जाणून घेऊया या पद्धती.

2/8

फोनसोबत मिळालेल्या रिटेल बॉक्सवर साधारणपणे त्याची मॅन्युफॅक्चरिंग डेट (निर्मिती तारीख) दिलेली असते. हीच तारीख फोनचं वय सांगते. जर तुमच्याकडे तो बॉक्स नसेल, तर पुढील उपाय वापरू शकता.   

3/8

फोनच्या Settings → About Phone / Device Information या विभागात जा. तिथे काही ठिकाणी “Manufacture Date” किंवा “Build Date” अशा शब्दांनी फोनची तयार झाल्याची तारीख दिलेली असते. ध्यानात ठेवा, प्रत्येक ब्रँडचा युजर इंटरफेस (UI) वेगळा असल्याने हा पर्याय कुठे आहे हे थोडं शोधावं लागेल.

4/8

जर तुम्ही तुमचा फोन Flipkart, Amazon किंवा इतर ई-कॉमर्स साइटवरून घेतला असेल, तर त्या साइटवरच्या My Orders विभागात जा. तिथे फोनची ऑर्डर डेट आणि डिलिव्हरी डेट दिलेली असते. डिलिव्हरी डेटवरून तुम्ही अंदाज लावू शकता की तुमचा फोन किती जुना आहे.

5/8

गुगल प्ले स्टोअरवर काही अॅप्स आहेत जे फोनच्या सिस्टममधली माहिती उघड करतात. उदाहरणार्थ — Phone Info हे अॅप डाउनलोड करा. अॅप ओपन करा → “Device” सेक्शनमध्ये जा → “First Seen” भागात तुम्हाला तुमचा फोन पहिल्यांदा कधी वापरला गेला हे दिसेल.

6/8

काही फोनमध्ये डायलर कोड्स वापरून “Service Menu” उघडता येतो. खाली दिलेले कोड टाका — *#197328640#* *#*#197328640#*#* *#0000# या मेनूमध्ये फोनची मॅन्युफॅक्चरिंग डेट दिसू शकते. तथापि, ही पद्धत सर्वच ब्रँड्सवर कार्यरत नसते.

7/8

जर वरील सर्व मार्ग अपयशी ठरले, तर Google Search हा शेवटचा पर्याय आहे. फोनचं मॉडेल टाइप करून “launch date” असं सर्च करा. त्या मॉडेलच्या अधिकृत लॉन्च डेटवरून तुमच्या फोनचं वय सहज काढता येईल.

8/8

फोनचा बॉक्स, सेटिंग मेन्यू, ऑर्डर हिस्ट्री, थर्ड पार्टी अॅप्स किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग कोड — यांपैकी कोणतीही एक पद्धत वापरून तुम्ही तुमच्या मोबाइलचं वय काही मिनिटांत शोधू शकता!  

