PHOTO: सेकंड हँड किंवा जुना फोन विकत घेताय? आधी जाणून घ्या त्या फोनचं वय; फॉलो करा या सोप्या टिप्स
Mobile Buying Tips in Marathi : मोबाइल फोनचं वय शोधून काढण्यासाठी असे अनेक पर्याय आहेत. चला सोप्या स्टेप्स जाणून घेऊयात.
Tejashree Gaikwad | Oct 07, 2025, 04:10 PM IST
मोबाइल फोनचं वय जाणून घेणं काही अवघड काम नाही. तुम्ही काही साध्या पद्धती वापरून रिटेल बॉक्स, फोनचं सेटिंग मेन्यू, ई-कॉमर्स वेबसाइट, थर्ड पार्टी अॅप्स, किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग कोड यांच्या मदतीने सहजपणे तुमच्या मोबाइलचा “जन्मदिन” शोधू शकता. हे खास करून सेकंड हँड फोन खरेदी करताना किंवा विकताना फार उपयोगी ठरतं. चला, एकेक करून जाणून घेऊया या पद्धती.
