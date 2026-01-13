English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • अश्लील, आक्षेपार्ह, घाणेरडे...; महिला मंत्र्याचे गंभीर आरोप! मस्क यांना सर्वात मोठा धक्का

अश्लील, आक्षेपार्ह, घाणेरडे...; महिला मंत्र्याचे गंभीर आरोप! मस्क यांना सर्वात मोठा धक्का

Technology News Update: सध्या जगभरामध्ये जागातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीशी थेट संबंध असलेल्या विषयावर महिला नेत्याने गंभीर विधानं केली असून यानंतर एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. नेमकं घडलंय काय जाणून घ्या सविस्तर...

Swapnil Ghangale | Jan 13, 2026, 02:28 PM IST
twitter
1/9

मोठा निर्णय

grokblock

जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीसंदर्भात महिला मंत्र्याने गंभीर आरोप केले असून यानंतर देशाने एक मोठा निर्णय घेतला असून हा एलॉन मस्क यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जातोय. नेमकं हे प्रकरण काय जाणून घेऊयात...

twitter
2/9

मस्क यांना धक्का देणारा निर्णय

grokblock

जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असलेल्या एलॉन मस्क यांना धक्का देणारा एक मोठा निर्णय जगातील दोन महत्त्वाच्या देशांनी घेतला आहे.   

twitter
3/9

या दोन देशांनी घातली बंदी

grokblock

एलॉन मस्क यांच्या मालकीचे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स' ने विकसित केलेल्या 'ग्रोक' या कृत्रिम बुद्धिमत्ता चॅटबॉटवर मलेशिया आणि इंडोनेशियाने बंदी घातली असून ते अशा प्रकारची कारवाई करणारे पहिले देश ठरले आहेत.

twitter
4/9

...म्हणून कारवाई करण्यात आली

grokblock

अश्लील स्वरूपाच्या आणि विनापरवाना तयार केलेल्या बनावट चित्रांचा गैरवापर होत असल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.  

twitter
5/9

नेमकी अडचण काय?

grokblock

ग्रोकचा वापर एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर करता येतो. मात्र या टूलब्द्वारे महिलांची तसेच अल्पवयीन मुलांची अश्लील, आक्षेपार्ह, घाणेरडे आणि बनावट फोटो तयार होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. त्यामुळे जनरेटिव्ह एआयच्या गैरवापराबाबत जागतिक पातळीवर चिंता वाढली आहे.

twitter
6/9

या महिला नेत्याने केली घोषणा

grokblock

इंडोनेशियाने शनिवारी ग्रोककवर तात्पुरती बंदी घातली, तर मलेशियाने रविवारी अशीच कारवाई केली. इंडोनेशियाच्या दळणवळण आणि डिजिटल व्यवहार मंत्री मेउत्या हाफिद यांनी याबद्दल माहिती दिली.  

twitter
7/9

महिला नेत्याचे गंभीर आरोप

grokblock

विना परवाना तयार होणारे अश्लील डीपफेक्स हे मानवी हक्क, प्रतिष्ठा आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेचे गंभीर उल्लंघन आहे, असं मेउत्या हाफिद यांनी मस्क यांच्या मालकीच्या प्लॅटफॉर्मवरुन चालणाऱ्या ग्रोक या सुविधेचा होत असलेल्या गैरवापर अधोरेखित करताना सांगितलं.   

twitter
8/9

मानसिक, सामाजिक आणि प्रतिमा डागाळली

grokblock

अधिकाऱ्यांच्या मते, ग्रोकमध्ये अश्लील आणि बनावट सामग्री रोखण्यासाठी पुरेसे सुरक्षा उपाय नाहीत. त्यामुळे गोपनीयतेचे उल्लंघन होत असून संबंधित व्यक्तींना मानसिक, सामाजिक आणि प्रतिमा डागाळली जात आहे.  

twitter
9/9

ग्रोकचा गैरवापर सुरूच

grokblock

मलेशियातील मल्टिमीडिया आयोगानेही ग्रोकचा गैरवापर सुरूच असल्याने तात्पुरती बंदी लागू केली आहे. 2023 मध्ये सुरू झालेला ग्रोक सध्या एक्सवर मोफत आहे. मात्र अश्लील डीपफेक्सवरील वाढल्या टीकेनंतर जगभरात त्यावर कडक नजर ठेवली जात आहे. (सर्व फोटो : रॉयटर्स आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

twitter
