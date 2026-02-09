English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Teddy Day Wishes in Marathi: तू सदैव हसत राहा...खास व्यक्तींना पाठवा Propose Day च्या शुभेच्छा, WhatsApp Status आणि HD Image, Facebook Messages

Teddy Day Wishes in Marathi: 'तू सदैव हसत राहा...'खास व्यक्तींना पाठवा Propose Day च्या शुभेच्छा, WhatsApp Status आणि HD Image, Facebook Messages

Teddy Day Wishes Messages in Marathi : व्हॅलेंटाईन डे हा आठवडा सुरु आहे. यामध्ये 9 फेब्रुवारी रोजी टेडी डे आहे. यादिवशी तुम्ही तुमच्या भावना टेडीमार्फत व्यक्त करु शकता. आपल्या जवळच्या व्यक्तीला टेडीसोबत अनोखे मॅसेज पाठवून द्या खास सरप्राईज.   

Dakshata Thasale | Feb 09, 2026, 03:17 PM IST
twitter
1/7

Teddy Day Wishes in Marathi 7 February Happy Teddy Day 2026

'तू सदैव हसत राहा...'खास व्यक्तींना पाठवा Propose Day च्या शुभेच्छा

टेडी डे निमित्त मी माझ्या गोड मैत्रिणीला गोंडस टेडी डे कोट्ससह गोड टेडी डे कोट्स भेट देत आहे. टेडी डे शुभेच्छा !!  

twitter
2/7

Teddy Day Wishes in Marathi 7 February Happy Teddy Day 2026

'तू सदैव हसत राहा...'खास व्यक्तींना पाठवा Propose Day च्या शुभेच्छा

मन करतं की, तुला माझ्या मिठीत घेऊ, तुला टेडी बेअर बनवून नेहमी माझ्या सोबत ठेवू. हॅप्पी टेडी डे..!  

twitter
3/7

Teddy Day Wishes in Marathi 7 February Happy Teddy Day 2026

'तू सदैव हसत राहा...'खास व्यक्तींना पाठवा Propose Day च्या शुभेच्छा

हाय, हा एक टेडी दिवस आहे, मला मिठी मारण्यासाठी मला खूप मोठी टेडी हवी आहे तू येतेस का गं?? कारण तू माझी आवडती टेडी आहेस. टेडी डेच्या शुभेच्छा!  

twitter
4/7

Teddy Day Wishes in Marathi 7 February Happy Teddy Day 2026

'तू सदैव हसत राहा...'खास व्यक्तींना पाठवा Propose Day च्या शुभेच्छा

आजकाल सध्या प्रत्येक टेडी बिअरला पाहून हसू येतं, कसं सांगू त्या व्यक्तीला मला प्रत्येक टेडीमध्ये तूच दिसून येते. Happy Teddy Bear Day  

twitter
5/7

Teddy Day Wishes in Marathi 7 February Happy Teddy Day 2026

'तू सदैव हसत राहा...'खास व्यक्तींना पाठवा Propose Day च्या शुभेच्छा

माझ्या प्रत्येक वेदनेवर औषध आहेस तू, माझ्या प्रत्येक सुखाचं कारण आहेस तू, काय सांगू माझ्यासाठी क्यूट टेडी आहेस तू, हॅपी टेडी डे  

twitter
6/7

Teddy Day Wishes in Marathi 7 February Happy Teddy Day 2026

'तू सदैव हसत राहा...'खास व्यक्तींना पाठवा Propose Day च्या शुभेच्छा

श्वास घेणं हे जीवनाचं चिन्ह आहे, हृदयाचं धडधडणं हे जीवनाचं चिन्ह आहे, टेडी हे प्रेमाचं लक्षण आहे आणि तुमचं प्रेम माझ्या आयुष्याचं चिन्ह आहे. हॅप्पी टेडी डे!  

twitter
7/7

Teddy Day Wishes in Marathi 7 February Happy Teddy Day 2026

'तू सदैव हसत राहा...'खास व्यक्तींना पाठवा Propose Day च्या शुभेच्छा

तू सदैव हसत रहा, आनंदी रहा, खुश रहा, मात्र सदैव टेडी बिअरसारखं माझ्यासोबत राहा, हॅपी टेडी डे 2024  

twitter
पुढील
अल्बम

IND vs USA: सूर्यकुमार यादवच्या सुपला शॉटवर स्टेडियममध्ये धरला ठेका… कोण आहे ही रातोरात व्हायरल झालेली तन्वी गडकरी?

पुढील अल्बम

IND vs USA: सूर्यकुमार यादवच्या सुपला शॉटवर स्टेडियममध्ये धरला ठेका… कोण आहे ही रातोरात व्हायरल झालेली तन्वी गडकरी?

IND vs USA: सूर्यकुमार यादवच्या सुपला शॉटवर स्टेडियममध्ये धरला ठेका… कोण आहे ही रातोरात व्हायरल झालेली तन्वी गडकरी?

IND vs USA: सूर्यकुमार यादवच्या सुपला शॉटवर स्टेडियममध्ये धरला ठेका… कोण आहे ही रातोरात व्हायरल झालेली तन्वी गडकरी? 8
Jaspreet Singh Story: भाषा, भारतीय मुळं आणि क्रिकेटशी नातं जपणारा इटालियन क्रिकेटपटू जसप्रीत सिंग आहे तरी कोण?

Jaspreet Singh Story: भाषा, भारतीय मुळं आणि क्रिकेटशी नातं जपणारा इटालियन क्रिकेटपटू जसप्रीत सिंग आहे तरी कोण?

Jaspreet Singh Story: भाषा, भारतीय मुळं आणि क्रिकेटशी नातं जपणारा इटालियन क्रिकेटपटू जसप्रीत सिंग आहे तरी कोण? 8
MHADA lottery Latest Update: सर्वसामान्यांसाठी खूशखबर! &#039;या&#039; दिवशी म्हाडाची 4186 घरांसाठी मोठी सोडत

MHADA lottery Latest Update: सर्वसामान्यांसाठी खूशखबर! 'या' दिवशी म्हाडाची 4186 घरांसाठी मोठी सोडत

MHADA lottery Latest Update: सर्वसामान्यांसाठी खूशखबर! 'या' दिवशी म्हाडाची 4186 घरांसाठी मोठी सोडत 8
रिया चक्रवर्तीकडून सुशांत प्रकरणानंतरच्या ‘घोस्टिंग’बद्दलचा खुलासा, जाणून घ्या नेमकं काय घडलं?

रिया चक्रवर्तीकडून सुशांत प्रकरणानंतरच्या ‘घोस्टिंग’बद्दलचा खुलासा, जाणून घ्या नेमकं काय घडलं?

रिया चक्रवर्तीकडून सुशांत प्रकरणानंतरच्या ‘घोस्टिंग’बद्दलचा खुलासा, जाणून घ्या नेमकं काय घडलं? 9