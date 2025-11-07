40-44 डिग्री तापमानात महाविवाह सोहळा शूटिंगचं, तेजश्री प्रधानने सांगितला संपूर्ण अनुभव, पाहा फोटो
'वीण दोघातली ही तुटेना'मालिकेतील विवाहसोहळ्याचे शूटिंग गोव्यात पार पडलं आहे. यावेळी शूटिंगमध्ये आलेला अनुभव तेजश्रीने सांगितला आहे.
Soneshwar Patil | Nov 07, 2025, 08:20 PM IST
या मालिकेतील ‘स्वानंदी’ म्हणजेच तेजश्री प्रधान हिने तिचा अनुभव सांगितला. तेजश्री म्हणाली –‘वीण दोघातली ही तुटेना' "महाविवाह सोहळा" गोव्यात झालेल्या डेस्टिनेशन बीच वेडिंगचं शूटिंग करताना मी सगळ्यात जास्त एन्जॉय केले ते म्हणजे तिथले मासे खाऊन ! तिथल्या शूटिंगची सगळ्यात आव्हानात्मक गोष्ट सांगायची झाली तर ४० - ४४ डिग्री तापमानात समुद्रकिनारी शूट करणं.
