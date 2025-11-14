English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

एकेकाळी विराटसोबत खेळला, IPL मध्ये दिल्ली संघाने घेतलं होतं विकत; आज गाजवतोय बिहारचं राजकारण

14 नोव्हेंबर रोजी बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला. या निवडणुकीत बिहारच्या मतदारांनी एनडीएलाच सर्वाधिक पाठिंबा दिलाय. मात्र या निवडणुकीत एक चर्चेत राहिलेलं नाव म्हणजे जेष्ठ नेते लालू प्रसाद यादव यांचा मुलगा तेजस्वी यादव. तेजस्वी यादव हे बिहारमधील एक प्रसिद्ध नेते आहेत. बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री राहिलेल्या तेजस्वी यादव यांचा प्रवास खूपच इंटरेस्टिंग आहे. एकेकाळी क्रिकेट क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या तेजस्वी यांचा यशस्वी राजकारणी पर्यंतचा प्रवास जाणून घेऊयात. 

Pooja Pawar | Nov 14, 2025, 07:18 PM IST
twitter
1/8

तेजस्वी यादव हे बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री सुद्धा राहिले असून त्यांनी मंत्री असताना अनेक खात्याचं काम सांभाळलं आहे. तेजस्वी यांचं क्रिकेटशी जुनं नातं आहे. राजकारणात येण्यापूर्वी तेजस्वी क्रिकेट खेळायचे आणि ते राज्यपातळीवरील खेळाडू होते. एवढंच नाही तर त्यांना आयपीएलचं कॉन्ट्रॅक्ट सुद्धा मिळालं होतं. 

twitter
2/8

तेजस्वी यादवने दिल्लीच्या आरके पुरम येथील दिल्ली पब्लिक स्कूलचे विद्यार्थी होते. त्यांच्या क्रिकेट करिअरची सुरुवात ही शाळेपासूनच झाली आणि 13 व्या वर्षी त्याचं दिल्लीच्या अंडर 15 संघात सिलेक्शन झालं. 

twitter
3/8

तेजस्वी यादवने आपल्या प्रोफेशनल क्रिकेट करिअरची सुरुवात 4 टी20 मॅच खेळून केली. पण त्यांना केवळ एका इनिंगमध्ये खेळण्याची संधी मिळाली ज्यात त्यांनी केवळ ३ धावा केल्या. याशिवाय लिस्ट ए करिअरमध्ये त्यांनी 2 मॅच आणि एक फर्स्ट-क्लास सामना सुद्धा खेळला. त्याच्या करिअरमध्ये त्यांनी एकूण 7 सामने खेळले ज्यात त्यांनी एक विकेट सुद्धा घेतलं.   

twitter
4/8

भारताच्या दिग्गज नेत्यांपैकी एक असलेल्या लालू प्रसाद यादव यांचा मुलगा तेजस्वी याला आयपीएल 2008 मध्ये दिल्ली डेअरडेव्हिल्स  संघाने 8 लाख रुपयांना करारबद्ध केलं. 

twitter
5/8

तेजस्वी यादव पुढील चार सिजनसाठी दिल्ली संघाचा भाग होते, परंतु त्यांना पदार्पणाची संधी मिळाली नाही. 2011 मध्ये, एका हंगामासाठी त्याचा पगार 8 लाखांवरून 10 लाखांपर्यंत वाढला होता. 

twitter
6/8

तेजस्वी यादव यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं की त्यांचं क्रिकेट करिअर उत्तम सुरु होतं. मात्र दोन्ही पायांना झालेल्या दुखापतीमुळे त्याला क्रिकेटला रामराम ठोकावा लागला. 

twitter
7/8

तेजस्वी यादव यांनी सांगितलं की एकवेळ विराट कोहली सुद्धा त्याच्या नेतृत्त्वात खेळला होता. हे त्या काळात घडले जेव्हा तेजस्वी दिल्लीच्या अंडर-15  आणि नंतर अंडर-17 संघांसाठी खेळत असे. त्या काळात विराट कोहली तेजस्वीच्या नेतृत्वाखाली खेळत असे.

twitter
8/8

2025 च्या बिहार निवडणुकीत सुद्धा तेजस्वी यादव यांचा विजय झालेला आहे. 

twitter
पुढील
अल्बम

'वृक्षमाता' थिमक्का यांचं वयाच्या 114 व्या वर्षी निधन

पुढील अल्बम

&#039;वृक्षमाता&#039; थिमक्का यांचं वयाच्या 114 व्या वर्षी निधन

'वृक्षमाता' थिमक्का यांचं वयाच्या 114 व्या वर्षी निधन

'वृक्षमाता' थिमक्का यांचं वयाच्या 114 व्या वर्षी निधन 9
बिहारच्या काँग्रेस नेत्याची मुलगी, हॉट लुकने असते सतत चर्चेत, केलंय सुपरहिट चित्रपटात काम

बिहारच्या काँग्रेस नेत्याची मुलगी, हॉट लुकने असते सतत चर्चेत, केलंय सुपरहिट चित्रपटात काम

बिहारच्या काँग्रेस नेत्याची मुलगी, हॉट लुकने असते सतत चर्चेत, केलंय सुपरहिट चित्रपटात काम 8
सुनील शेट्टीचा लेक अहान आणि मराठी अभिनेत्रीच्या अफवा; आता अभिनेत्याच्या टीमनं उघड केलं खरं वास्तव

सुनील शेट्टीचा लेक अहान आणि मराठी अभिनेत्रीच्या अफवा; आता अभिनेत्याच्या टीमनं उघड केलं खरं वास्तव

सुनील शेट्टीचा लेक अहान आणि मराठी अभिनेत्रीच्या अफवा; आता अभिनेत्याच्या टीमनं उघड केलं खरं वास्तव 9
स्वतःला इतिहास प्रेमी म्हणताय? मग बिहारमधील &#039;या 6 ऐतिहासिक स्थळांना नक्की भेट द्या

स्वतःला इतिहास प्रेमी म्हणताय? मग बिहारमधील 'या 6 ऐतिहासिक स्थळांना नक्की भेट द्या

स्वतःला इतिहास प्रेमी म्हणताय? मग बिहारमधील 'या 6 ऐतिहासिक स्थळांना नक्की भेट द्या 9