एकेकाळी विराटसोबत खेळला, IPL मध्ये दिल्ली संघाने घेतलं होतं विकत; आज गाजवतोय बिहारचं राजकारण
14 नोव्हेंबर रोजी बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला. या निवडणुकीत बिहारच्या मतदारांनी एनडीएलाच सर्वाधिक पाठिंबा दिलाय. मात्र या निवडणुकीत एक चर्चेत राहिलेलं नाव म्हणजे जेष्ठ नेते लालू प्रसाद यादव यांचा मुलगा तेजस्वी यादव. तेजस्वी यादव हे बिहारमधील एक प्रसिद्ध नेते आहेत. बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री राहिलेल्या तेजस्वी यादव यांचा प्रवास खूपच इंटरेस्टिंग आहे. एकेकाळी क्रिकेट क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या तेजस्वी यांचा यशस्वी राजकारणी पर्यंतचा प्रवास जाणून घेऊयात.