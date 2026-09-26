/आशियाई खेळांमध्ये तेजिंदरपाल सिंग तूरची मेडलची हॅट्रीक! सिल्वर मेडल केलं नावावर

तेजिंदरपाल सिंग तूर एका मोठ्या विक्रमापासून वंचित राहिले. जर त्यांनी सुवर्णपदक जिंकले असते, तर ते सलग तीन आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये सुवर्णपदके जिंकणारे पहिले खेळाडू ठरले असते. मात्र, रौप्यपदक जिंकूनही, त्यांची गणना भारतातील सर्वात यशस्वी खेळाडूंमध्ये होते.
तजिंदरपाल सिंग तूरने पुरुषांच्या गोळाफेक स्पर्धेत भारतासाठी रौप्य पदक जिंकले. तजिंदरने आपल्या पाचव्या प्रयत्नात २०.६४ मीटरचा सर्वोत्तम गोळाफेक केली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
तजिंदर सुरुवातीपासूनच पदकाच्या शर्यतीत होता, पण स्पर्धेदरम्यान एका क्षणी तो तिसऱ्या स्थानावर घसरला. त्यानंतर त्याने आपल्या पाचव्या प्रयत्नात २०.६४ मीटरचा थ्रो करून एक उल्लेखनीय पुनरागमन केले आणि रौप्य पदक पटकावले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
तजिंदरला त्याच्या शेवटच्या प्रयत्नात सुवर्णपदकासाठी आव्हान देण्याची संधी होती , पण त्याने शेवटचा प्रयत्न फाऊल केला. परिणामी, त्याचा २०.६४ मीटरचा पाचवा प्रयत्न हाच त्याचा सर्वोत्तम ठरला आणि त्याला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले.फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
स्टार गोळाफेकपटू तेजिंदरपाल सिंग तूरने सुवर्णपदकांची ऐतिहासिक हॅट-ट्रिक करण्याच्या उद्देशाने स्पर्धेत प्रवेश केला होता. जर त्याने सुवर्णपदक जिंकले असते, तर सलग तीन आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये एकाच प्रकारात अव्वल स्थान पटकावणारा तो पहिला भारतीय खेळाडू ठरला असता आणि त्याने इतिहासात आपले नाव कोरले असते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
इराणच्या मोहम्मदरेझा तयबीसेहने २०.८१ मीटरचा स्कोर करून आशियाई क्रीडा स्पर्धेचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला. तो सुवर्णपदक जिंकण्यात यशस्वी ठरला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
मोहम्मदरेझा तयबीसेहने आशियाई क्रीडा स्पर्धेचा विक्रम मोडला आणि २०.८१ मीटरच्या थ्रोसह सुवर्णपदक जिंकले. त्याने २०१८ मध्ये तूरने प्रस्थापित केलेला २०.७५ मीटरचा विक्रम मोडला. सौदी अरेबियाच्या मोहम्मद तोलूने २०.४८ मीटरच्या कामगिरीसह कांस्यपदक जिंकले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया