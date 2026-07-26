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धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर मुंबईत विजयाचा जल्लोष, शिवतीर्थावर युवकांची गर्दी

Written ByPooja Pawar
Published: Jul 26, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 01:29 PM IST
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महाराष्ट्रातून शिवसेना UBTचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आणि मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी विदयार्थी आंदोलनाला आपला पाठिंबा दर्शवला होता. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी 24 जुलै रोजी सुद्धा शिवाजी पार्क परिसरात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि नागरिक मोर्च्यात सहभागी झालेले. (Photo Credit - Social Media)

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शनिवारी धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या केंद्रीय शिक्षण मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यावर तरुणाईमध्ये उत्साह संचारला आणि त्यांनी मोठा जल्लोष केला. दिल्लीच्या जंतरमंतर सहित संपूर्ण देशात जल्लोष साजरा करण्यात आला.  (Photo Credit - Social Media)

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रविवार 26 जुलै रोजी मुंबईत विद्यार्थी आंदोलनाला मिळालेल्या यशाबद्दल ठाकरे बंधूंनी विजयी उत्सवाचं आयोजन केलं होतं. यावेळी मोठ्या संख्येने तरुणाई उपस्थित होती  (Photo Credit - Social Media)

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रविवारी सकाळी सुरु झालेल्या या विजयी जल्लोषात हजारो विदयार्थी, पालक, सेलिब्रिटी इत्यादी सुद्धा सहभागी झाले होते. यावेळी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा झेंडा न घेता तिरंगा फडकावला जात होता. यावेळी सामूहिक राष्ट्रगीत सुद्धा गाण्यात आलं.  (Photo Credit - Social Media)

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तरुणांनी शिवाजी पार्कजवळ असलेल्या राज ठाकरे यांचं निवासस्थान शिवतिर्थाबाहेर गर्दी करून आंदोलनाचा विजय साजरा केला. यावेळी संपूर्ण ठाकरे कुटुंब एकत्र होतं. विद्यार्थी आंदोलनाला उघड पाठिंबा दिल्याने युवकांनी ठाकरे बंधूंचे आभार मानले.  (Photo Credit - Social Media)

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शिवसेना UBT चे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी भाषण करताना म्हंटले, 'आज केवळ मी आपलं अभिनंदन नाही करत आहे. मी देशातील तमाम देशभक्तांना अभिवादन करतो. आज अंधभक्तांविरोधात देशभक्त जिंकले आहेत. या संघर्षाला सुरुवात झाली आहे. हा संघर्ष भाजप विरुद्ध भारत असा आहे. मी कालच म्हटलं होतं झुरळाने एका हकुमशाहला नमवलं आहे. हा खरा विष्णुचा अवतार आहे'.   (Photo Credit - Social Media)

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मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी यावेळी बोलताना म्हटले की, 'आज मी एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट नमूद करणे गरजेचं आहे. आज नीटच्या परीक्षा, पेपरफुटीचे आंदोलन आणि त्याच्या नंतर आपल्या देशभरातील अनेक परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. माझी या सगळ्यांना विनंती आहे की आंदोलनाला यश आलंय आपण उत्साह साजरा करुच पण आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आपण एक मिनिटे मौन धारण करुन आणि शांत उभं राहू'.  (Photo Credit - Social Media)

TAGS:
marathi news
tiranga rally
Mumbai news
uddhav thackeray

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