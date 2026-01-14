English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  फोटो
  मतदानाच्या आदल्या दिवशी ठाकरे बंधुंनी घेतला मुंबादेवीचा आशीर्वाद! पहा फोटो

मतदानाच्या आदल्या दिवशी ठाकरे बंधुंनी घेतला मुंबादेवीचा आशीर्वाद! पहा फोटो

Thackrey Brothers In Mumba Devi Temple: महापालिका निवडणुकीच्या मतदानाच्या आदल्या दिवशी ठाकरे बंधुंनी मुंबईतील मुंबादेवीच्या दर्शनास गेले होते. यावेळी दोन्ही ठाकरे कुटुंब एकत्र आले होते. या दरम्यानचे काही खास क्षणांचे फोटोज पहा. 

Manali Sagvekar | Jan 14, 2026, 05:10 PM IST
twitter
1/9

ठाकरे बंधू मुंबादेवीच्या दर्शनाला

Thackrey Brothers In Mumba Devi Temple

twitter
2/9

ठाकरे बंधू मुंबादेवीच्या दर्शनाला

Thackrey Brothers In Mumba Devi Temple

महापालिका निवडणुका अवघ्या काही तासांवर येऊन ठेपल्या आहेत. दरम्यान उद्या मतदानचा दिवस आहे. 

twitter
3/9

ठाकरे बंधू मुंबादेवीच्या दर्शनाला

Thackrey Brothers In Mumba Devi Temple

मतदानाच्या आदल्या दिवशीच ठाकरे बंधुंनी मुंबईतील मुंबादेवी मंदिरला भेट दिली आहे आणि देवीचे आशीर्वाद घेतले आहेत. 

twitter
4/9

ठाकरे बंधू मुंबादेवीच्या दर्शनाला

Thackrey Brothers In Mumba Devi Temple

मकर संक्रांतीच्या शुभ मुहूर्तावर दोन्ही ठाकरे कुटुंब शिवतिर्थावर एकत्र आले होते. दोन्ही कुटुंबांनी सकाळी शिवतिर्थावरच मकर संक्रांत साजरी केली. 

twitter
5/9

ठाकरे बंधू मुंबादेवीच्या दर्शनाला

Thackrey Brothers In Mumba Devi Temple

राज ठाकरे यांच्या पत्नी शर्मिला ठाकरे यांनी शिवतिर्थावर जमलेल्या कार्यकर्त्यांना तिळगूळ वाटत संक्रांतीच्या शुभेच्छा दिल्या. 

twitter
6/9

ठाकरे बंधू मुंबादेवीच्या दर्शनाला

Thackrey Brothers In Mumba Devi Temple

शिवतिर्थावरून मुंबादेवीच्या दर्शनास जाताना दोन्ही ठाकरे बंधू एका गाडीतून प्रवास करताना दिसले. 

twitter
7/9

ठाकरे बंधू मुंबादेवीच्या दर्शनाला

Thackrey Brothers In Mumba Devi Temple

मंदिरात दर्शन घेतल्यानंतर, मंदिरातील पुजारी आणि संस्थेच्या प्रमुखांकडून राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांचा सन्मान करण्यात आला. 

twitter
8/9

ठाकरे बंधू मुंबादेवीच्या दर्शनाला

Thackrey Brothers In Mumba Devi Temple

यावेळी शर्मिला ठाकरे आणि रश्मी ठाकरे यांच्यासह जयजयवंती ठाकरे आणि रिटा गुप्ता देखील उपस्थित होत्या. 

twitter
9/9

ठाकरे बंधू मुंबादेवीच्या दर्शनाला

Thackrey Brothers In Mumba Devi Temple

दरम्यान मुंबादेवीचे दर्शन घेतल्यानंतर निघताना राज ठाकरे यांनी तिथे दर्शनासाठी आलेल्या नवविवाहित जोडप्यासह फोटोही काढला. 

twitter
