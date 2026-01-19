थायलंड फिरायचंय पण खर्च परवडत नाहीय? IRCTC चं स्वस्त पॅकेज पाहा तर खरं... ही भटकंतीची सुवर्णसंधी
Thailand Tour Package: आशियाई देशांमध्ये हल्ली भटकंतीसाठी जाणाऱ्यांचा आकडा मोठा असून, भारत आणि चीनपासून समान अंतरावर असणाऱ्या एका देशाकडे सध्या अनेकांचीच पावलं वळत आहेत. असंच एक ठिकाण म्हणजे थायलंड...
Sayali Patil | Jan 19, 2026, 12:52 PM IST
पर्यटन
समुद्रकिनारा
थायलंड
भटकंती
आयआरसीटीसी
खाण्यापिण्याची सोय
विविध ठिकाणी फिरण्याची संधी
टूर पॅकेज
IRCTC च्या या टूर पॅकेजबाबतची सविस्तर माहिती https://www.irctctourism.com/pacakage_description?packageCode=SCBO07 या लिंकवर मिळत आहे. त्यामुळं खिशाला परवडणाऱ्या रकमेत थायलंड सफर करायची असल्यास आयआरसीटीसीचं हे पॅकेज एकदा पाहाच.
