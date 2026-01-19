English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • थायलंड फिरायचंय पण खर्च परवडत नाहीय? IRCTC चं स्वस्त पॅकेज पाहा तर खरं... ही भटकंतीची सुवर्णसंधी

थायलंड फिरायचंय पण खर्च परवडत नाहीय? IRCTC चं स्वस्त पॅकेज पाहा तर खरं... ही भटकंतीची सुवर्णसंधी

Thailand Tour Package: आशियाई देशांमध्ये हल्ली भटकंतीसाठी जाणाऱ्यांचा आकडा मोठा असून, भारत आणि चीनपासून समान अंतरावर असणाऱ्या एका देशाकडे सध्या अनेकांचीच पावलं वळत आहेत. असंच एक ठिकाण म्हणजे थायलंड... 

Sayali Patil | Jan 19, 2026, 12:52 PM IST
twitter
1/9

पर्यटन

Thailand Tour Package cost cheapest international trip places to visit budget travel

Thailand Tour Package: पर्यटनाची आवड असणाऱ्या अनेक मंडळींची पावलं सहसा काही ठिकाणांकडे हमखास वळतात. असंच एक ठिकाण म्हणजे दक्षिणपूर्व आशिया खंडात असणारं थायलंड.   

twitter
2/9

समुद्रकिनारा

Thailand Tour Package cost cheapest international trip places to visit budget travel

जवळपास 1000 मैलांहून अधिक दूरपर्यंत असणाऱ्या पांढऱ्याशुभ्र वाळूनं नटलेला समुद्रकिनारा, लहानशी बेटं म्हणजे थायलंडचं खरं सौंदर्य.   

twitter
3/9

थायलंड

Thailand Tour Package cost cheapest international trip places to visit budget travel

आलिशान शॉपिंग मॉल, मोठाले बाजार आणि गल्लीबोळांमध्ये असणाऱ्या दुकानांमधून मनसोक्त खरेदीचा आनंद या थायलंडमध्ये येऊन घेता येतो.   

twitter
4/9

भटकंती

Thailand Tour Package cost cheapest international trip places to visit budget travel

अशा या थायलंडमध्ये भटकंतीला जाण्यासाठी अनेक मंडळी बेत आखत असलील, तर भारतीय रेल्वेच्या अख्तयारित येणाऱ्या IRCTC नं याच थायलंडला जाण्यासाठी एक कमाल पॅकेज आणलं आहे.   

twitter
5/9

आयआरसीटीसी

Thailand Tour Package cost cheapest international trip places to visit budget travel

आतापर्यंत भटकंतीची आवड असणाऱ्या मंडळींना विविध ठिकाणी जाण्याची मुभा देणाऱ्या आयआरसीटीसीकडून थेट थायलंडचं पॅकेज दिलं जात असल्यानं फिरस्त्यांची मजाच आहे असं म्हणायला हरकत नाही.   

twitter
6/9

खाण्यापिण्याची सोय

Thailand Tour Package cost cheapest international trip places to visit budget travel

IRCTC च्या या पॅकेजमध्ये खाण्यापिण्याची सोयही समाविष्ट आहे. 5 रात्री आणि 6 दिवसांसाठीच्या या पॅकेजमध्ये 52395 रुपये भरून या सफरीचा आनंद घेता येणार आहे. ज्यामध्ये थायलंडमधील अनेक प्रेक्षणीय स्थळं दाखवण्यात येतील.   

twitter
7/9

विविध ठिकाणी फिरण्याची संधी

Thailand Tour Package cost cheapest international trip places to visit budget travel

अतिशय लोकप्रिय अशा या पर्यटनस्थळी पटाया, नोंग नूच ट्रॉपिकल गार्डन, अल्काजार शो, स्पीडबोटनं कोरल बेटांची भ्रमंती, टायगर पार्क, रत्न गॅरी, मार्बल बुद्धा, गोल्डन बुद्धा मंदिर, बँकॉक, चाओफ्राया नदीवर डिनर क्रूज, सफारी वर्ल्ड, मरिन पार्क अशा विविध ठिकाणी फिरण्याची संधी मिळणार आहे. 

twitter
8/9

टूर पॅकेज

Thailand Tour Package cost cheapest international trip places to visit budget travel

IRCTC च्या या टूर पॅकेजबाबतची सविस्तर माहिती https://www.irctctourism.com/pacakage_description?packageCode=SCBO07  या लिंकवर मिळत आहे. त्यामुळं खिशाला परवडणाऱ्या रकमेत थायलंड सफर करायची असल्यास आयआरसीटीसीचं हे पॅकेज एकदा पाहाच. 

twitter
9/9

खाण्याची आवड असणाऱ्यांचीसुद्धा चंगळ

Thailand Tour Package cost cheapest international trip places to visit budget travel

थायलंडमध्ये फक्त भटकंतीची आवड असणाऱ्यांचीच नव्हे, तर खाण्याची आवड असणाऱ्यांचीसुद्धा चंगळ आहे. त्यामुळं या सहलीच्या निमित्तानं स्थानिक पदार्थांची चव चाखण्याची संधीसुद्धा उपलब्ध होणार आहे.   

twitter
