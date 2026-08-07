तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांच्या वैवाहिक आयुष्यात नवा ट्विस्ट! पत्नीचा मोठा निर्णय; कोर्टात जाऊन सांगितलं 'मला...'

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलापती विजय यांच्या पत्नीने कोर्टात घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र आता त्यात नवा ट्विस्ट आला आहे.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलापती विजय यांचं खासगी आयुष्य मागील काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. त्यांची पत्नी संगीता यांच्यासोबतच्या संबंधांत दुरावा आल्याच्या बातम्या मोठ्या प्रमाणावर पसरल्या होत्या. याच काळात विजय यांचे नाव अभिनेत्री त्रिशा कृष्णनशीही जोडले गेले होते.
मात्र आता विजय आणि त्यांच्या पत्नीच्या नात्यात एक नवा ट्विस्ट आला आहे. विजय यांचा घटस्फोट होणार नाही असं वृत्त ANI ने दिलं आहे.
विजय यांच्या पत्नी संगीता यांनी आपली घटस्फोटाची याचिका मागे घेतली आहे.
वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, संगीता यांनी त्यांचे पती, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या विरोधात दाखल केलेली घटस्फोटाची याचिका मागे घेतली आहे. ही याचिका मागे घेतल्यानंतर चेंगळपट्टू न्यायालयाने घटस्फोटाचे प्रकरण बंद केले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, घटस्फोटासाठी अर्ज करताना संगीता यांनी विजय यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. या याचिकेत विजय यांच्यावर विवाहबाह्य संबंधांचा (एका अभिनेत्रीसोबतचे संबंध) आरोप केला होता.
एप्रिल 2021 मध्ये विजय यांचे एका अभिनेत्रीसोबत संबंध असल्याचं संगीता यांच्या निदर्शनास आले आणि ही बाब तिच्यासाठी मोठा धक्का होती, असं याचिकेत नमूद करण्यात आलं होतं.
विजय त्या अभिनेत्रीला सार्वजनिक ठिकाणी भेटत असे आणि त्यामुळे मुलांसमोर आपली नाचक्की होत असे, असा आरोपही त्यांनी केला होता.
विशेष म्हणजे, विजय आणि संगीता यांचा विवाह 199 मध्ये झाला होता आणि त्यांना जेसन संजय नावाचा मुलगा व दिव्या साशा नावाची मुलगी अशी दोन मुले आहेत. 27 वर्षांनंतर त्यांचे नाते धोक्यात आल्याचे दिसत असले, तरीही ते घटस्फोट घेणार नाहीत.