Marathi News
  • Mirror Selfie मुळे तुटला 27 वर्षांचा संसार! थालापती विजयसोबतच्या सेल्फीतली अभिनेत्री कोण? अफेरची चर्चा

Mirror Selfie मुळे तुटला 27 वर्षांचा संसार! थालापती विजयसोबतच्या सेल्फीतली अभिनेत्री कोण? अफेरची चर्चा

Thalapathy Vijay Extramarital Affair With Actress: मनोरंजनसृष्टीकडून राजकीय क्षेत्रात भवितव्य आजमावण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या थालापती विजयवर त्याच्याच पत्नीने गंभीर आरोप करत थेट घटस्फोटाचा अर्ज केला आहे. विजयशी नाव जोडली जात असणारी आणि विवाहबाह्यसंबंधांमुळे चर्चेत आलेली ही अभिनेत्री नेमकी आहे तरी कोण? अन् तिच्याच नावाची या घटस्फोटाच्या बातमीनंतर का चर्चा आहे ते पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Feb 28, 2026, 09:56 AM IST
1/13

मिरर सेल्फीमधली अभिनेत्री कोण?

thalapathyvijaydivorce

थालापती विजयचा घटस्फोटाचा प्रवास एका मिरर सेल्फीने सुरु झाला अशी जोरदार चर्चा आहे. या मिरर सेल्फीत त्याच्यासोबत असलेली अभिनेत्री आहे कोण? नेमका हा 27 वर्षांचा संसार मोडण्याचं कारण काय? जाणून घ्या सविस्तर माहिती....

2/13

खासगी कारणामुळे चर्चेत

thalapathyvijaydivorce

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीचा अविभाज्य भाग असलेल्या तमिळ चित्रपटांमधील सुपरस्टार आणि सध्या राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडवून देणारा थालापती विजय सध्या खासगी कारणामुळे चर्चेत आला आहे. (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

3/13

घटस्फोटासाठी अर्ज

thalapathyvijaydivorce

विजयची पत्नी संगीता सोर्णलिंगमने घटस्फोटासाठी अर्ज केला आहे. चेन्नईतील चेंगलपट्टू फॅमेली कोर्टात संगीताने घटस्फोटोचा अर्ज केल्याच्या वृ्त्ताला दुजोरा दिल्याने दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीत एकच खळबळ उडाली आहे. (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

4/13

27 वर्षांचा संसार संपुष्टात येणार

thalapathyvijaydivorce

संगीताने केलेल्या घोषणेमुळे विजयसोबतचा तिचा 27 वर्षांचा संसार संपुष्टात येणार हे निश्चित झालं आहे. मागील काही काळापासून हे दोघेही वेगळे राहत होते.  (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)  

5/13

नात्यात मानसिक झळ

thalapathyvijaydivorce

संगीताने विजयपासून विभक्त होण्याची इच्छा व्यक्त करताना आपला या नात्यात मानसिक झळ झाल्याचा आरोप केला आहे. तसेच पतीचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचा दावाही संगीताने केल्याचं सांगितलं जात आहे. (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

6/13

अभिनेत्रीसोबत संबंध असल्याचं पहिल्यांदा समजलं अन्...

thalapathyvijaydivorce

दाक्षिणात्य प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या बातम्यांनुसार, एप्रिल 2021 मध्ये विजयचे एका अभिनेत्रीसोबत संबंध असल्याचं पहिल्यांदा समजल्याचा दावा संगीताने केला आहे. अनेकदा विनंती केल्यानंतरही विजय त्या अभिनेत्रीपासून दूर गेला नाही, असं सांगितलं जात आहे. (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

7/13

ही अभिनेत्री कोण?

thalapathyvijaydivorce

ज्या अभिनेत्रीकडे संगीताने इशारा केला आहे ती दक्षिणेतील प्रसिद्ध अभिनेत्री तृषा कृष्णन असल्याचं सांगितलं जात आहे. (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)  

8/13

मिरर सेल्फीने धुमाकूळ

thalapathyvijaydivorce

2024 साली जून महिन्यात थालापती विजयच्या वाढदिवसाच्या दिवशी तृषाने शेअर केलेल्या मिरर सेल्फीपासूनच या दोघांच्या कथित अफेरची जोरदार चर्चा चाहत्यांमध्येही सुरु झाली. (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

9/13

आकर्षण कधीच लपवलं नाही

thalapathyvijaydivorce

खरं तर तृषाने थालापती विजयबद्दल वाटणारं आकर्षण कधीच लपवलं नाही असं तिच्या पोस्टच्या आधारे सांगितलं जातं. अनेकदा तिने हॉर्ट इमोंजी, इन्फिनिटी लव्ह, इव्हील आय यासारखे इमोजी वापरुन आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)  

10/13

अचानक चर्चेत येण्याचं कारण...

thalapathyvijaydivorce

थालापती विजय आणि तृषा 2024 च्या डिसेंबरमध्ये अचानक चर्चेत येण्याचं कारण ठरलेली अभिनेत्री कीर्ती सुरेश! (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

11/13

खासगी विमानाने गोव्याला

thalapathyvijaydivorce

कीर्तीने गोव्यात लग्न केलं. या लग्न सोहळ्यासाठी थालापती विजय आणि तृषा हे दोघे खासगी विमानाने गोव्याला गेल्याचे फोटो समोर आल्यानंतर एकच खळबळ उडालेली. (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

12/13

दोन मुलांसोबत राहतेय संगीता

thalapathyvijaydivorce

विजय आणि संगीता यांना जॅसन आणि दिव्या अशी दोन मुलं असून ती शिक्षणासाठी परदेशात आहेत. त्यामुळे संगीताही मागील दोन वर्षांपासून पतीपासून वेगळी राहत असून मुलांसोबत वास्तव्य करतेय. आता या दोघांचा संसार लवकरच मोडणार हे स्पष्ट झाल्याने चाहत्यांकडून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)    

13/13

तृषामुळे मिठाचा खडा पडल्याची चर्चा

thalapathyvijaydivorce

विजय आणि संगीताच्या संसरामध्ये तृषामुळे मिठाचा खडा पडल्याची चर्चा सोशल मीडियावर आहे. मात्र याबद्दल कोणीही थेट या नात्याचा उल्लेख केलेला नाही. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)  

