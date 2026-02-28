Mirror Selfie मुळे तुटला 27 वर्षांचा संसार! थालापती विजयसोबतच्या सेल्फीतली अभिनेत्री कोण? अफेरची चर्चा
Thalapathy Vijay Extramarital Affair With Actress: मनोरंजनसृष्टीकडून राजकीय क्षेत्रात भवितव्य आजमावण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या थालापती विजयवर त्याच्याच पत्नीने गंभीर आरोप करत थेट घटस्फोटाचा अर्ज केला आहे. विजयशी नाव जोडली जात असणारी आणि विवाहबाह्यसंबंधांमुळे चर्चेत आलेली ही अभिनेत्री नेमकी आहे तरी कोण? अन् तिच्याच नावाची या घटस्फोटाच्या बातमीनंतर का चर्चा आहे ते पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Feb 28, 2026, 09:56 AM IST
1/13
मिरर सेल्फीमधली अभिनेत्री कोण?
2/13
खासगी कारणामुळे चर्चेत
3/13
घटस्फोटासाठी अर्ज
4/13
27 वर्षांचा संसार संपुष्टात येणार
5/13
नात्यात मानसिक झळ
6/13
अभिनेत्रीसोबत संबंध असल्याचं पहिल्यांदा समजलं अन्...
7/13
ही अभिनेत्री कोण?
8/13
मिरर सेल्फीने धुमाकूळ
9/13
आकर्षण कधीच लपवलं नाही
10/13
अचानक चर्चेत येण्याचं कारण...
11/13
खासगी विमानाने गोव्याला
12/13