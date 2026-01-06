Thane Election : DCM शिंदेंच्या ठाण्यात ठाकरे बंधू- राष्ट्रवादी युतीच्या वचननाम्याचा बोलबाला; त्यात असं लिहिलंय तरी काय?
Thane Municipal Corporation Election 2026 : शिवसेना, मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस युतीने आगामी मनपा निवडणुकीच्या धर्तीवर ठाणेकरांचं हित केंद्रस्थानी ठेवणारा वचननामा जाहीर केल आहे.
Sayali Patil | Jan 06, 2026, 09:07 AM IST
अधिकृत घोषणा
Thane Municipal Corporation Election 2026 : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्तानं ठाकरे बंधू एकत्र आले आणि या बहुप्रतिक्षित युतीची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. फक्त ठाकरेच नव्हे, तर या युतीचा राष्ट्रवादी एसपी अर्थात शरद पवारांच्या पक्षाचीसुद्धा साथ असल्यानं ही युती चर्चेचा विषय ठरत आहे. अशा या युतीनं मुंबई पालिका निवडणुकीमागोमाग (BMC Election) आता ठाणे मनपा (Thane Election) निवडणुकीसाठीसुद्धा वचननामा जाहीर केला आहे. शिवसेना उबाठा पक्षाचे खासगार संजय राऊत, शिवसेना नेते राजन विचारे, मनसे नेते अभिजित पानसे, अविनाश जाधव यांच्या उपस्थितीत हा वचननामा जाहीर करत पुढच्या 25 वर्षांचा आराखडा दृष्टीक्षेपात ठेवून ठाणे घडवण्याचं वचन यावेळी युतीनं दिलं, विकासाची ब्ल्यू प्रिंटच या वचननाम्यातून सादर करण्यात आली यावर नेतेमंडळींनी भर दिला.
ठाणे वाहतूक कोंडीमुक्त करणार...
मागील वर्षी सुमित बाबा नावाच्या काँट्रक्टरने ठाण्यात एन्ट्री मारली आणि त्या सुमित बाबानेच शहराचा बट्टय़ाबोळ केला असा आरोप करत शिवसेना, मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची सत्ता आल्यानंतर सुमित बाबाला बाजूला करू आणि पहिली कृती ठाणे वाहतूक कोंडीमुक्त करण्याची करू असं सांगण्यात आलं. वाहतुकीमुळं होणारं प्रदूषण टाळण्यासाठी ई-बसेसचे जाळे. जागोजागी ई-चार्जिंग स्टेशनचा आराखडा. खासगी, सरकारी मालमत्ता आणि उद्योगनगरीत सौरऊर्जेचा वापर अनिवार्य करणार.
ठाण्याच्या विकासाचा रोड मॅप
15 वर्षे काहीही होणार नाही असे आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञानाने रस्ते बनवणार. पंत्राटदाराने हयगय केल्यास त्याला ब्लॅकलिस्ट करून जबर दंड ठोठावणार. गायमुख ते साकेत, खारेगाव कोस्टल रोडचे काम जलदगतीने पूर्ण करणार. गायमुख ते फाऊंटन हॉटेलपर्यंत जाणाऱ्या उन्नत मार्गाला जोडण्याचे प्रयत्न करणार. ठाणे ते बोरिवली भुयारी मार्गाला गती देणार. कोपरी-आनंदनगर ते साकेत एलिव्हेटेड उड्डाणपुलाची निर्मिती करणार. कोपरी ते पटणीदरम्यान खाडीवर नवीन पूल बांधणार. घोडबंदर रोडवरील सर्व्हिस रोडचे काम युद्धपातळीवर करणार. गर्दीच्या ठिकाणी नवीन पार्किंग प्लाझा उभारणार.
टँकरमाफियांना आळा घालणार
आरोग्य व्यवस्था
शिक्षण व्यवस्था
मुंबई विद्यापीठाचे ठाण्यातील उपकेंद्र अद्ययावत करून उच्च शिक्षणाची व्यवस्था. महापालिकेच्या जागेवर अद्ययावत शिक्षण संकुलं उभारणार. प्रत्येक शाळेत डिजिटल शिक्षण. महापालिकांच्या शाळा बिल्डरांच्या घशात न घालता सीएसआरमधून इंटरनॅशनल स्कूलसारख्या अद्ययावत इमारती उभारणार. देशी खेळांच्या व्यायामशाळा, उत्तम क्रीडा प्रशिक्षकांची नेमणूक. उत्तम पोषण आहार. स्पर्धांसाठी तयारी यांची व्यवस्था करणार.
सांस्कृतिक ठाणे
प्रायोगिक नाटकांच्या प्रयोगासाठी पृथ्वी थिएटरच्या धर्तीवर बॉक्स थिएटर बांधणार. चित्रीकरण परवानगीसाठी एक खिडकी योजना. नाटकांच्या तालमीसाठी अल्पदरात जागा उपलब्ध करून देणार. गडकरी रंगायतनाचा पडदा पूर्वीसारखा करणार. भव्य अभ्यास ग्रंथालय उभारणार. स्पर्धा परीक्षांसाठी मोफत प्रशिक्षण वर्ग. सायबर क्राईम फ्रॉड यासाठी विशेष जनजागृती प्रकल्प हाती घेणार.
दिवा, मुंब्र्याचा विकास
