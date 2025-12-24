English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Thane Metro: ठाण्याच्या अंतर्गत भागातून धावणार मेट्रो, 2 मेट्रो लाईन्स अन् थेट रेल्वे स्टेशनला कनेक्टिव्हिटी, तुमच्या सेवेत कधीपासून?

Thane Metro: ठाण्याच्या अंतर्गत भागातून धावणार मेट्रो, 2 मेट्रो लाईन्स अन् थेट रेल्वे स्टेशनला कनेक्टिव्हिटी, तुमच्या सेवेत कधीपासून?

thane ring metro: हा प्रकल्प मुंबई मेट्रो लाइन 4 आणि 5 शी जोडला जाईल, ज्यामुळे मुंबई, ठाणे आणि कल्याण दरम्यान थेट प्रवास शक्य होणार आहे.

Pravin Dabholkar | Dec 24, 2025, 09:25 PM IST
Thane Metro: ठाण्याच्या अंतर्गत भागातून धावणार मेट्रो, 2 मेट्रो लाईन्स अन् थेट रेल्वे स्टेशनला कनेक्टिव्हिटी, तुमच्या सेवेत कधीपासून?

Thane Metro will run through the interior parts of Thane direct connectivity to railway station

Thane Metro: मुंबई पाठोपाठ ठाणे शहरदेखील गर्दीचं होऊ लागतंय. या शहरातील रहदारीची कोंडी कमी करण्यासाठी मेट्रो रिंग प्रकल्प सुरु करण्यात आलाय. हा एक वर्तुळाकार मार्ग आहे जो ठाणे शहराच्या आतल्या भागांना जोडणार आहे.

जलद आणि आरामदायक प्रवास

Thane Metro will run through the interior parts of Thane direct connectivity to railway station

यामुळे नागरिकांना जलद आणि आरामदायक प्रवासाची सुविधा मिळेल. हा प्रकल्प मुंबई मेट्रो लाइन 4 आणि 5 शी जोडला जाईल, ज्यामुळे मुंबई, ठाणे आणि कल्याण दरम्यान थेट प्रवास शक्य होणार आहे. 2024 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याला मंजुरी दिली होती. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

स्टेशन्सचं वैशिष्ट्ये काय?

Thane Metro will run through the interior parts of Thane direct connectivity to railway station

ठाणे प्रकल्पात एकूण 22 स्टेशन्स असतील, त्यापैकी 20 उन्नत आणि 2 भूमिगत. भूमिगत स्टेशन्स जुने आणि नवे ठाणे रेल्वे स्टेशनाजवळ असतील. उन्नत स्टेशन्समध्ये डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृह, मानपाडा, डोंगरीपाडा, विजय नागरी, वाघबील आणि वॉटरफ्रंट यांचा समावेश आहे. हे स्टेशन्स शहरातील गर्दीच्या आणि व्यावसायिक भागांना जोडतील.

इतर मेट्रो आणि रेल्वेशी जोडणी

Thane Metro will run through the interior parts of Thane direct connectivity to railway station

हा मार्ग मुंबई मेट्रो लाइन 4 शी रैला देवी आणि डोंगरीपाडा येथे, तर लाइन 5 शी बालकुम नाका येथे जोडला जाईल. ठाणे रेल्वे स्टेशनशी थेट कनेक्शन असेल, ज्यामुळे लोकमान्य नगर बस डेपो आणि रेल्वे प्रवाशांना मोठा फायदा होईल. यामुळे ठाण्यातील अंतर्गत प्रवास सोपा होईल.

निविदा प्रक्रिया

Thane Metro will run through the interior parts of Thane direct connectivity to railway station

डिसेंबर 2025 मध्ये निविदा प्रक्रिया सुरू झाली असून, काही स्टेशन्स आणि खांबांच्या कामासाठी निविदा निघाल्या आहेत. महा मेट्रो ही संस्था हा प्रकल्प राबवत आहे.

कामाची वेळ आणि फायदे

Thane Metro will run through the interior parts of Thane direct connectivity to railway station

काम लवकरच सुरू होईल, पहिला टप्पा 2026 ते 2028 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे तर पूर्ण मार्ग 2029 पर्यंत कार्यान्वित होईल.

वाहतूक कोंडीपासून मुक्ती

Thane Metro will run through the interior parts of Thane direct connectivity to railway station

यामुळे ठाणेकरांना वाहतूक कोंडीपासून मुक्ती मिळेल, प्रदूषण कमी होईल आणि रोजचा प्रवास जलद होईल. लाखो प्रवाशांना दररोज फायदा होईल, विशेषतः दूरच्या भागातील रहिवाशांना शहराच्या मध्यभागी येणे सोपे होईल.

