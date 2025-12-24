Thane Metro: ठाण्याच्या अंतर्गत भागातून धावणार मेट्रो, 2 मेट्रो लाईन्स अन् थेट रेल्वे स्टेशनला कनेक्टिव्हिटी, तुमच्या सेवेत कधीपासून?
thane ring metro: हा प्रकल्प मुंबई मेट्रो लाइन 4 आणि 5 शी जोडला जाईल, ज्यामुळे मुंबई, ठाणे आणि कल्याण दरम्यान थेट प्रवास शक्य होणार आहे.
Pravin Dabholkar | Dec 24, 2025, 09:25 PM IST
जलद आणि आरामदायक प्रवास
स्टेशन्सचं वैशिष्ट्ये काय?
ठाणे प्रकल्पात एकूण 22 स्टेशन्स असतील, त्यापैकी 20 उन्नत आणि 2 भूमिगत. भूमिगत स्टेशन्स जुने आणि नवे ठाणे रेल्वे स्टेशनाजवळ असतील. उन्नत स्टेशन्समध्ये डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृह, मानपाडा, डोंगरीपाडा, विजय नागरी, वाघबील आणि वॉटरफ्रंट यांचा समावेश आहे. हे स्टेशन्स शहरातील गर्दीच्या आणि व्यावसायिक भागांना जोडतील.
इतर मेट्रो आणि रेल्वेशी जोडणी
निविदा प्रक्रिया
