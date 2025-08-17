'कालच आपण...', 'तू फसवलंस..', 'इतक्या लांब गेलीस की...'; 'पूर्णा आजी'ला निरोप देताना कलाकार गहिवरले
Tharla Tar Mag Actress Jyoti Chandekar Death: अनेक सहकलाकारांना आपल्या भावनांना वाट मोकळी करुन देताना आपल्या लाडक्या पूर्णा आजीला श्रद्धांजली वाहिली आहे. कोण काय म्हणालं आहे जाणून घेऊयात...
ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांनी आपल्या मालिकेतून प्रकृतीच्या कारणाने ब्रेक घेतला होता. अचानक त्यांच्या निधनाची बातमी समोर आल्याने त्यांच्या सहकलाकारांना धक्का बसलाय. मालिकेतील आपल्या लाडक्या आजीला निरोप देताना अनेकांना गहिवरून आलंय. कोणी सेल्फी शेअर केलाय तर कोणी त्यांच्या लेकीसोबतचा या सेटवरील आजीचा फोटो शेअर करत भावनांना वाट मोकळी करुन दिलीय. नेमकं कोण काय म्हणालयं जाणून घ्या...
"नमस्कार, कळवण्यास अत्यंत दु:ख होत आहे की, मनमुराद जगणारी आणि दिलखुलास हसणारी आमची आई तसेच सर्वांची लाडकी ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर पंडीत यांचे वयाच्या 69 व्या वर्षी 16 ऑगस्ट रोजी अल्पशा आजाराने निधन झालंय. त्यांचे अंत्यसंस्कार 17 ऑगस्ट रोजी 11 वाजता नवी पेठ वैकुंठ स्मशानभूमी, पुणे येथे होणार आहेत," असं तेजस्विनीने इन्स्टाग्रामवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
'ठरलं तर मग' मालिकेतील अर्जुन अर्थात अभिनेता अमित भानुशालीने भावुक पोस्ट लिहिली आहे. अमितने फोटो शेअर करुन ज्योती चांदेकर यांच्याविषयीच्या भावना व्यक्त केल्यात. "खूप आठवण येईल. तू माझ्यासाठी फक्त सहकलाकार नव्हतीस, तर एक शिक्षिका, एक गुरु होतीस — ज्यांनी मला फक्त अभिनय किंवा परफॉर्मन्स नाही तर जीवनावर प्रेम करायला शिकवलं. तुझं आयुष्य जगण्याचं बिनधास्त आणि आनंदी तत्त्वज्ञान नेहमी माझ्यासाठी प्रेरणा राहील. तुझा हसरा चेहरा, तुझा उत्साह, आणि प्रत्येक क्षण मनापासून जगण्याची तुझी पद्धत कायम आठवत राहील. शांती लाभो आजी… तुझ्या गोड आठवणी आणि शिकवणी कायम हृदयात जपून ठेवेन," असं अमित म्हणालाय.
याच मालिकेतील अभिनेत्री प्राजक्ता दिघे यांनीही ज्योती चांदेकर यांच्याविषयी भावुक पोस्ट लिहिली आहे. त्या लिहितात, "अजूनही विश्वास बसत नाही, ज्योती ताई, की तू आता आमच्या सोबत नाहीस... तुझी बातमी ऐकली आणि क्षणभर सगळं थांबल्यासारखं वाटलं. डोळ्यांसमोर केवळ तुझा हसरा चेहरा, तुझं मनमिळावूपण, आणि आपण एकत्र घालवलेले ते सुंदर क्षण फिरत राहिले. तुझ्यासोबत घालवलेला प्रत्येक दिवस, प्रत्येक आठवण आता हृदयात कोरल्यासारखी राहून गेलीय. अस वाटतंय की कालच तर आपण एकत्र होतो... हसत होतो, बोलत होतो... आणि आज तू इतक्या लांब गेलीस की परत कधीच भेट होणार नाही. तुझी कमतरता सतत जाणवत राहील, पण तू आमच्या आठवणीत कायम जिवंत राहशील. तुझ्या आत्म्याला शांती लाभो."
