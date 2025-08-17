English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'कालच आपण...', 'तू फसवलंस..', 'इतक्या लांब गेलीस की...'; 'पूर्णा आजी'ला निरोप देताना कलाकार गहिवरले

Tharla Tar Mag Actress Jyoti Chandekar Death: अनेक सहकलाकारांना आपल्या भावनांना वाट मोकळी करुन देताना आपल्या लाडक्या पूर्णा आजीला श्रद्धांजली वाहिली आहे. कोण काय म्हणालं आहे जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Aug 17, 2025, 10:13 AM IST
आजीच्या एक्झिटने कलाकारांना भावना अनावर

jyotichandekardeath

ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांनी आपल्या मालिकेतून प्रकृतीच्या कारणाने ब्रेक घेतला होता. अचानक त्यांच्या निधनाची बातमी समोर आल्याने त्यांच्या सहकलाकारांना धक्का बसलाय. मालिकेतील आपल्या लाडक्या आजीला निरोप देताना अनेकांना गहिवरून आलंय. कोणी सेल्फी शेअर केलाय तर कोणी त्यांच्या लेकीसोबतचा या सेटवरील आजीचा फोटो शेअर करत भावनांना वाट मोकळी करुन दिलीय. नेमकं कोण काय म्हणालयं जाणून घ्या...

68 व्या वर्षी ज्योती चांदेकर यांचे निधन

jyotichandekardeath

मराठी चित्रपट आणि मालिका विश्वात आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकणाऱ्या ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचे वयाच्या 68 व्या वर्षी पुण्यात निधन झाले.   

घराघरांत पोहोचल्या

jyotichandekardeath

'स्टार प्रवाह' वाहिनीवरील ‘ठरलं तर मग’ या लोकप्रिय मालिकेतील पूर्णा आजीच्या भूमिकेने ज्योती चांदेकर घराघरांत पोहोचल्या होत्या. 

कलाविश्वावर शोककळा

jyotichandekardeath

ज्योती चांदेकर त्यांच्या निधनाने मराठी कलाविश्वावर शोककळा पसरली आहे. 

लेकीने दिली माहिती

jyotichandekardeath

ज्योती चांदेकर यांची लेक आणि प्रसिद्ध अभिनेत्री तेजस्विनी पंडीतने सोशल मीडियावर पोस्ट करुन याबद्दल माहिती दिली आहे.

तेजस्विनीची पोस्ट

jyotichandekardeath

"नमस्कार, कळवण्यास अत्यंत दु:ख होत आहे की, मनमुराद जगणारी आणि दिलखुलास हसणारी आमची आई तसेच सर्वांची लाडकी ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर पंडीत यांचे वयाच्या 69 व्या वर्षी 16 ऑगस्ट रोजी अल्पशा आजाराने निधन झालंय. त्यांचे अंत्यसंस्कार 17 ऑगस्ट रोजी 11  वाजता नवी पेठ वैकुंठ स्मशानभूमी, पुणे येथे होणार आहेत," असं तेजस्विनीने इन्स्टाग्रामवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

तुला जपून ठेवेन

jyotichandekardeath

आजी तुला जपून ठेवेन अशा मजकुरासहीत ज्योती चांदेकरांना सहकलाकारांनी श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

श्रद्धांजलीची पोस्ट

jyotichandekardeath

ज्योती चांदेकर यांना अभिनेता ज्ञानेश वाडकरनेही आपल्या सोशल मीडियावरुन श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

कलाकारांनाही मोठा धक्का

jyotichandekardeath

ज्योती चांदेकर यांच्या आकस्मिक निधनाने ‘ठरलं तर मग’ मालिकेमधील कलाकारांनाही मोठा धक्का बसला असून अनेक कलाकारांनी आपल्या सोशल मिडिया अकाऊंटवरुन पोस्ट करत ज्योती चांदेकर यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. सध्या या कलाकारांचे स्टेटस चर्चेचा विषय ठरत आहेत. कोणी काय म्हटलंय पाहूयात...  

तू फसवलंस...

jyotichandekardeath

'ठरलं तर मग' मालिकेतील सायली अर्थात अभिनेत्री जुई गडकरीने ज्योती चांदेकर यांच्यासोबतचा फोटो शेअर करताना, "हे स्वीकार होऊ शकत नाही. तू फसवलंस आजी," असं म्हटलं आहे.

तुझा हसरा चेहरा, तुझा उत्साह, आणि प्रत्येक...

jyotichandekardeath

'ठरलं तर मग' मालिकेतील अर्जुन अर्थात अभिनेता अमित भानुशालीने भावुक पोस्ट लिहिली आहे. अमितने फोटो शेअर करुन ज्योती चांदेकर यांच्याविषयीच्या भावना व्यक्त केल्यात. "खूप आठवण येईल. तू माझ्यासाठी फक्त सहकलाकार नव्हतीस, तर एक शिक्षिका, एक गुरु होतीस — ज्यांनी मला फक्त अभिनय किंवा परफॉर्मन्स नाही तर जीवनावर प्रेम करायला शिकवलं. तुझं आयुष्य जगण्याचं बिनधास्त आणि आनंदी तत्त्वज्ञान नेहमी माझ्यासाठी प्रेरणा राहील. तुझा हसरा चेहरा, तुझा उत्साह, आणि प्रत्येक क्षण मनापासून जगण्याची तुझी पद्धत कायम आठवत राहील. शांती लाभो आजी… तुझ्या गोड आठवणी आणि शिकवणी कायम हृदयात जपून ठेवेन," असं अमित म्हणालाय.

माझ्या आणि वृंदासोबत...

jyotichandekardeath

'ठरलं तर मग' मालिकेतील अभिनेत्री मोनिका दबडेने तिच्या लेकीसोबतचा एक फोटो शेअर केलाय. तिची लेक ज्योती चांदेकर यांच्या मांडीवर बसली आहे. "आहेस ...!! माझ्या आणि वृंदासोबत ..!! I love you and will miss you..!! माझी पूर्णाआजी ..!!!" अशी कॅप्शन तिने या पोस्टला दिली आहे.

आज तू इतक्या लांब गेलीस की...

jyotichandekardeath

याच मालिकेतील अभिनेत्री प्राजक्ता दिघे यांनीही ज्योती चांदेकर यांच्याविषयी भावुक पोस्ट लिहिली आहे. त्या लिहितात, "अजूनही विश्वास बसत नाही, ज्योती ताई, की तू आता आमच्या सोबत नाहीस... तुझी बातमी ऐकली आणि क्षणभर सगळं थांबल्यासारखं वाटलं. डोळ्यांसमोर केवळ तुझा हसरा चेहरा, तुझं मनमिळावूपण, आणि आपण एकत्र घालवलेले ते सुंदर क्षण फिरत राहिले. तुझ्यासोबत घालवलेला प्रत्येक दिवस, प्रत्येक आठवण आता हृदयात कोरल्यासारखी राहून गेलीय. अस वाटतंय की कालच तर आपण एकत्र होतो... हसत होतो, बोलत होतो... आणि आज तू इतक्या लांब गेलीस की परत कधीच भेट होणार नाही. तुझी कमतरता सतत जाणवत राहील, पण तू आमच्या आठवणीत कायम जिवंत राहशील. तुझ्या आत्म्याला शांती लाभो."

प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान

jyotichandekardeath

ज्योती चांदेकर यांनी ‘ठरलं तर मग’ मालिकेतील पूर्णा आजीच्या भूमिकेतून प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण केले. याशिवाय, त्यांनी ‘मी सिंधुताई सपकाळ’, ‘तिचा उंबरठा’, ‘गुरू’, ‘ढोलकी’, ‘पाऊलवाट’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये आणि ‘छत्रीवाली’, ‘तू सौभाग्यवती हो’ यांसारख्या मालिकांमध्ये विविध भूमिका साकारल्या. त्यांच्या अभिनय कारकीर्दीला 2017 मध्ये बालगंधर्व जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)  

