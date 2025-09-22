2025 मधलं Hotest गाणं... म्युझिक अन् डान्सऐवजी अभिनेत्रीच्या Innerwear वरच्या 'त्या' शब्दाने वेधलं लक्ष
Tamannaah Bhatia Hottest Track of 2025: या अभिनेत्रीच्या डान्सबरोबरच तिने या गाण्यात परिधान केलेली कपडेही चर्चेचा विषय ठरत आहेत. मात्र हे गाणं सिरीजमध्ये नाहीये, असं का? तसेच तमन्नाच्या कपड्यांवरील एका शब्दाने सर्वांचं लक्ष्य वेधलंय. हा सारा काय प्रकार आहे ते जाणून घ्या...
Swapnil Ghangale | Sep 22, 2025, 11:36 AM IST
1/13
चर्चा गाण्याची पण कपड्यांमुळे
सामान्यपणे आयटम साँग म्हटल्यावर गाण्याचे शब्द आणि म्युझिकची चर्चा असते. मात्र सध्या एक गाणं हे प्रसिद्ध अभिनेत्रीने गाण्यात परिधान केलेल्या कपड्यांमुळे चर्चेत आलंय. हे या वर्षीच हॉटेस्ट साँग म्हणून चर्चात आहे. मात्र असं असलं तरी ते कोणत्याही चित्रपटात अथवा सिरीजमध्ये दिसणार नाहीयेत. नेमका हा प्रकार काय आहे ते जाणून घेऊयात...
2/13
तमन्ना भाटियाही चर्चेत
3/13
जबरदस्त आयटम साँग सध्या चर्चेत
4/13
लक्ष वेधून घेतलं
5/13
चाहते घायाळ
6/13
सीरिज प्रदर्शित होण्यापूर्वीच गाण्याची चर्चा
7/13
मूळ सीरिजमध्ये नाहीये
8/13
...म्हणून सिरीजमध्ये नाही गाणं
9/13
सोशल मीडियावर गाणं चर्चेत
10/13
जबरदस्त एनर्जीने डान्स
11/13
दोन्ही बाजूने प्रतिक्रिया
12/13