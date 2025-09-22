English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
2025 मधलं Hotest गाणं... म्युझिक अन् डान्सऐवजी अभिनेत्रीच्या Innerwear वरच्या 'त्या' शब्दाने वेधलं लक्ष

Tamannaah Bhatia Hottest Track of 2025: या अभिनेत्रीच्या डान्सबरोबरच तिने या गाण्यात परिधान केलेली कपडेही चर्चेचा विषय ठरत आहेत. मात्र हे गाणं सिरीजमध्ये नाहीये, असं का? तसेच तमन्नाच्या कपड्यांवरील एका शब्दाने सर्वांचं लक्ष्य वेधलंय. हा सारा काय प्रकार आहे ते जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Sep 22, 2025, 11:36 AM IST
चर्चा गाण्याची पण कपड्यांमुळे

tamannaahbhatiagafoor

सामान्यपणे आयटम साँग म्हटल्यावर गाण्याचे शब्द आणि म्युझिकची चर्चा असते. मात्र सध्या एक गाणं हे प्रसिद्ध अभिनेत्रीने गाण्यात परिधान केलेल्या कपड्यांमुळे चर्चेत आलंय. हे या वर्षीच हॉटेस्ट साँग म्हणून चर्चात आहे. मात्र असं असलं तरी ते कोणत्याही चित्रपटात अथवा सिरीजमध्ये दिसणार नाहीयेत. नेमका हा प्रकार काय आहे ते जाणून घेऊयात...

तमन्ना भाटियाही चर्चेत

tamannaahbhatiagafoor

अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान दिग्दर्शित 'द बॅड*** ऑफ बॉलीवूड' सीरिजची जोरदार चर्चा चालू आहे. नेटफ्लिक्सवरील या सीरीजमुळे अभेत्री तमन्ना भाटियाही चर्चेत आली आहे.

जबरदस्त आयटम साँग सध्या चर्चेत

tamannaahbhatiagafoor

आर्यन खानच्या या पदार्पणाच्या सीरिजमध्ये तमन्ना भाटियाचं जबरदस्त आयटम साँग सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.  

लक्ष वेधून घेतलं

tamannaahbhatiagafoor

या गाण्यामध्ये तमन्नाचा बोल्ड आणि ब्युटीफूल लूक सर्वांचेच लक्ष वेधून घेताना दिसतोय.  

चाहते घायाळ

tamannaahbhatiagafoor

टॉप आणि जिन्स, गुलाबी ड्रेस आणि मोती कलरच्या ड्रेसमध्ये तमन्ना या गाण्याच्या व्हिडीओत दिसून आली असून सर्वच लूक पाहून चाहते घायाळ झालेत.  

सीरिज प्रदर्शित होण्यापूर्वीच गाण्याची चर्चा

tamannaahbhatiagafoor

तमन्ना भाटियाने भन्नाट डान्स केलेल 'गफूर' नावाचं हे गाणं सीरिज प्रदर्शित होण्यापूर्वीच चाहत्यांना सर्वत्र पाहायला मिळालं होतं.   

मूळ सीरिजमध्ये नाहीये

tamannaahbhatiagafoor

मात्र, प्रत्यक्ष तमन्नाच्या नृत्याविष्काराचा उत्तम नमुना असलेलं हे गाणं सीरिजमध्ये हे नाहीये.   

...म्हणून सिरीजमध्ये नाही गाणं

tamannaahbhatiagafoor

सोशल मीडियावर याबाबत चर्चा चालू झाल्यावर यामागचं मूळ कारण निर्मात्यांनी नुकतंच स्पष्ट केलं. तमन्नाचं 'गफूर' हे आयटम साँग फक्त सीरिजच्या प्रमोशनचा एक भाग होतं.  

सोशल मीडियावर गाणं चर्चेत

tamannaahbhatiagafoor

त्यामुळे तमन्नाचं हे गाणं मूळ सीरिजमध्ये नाहीये असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मात्र, चाहत्यांसाठी आता या गाण्याचा संपूर्ण व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला आहे.  

जबरदस्त एनर्जीने डान्स

tamannaahbhatiagafoor

गफूर गाण्यात नेहमीप्रमाणे तमन्ना जबरदस्त एनर्जीने डान्स करत असल्याचं चाहत्यांना पाहायला मिळत आहे. या गाण्यासाठी नृत्यू दिग्दर्शन आणि कोरिओग्राफी फराह खानने केली आहे.  

दोन्ही बाजूने प्रतिक्रिया

tamannaahbhatiagafoor

मात्र या गाण्यासाठी तमन्नाने परिधान केलेल्या कपड्यांवरुन दोन्ही बाजूने बोलले जात आहे. चाहत्यांनी हा हॉट लूक पसंत पडलाय तर अनेकांनी गरज नसताना इतकं एक्सपोज करण्यात आल्याची टीका केली आहे.  

अंतर्वस्रावरच गाण्याचं नाव

tamannaahbhatiagafoor

तमन्नाने परिधान केलेल्या जवळपास सर्वच कपड्यांमध्ये तिची अंतर्वस्रं दिसत असल्यावर अनेकांनी आक्षेप नोंदवलाय. तर एका सेटमध्ये तमन्नाच्या अंतर्वस्रावरच गाण्याचं नाव म्हणजेच 'गफूर' असं लिहिण्यात आल्याचं दिसतंय. या एका शब्दाने अनेकांचं लक्ष वेधून घेतलंय. तमन्नाच्या चाहत्यांना ही कल्पना बोल्ड असल्याचं म्हटलंय तर काहींनी यावरुनही टीका करताना याची काही गरज नव्हती असं म्हटलंय.

सर्वात हॉटेस्ट आयटम नंबर

tamannaahbhatiagafoor

तमन्नाच्या चाहत्यांबरोबरच अनेकांनी हे या वर्षातील सर्वात हॉटेस्ट ट्रॅक म्हणजेच गाणं असल्याचं म्हटलंय. या गाण्यावरुन सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडतोय. (सर्व फोटो 'नेटफ्लिक्स'वरुन साभार)

