मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर आहे 'धबधब्याचे शहर', काचेच्या पूलावरुन पाहता येतो धबधबा!

पावसात चिंब भिजण्याची मजा आणि डोळ्यांचं पारणं फेडणारं हिरवंगार निसर्गसौंदर्य यामुळं पर्यटक वर्षा सहलीसाठी हमखास धबधब्यांना भेट देतात.
पाऊस सुरू झाल्यानंतर हजारो पर्यटकांची पावलं वळतात ती धबधब्यांकडे. खळाळून वाहणाऱ्या या धबधब्यांकडे पर्यटक आकर्षित होतात
डोंगरदऱ्यांमधून वाहणारे असंख्य धबधबे आणि रिमझिम पावसाच्या सरींनी सजलेला निसर्ग हे रूप अनुभवायचे असेल तुम्हाला एकदा तरी धबधब्याच्या गावी जावंच लागेल.
आपल्या महाराष्ट्रात निसर्गाच्या कुशीत एक छोटंस धबधब्याचे गाव वसलं आहे. येथे फेसाळत कोसळणाऱ्या या जलधारांचं मनोहारी रूप पाहण्यासाठी पर्यटकांची नेहमी गर्दी होते.
पालघर जिल्ह्यातील प्रसिद्ध थंड हवेचे ठिकाण असलेले जव्हार 'धबधब्यांचे गाव' किंवा शहर म्हणून ओळखले जाते.
पावसाळ्यात निसर्गरम्य स्वरूप धारण करणारे जव्हार हे पालघर जिल्ह्यातील प्रसिद्ध धबधब्यांचे आणि पर्यटनाचे गाव 'मिनी महाबळेश्वर' म्हणून ओळखले जाते
दाभोसा धबधबा: जव्हारपासून 17 किमी अंतरावर असलेला हा सर्वात मोठा आणि सुंदर धबधबा आहे, जिथे अलीकडेच महाराष्ट्रातील पहिला ग्लास ब्रिज (sky walk) देखील आकर्षण ठरत आहे.
काळमांडवी धबधबा: जव्हारपासून 8 किमी अंतरावर असलेला हा बहुपदरी धबधबा खोल दरीत कोसळतो आणि ट्रेकिंगसाठी उत्तम आहे.
हिरडपाडा धबधबा: 13 किमी अंतरावर, लेंडी नदीवरून उंचावरून पांढरा शुभ्र पडणारा हा निसर्गरम्य धबधबा आहे.
खडखड धरण: डोमिहीरा नदीवर 11 किमी अंतरावर असलेले हे धरण व परिसर शांत व निसर्गरम्य आहे.
महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील खेड जिल्ह्यात असलेले कारकुडी हे देखील धबधब्याचे गाव म्हणून ओळखले जाते. या गावात 100 पेक्षा अधिक धबधबे आहेत.