साताऱ्याच्या कास पठारला टक्कर देणारे महाराष्ट्रातील छुपं कास पठार; मुंबई पुण्यापासून अगदी जवळ
नाशिकजवळ एक ठिकाण आहे जिथे फिरताना कास पठावरवर फिरल्याचा अनुभव येत आहे.
Nashik Ratangad Flower Valley : जागतिक वारसा स्थळ असलेलं साता-यातील कास पठार दुर्मिळ फुलांनी बहरलंय.. पर्यटकांसाठी 4 सप्टेंबर पासून कास पठार खुलं करण्यत आलंय. विविध दुर्मिळ फुलांचा रंगोत्सव पाहण्यासाठी देशभरातूनच नव्हे तर परदेशातून देखील मोठ्या संख्येने अभ्यासक, पर्यटक कासपठाराकडे येऊ लागलेत. साताऱ्याच्या कास पठारला टक्कर देणारे महाराष्ट्रातील छुपं कास पठार आहे.
