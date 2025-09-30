English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
साताऱ्याच्या कास पठारला टक्कर देणारे महाराष्ट्रातील छुपं कास पठार; मुंबई पुण्यापासून अगदी जवळ

नाशिकजवळ एक ठिकाण आहे जिथे फिरताना कास पठावरवर फिरल्याचा अनुभव येत आहे. 

Sep 30, 2025, 11:54 PM IST
Nashik Ratangad Flower Valley : जागतिक वारसा स्थळ असलेलं साता-यातील कास पठार दुर्मिळ फुलांनी बहरलंय.. पर्यटकांसाठी 4 सप्टेंबर पासून कास पठार खुलं करण्यत आलंय. विविध दुर्मिळ फुलांचा रंगोत्सव पाहण्यासाठी देशभरातूनच नव्हे तर परदेशातून देखील मोठ्या संख्येने अभ्यासक, पर्यटक कासपठाराकडे येऊ लागलेत. साताऱ्याच्या कास पठारला टक्कर देणारे महाराष्ट्रातील छुपं कास पठार आहे. 

साता-यात कास पठारावर पर्यटकांची मोठी गर्दी होत आहे. अशातच नाशिक जवळ एका ठिकाणी कास पठारचा फिल घेता येत आहे. 

हिरवाई नटलेला परिसर, त्यात दाटलेलं धुकं सोबतच पावसाच्या सरी याचाच अनुभव घ्यायला इथे पर्यटक गर्दी करत आहेत.

ही पिवळीधम्मक फुलं मनाला प्रसन्न करत आहेत. 

रतनगडाचा हा संपूर्ण परिसर कास पठार झाला आहे.

  कळसूबाई परिसर विविध रंगांच्या फुलांनी फुललं आहे..

 वेगवेगळी रान फुलं वेगवेगळ्या रंगातील इथे पाहायला मिळतात. जणू काही फुलांचा स्वित्झर्लंड इथे फुलल्याचा भास होतोय. 

 इगतपुरी तसंच अहिल्यानगर मधील अकोले तालुक्यातील सह्याद्री पर्वतरांगा म्हणजे निसर्गाची उधळ.. पाऊस पडल्यानंतर या पठारांवर जणू काही कास पठार फुलले आहे.   

सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा परिसरातल्या जुन्नर तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागात डोंगर माळरानावर सोनकीची फुलं बहरली आहेत. मिनी कास पठार अशी याची ओळख आहे.   

