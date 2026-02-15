English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारतात 'या' ठिकाणी आहेत 'उलटी मंदिरे', पाहा थक्क करणारी प्राचीन संरचना

Unique Indian Architecture: भारतात अशी अनेक प्राचीन ठिकाणे, वास्तु आणि कालाकृती दिसतात ज्या थक्क करणाऱ्या असतात. पण तुम्ही कधी उलटी मंदिरे किंवा देवांच्या उलट्या मुर्त्या पाहिल्या आहेत का? भारतात अशी ही काही, मंदिरे आहेत जिथे देवांच्या मुर्त्या उलट्या स्थितीत आहेत तर, काही मंदिरे अशी आहेत ज्यांचा पाया वरच्या बाजूला आहे. ही अनोखी प्राचीन मंदिरे भारतात कुठे आहेत जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Feb 15, 2026, 01:43 PM IST
1/8

भारतातील ऐतिहासिक उलटी मंदिरे

Ancient Inverted Temples in India

Ancient Inverted Temples in India: भारत हे प्राचीन संस्कृतीचे असे एक स्त्रोत आहे जे, प्रत्येक वेळी पावला-पावलावर पर्यटकांना थक्क करणारे अनुभव देते. संपूर्ण भारतभर अनेक अशी प्राचीन मंदिरे , किल्ले, गावे आणि ठिकाणे आहेत ज्यांची एक झलक पाहण्यासाठी देश-विदेशातील पर्यटक येत असतात. आज आम्ही तुम्हाला अशाच काही प्राचीन ठिकाणांबद्दल सांगणार आहोत. ती म्हणजे भारतातील अशी प्राचीन मंदिर ज्यांची संरचना चक्क उलटी आहे.   

2/8

देशातील दुर्मिळ मुर्ती

Ancient Inverted Temples in India

मध्य प्रदेश येथील इंदूरमध्ये स्थित असलेले उलटे हनुमान मंदिर हे एक अनोखे मंदिर आहे. या मंदिरात असलेले हनुमानाची मुर्ती डोके खाली आणि पाय वरती अशा उलट्या स्थिती आहे. अशा प्रकारची ही मुर्ती देशातील दुर्मिळ मुर्ती आहे.   

3/8

पौराणिक कथा

Ancient Inverted Temples in India

एका प्रसिद्ध पौराणिक कथेनुसार, रामायणातील रावणाचा भाऊ अहिरावण याने जेव्हा भागवान राम-लक्ष्मणांचे अपहरण करून त्यांना पाताळलोकात नेले. तेव्हा हनुमानाने तिथून त्यांची सुटका केली आणि पुन्हा त्या ठिकाणी प्रकट झाले.   

4/8

हनुमानाचे उलटे दर्शन

Ancient Inverted Temples in India

असे ही मानले जाते की, येथे हनुमानाचे उलटे दर्शन घेतल्यास जीवनातील सर्व संकटे दूर होतात आणि भक्तांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात. हे मंदिर इंदूर पासून सुमारे 25 किमी अंतरावर उज्जैन-इंदूर मार्गावर स्थित आहे.   

5/8

राजस्थान, रटलाई येथील मंदिर

Ancient Inverted Temples in India

दुसरे मंदिर म्हणजे राजस्थानच्या झालावाड जिल्ह्यातील रटलाई गावात स्थित असलेले प्राचीन मंदिर. इतिहासकारांच्या मते या मंदिराचा घुमट वरती नसून जमिनीत खोलवर आहे. मंदिराची रचना पाहता या मंदिराचे खांबही वरच्या दिशेने असलेले दिसतात.   

6/8

13 व्या शतकातील मंदिर

Ancient Inverted Temples in India

या मंदिराच्या अशा उलट्या संरचनेमुळेच याला उलटे मंदिर असे नाव देण्यात आले. हे मंदिर कोणत्याही पायाशिवाय उभारले गेले आहे. 13 व्या शतकातील हे मंदिर 18 खांबांवर आधारित असलेले पूर्णपणे दगडापासून बनलेले आहे.   

7/8

देवांची मुर्ती

Ancient Inverted Temples in India

या उलट्या मंदिरात बावन भैरू, चौसष्ट जोगनिया, काली-कंकाली, हनुमान आणि भगवान शिवांची मुर्ती आहे. हे मंदिर पूर्णपणे जीर्ण झाले असले तरी, तेथिल एक स्थानिक पुजारी मंदिराची काळजी घेतात.   

8/8

प्रसिद्ध आख्यायिका

Ancient Inverted Temples in India

या मंदिराबाबत एक आख्यायिका प्रसिद्ध आहे. असे म्हटले जाते की, दोन तांत्रिकांनी त्यांच्या तांत्रिक शक्तींनी आकाशात उडणारे हे मंदिर खाली पाडले असता ते उलटे पडले. आणि वरील भाग जमिनीत दाबला गेला.   

