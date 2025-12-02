समुद्राच्या मध्यभागी असलेला महाराष्ट्रातील सर्वात रहस्यमयी किल्ला; शत्रूच्या बोटी किल्ल्याजवळ येताच फुटायच्या आणि सुमद्रात बुडायच्या
कोकणातील जगप्रसिद्ध जलदुर्ग! हा महाराष्ट्रातील सर्वात रहस्यमयी किल्ला आहे.
Sindhudurg Fort : महाराष्ट्रातील किल्ले हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाचे साक्षीदार आहेत. गिरीदुर्ग आणि भुईकोट किल्ल्यांसह महाराजांनी अनेक जलदुर्ग देखील बांधले. कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असलेला सिंधुदुर्ग किल्ला हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आरामारातील महत्वाचा साक्षीदार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांची दूर दृष्टी आणि शौर्याचा साक्षीदार आहे. समुद्राच्या मध्यभागी असलेला महाराष्ट्रातील सर्वात रहस्यमयी किल्ला आहे. शत्रूच्या बोटी किल्ल्याजवळ येताच फुटायच्या आणि सुमद्रात बुडायच्या.