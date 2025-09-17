English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळ! महाबळेश्वर - पाचगणीला युनेस्कोचा जागतिक वारसा दर्जा

महाबळेश्वर - पाचगणीला युनेस्कोचा जागतिक वारसा दर्जा मिळाला आहे. 

Vanita Kamble | Sep 17, 2025, 06:08 PM IST
Satara Mahabaleshwar Panchgani : सातारा जिल्हा महाराष्ट्राची ऐतिहासिक राजधानी आहे. महाबळेश्व हे भारतातील सर्वात लोकप्रिय हिल स्टेशन देखील सातारा जिल्ह्यातच आहे.  महाबळेश्वर - पाचगणीला युनेस्कोचा जागतिक वारसा दर्जा मिळाला आहे. जाणून घेऊया महाराष्ट्रातील लोकप्रिय पर्यटनस्थळाविषयी. 

महाबळेश्वर हे महाष्ट्रातील थंड हवेचे ठिकाण आहे. देश विदेशातून लाखो पर्यटक महाबळेश्वरला भेट देतात. याच   महाबळेश्वर - पाचगणीला युनेस्कोचा जागतिक वारसा दर्जा मिळाला आहे. 

महाबळेश्वर हे समुद्रसपाटीपासून 1,372 मीटर उंचीवर पश्चिम घाटांच्या रांगेत आहे. वाई हे देखील अतिशय सुंदर पर्यटनस्थळ आहे. हिरवेगार डोंगर आणि मन प्रसन्न करणारे निर्सगसौंदर्य पाहून पर्यटक मंत्रमुग्ध होतात. 

 महाबळेश्वर–पाचगणीचा हा सन्मान, केवळ पर्यटनासाठी नव्हे तर पृथ्वीच्या इतिहासाशी जोडलेलं एक महत्त्वाचं पान आहे.  

घनदाट जंगलं, थंड–स्वच्छ हवा आणि दुर्मिळ जैवविविधतेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या महाबळेश्वर - पाचगणी परिसरला आता जागतिक स्तरावर मान्यता मिळवली आहे.

1985 मध्ये कोयना अभयारण्याचा भाग म्हणून महाबळेश्वर - पाचगणी परिसराला राष्ट्रीय दर्जा मिळाला होता. आता ‘युनेस्को’कडून जागतिक वारसा दर्जा मिळाल्यामुळे पर्यावरण संवर्धनाची नवी दारे खुली झाली आहेत. 

कास पठार आणि प्रतापगड यांच्यानंतर आता महाबळेश्वर आणि पाचगणी या दोन्ही ठिकाणांना ‘युनेस्को’च्या नैसर्गिक वारसा स्थळांच्या यादीत स्थान मिळालं आहे.

कास पठार आणि प्रतापगड यांचा  युनेस्कोचा जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश आहे. 

महाराष्ट्राच्या पर्यटन नकाशावर सोनेरी अक्षरांनी कोरला जाणारा क्षण आहे. सातारा जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांना आता जागतिक ओळख मिळाली आहे.   

