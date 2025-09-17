महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळ! महाबळेश्वर - पाचगणीला युनेस्कोचा जागतिक वारसा दर्जा
महाबळेश्वर - पाचगणीला युनेस्कोचा जागतिक वारसा दर्जा मिळाला आहे.
Vanita Kamble | Sep 17, 2025, 06:08 PM IST
Satara Mahabaleshwar Panchgani : सातारा जिल्हा महाराष्ट्राची ऐतिहासिक राजधानी आहे. महाबळेश्व हे भारतातील सर्वात लोकप्रिय हिल स्टेशन देखील सातारा जिल्ह्यातच आहे. महाबळेश्वर - पाचगणीला युनेस्कोचा जागतिक वारसा दर्जा मिळाला आहे. जाणून घेऊया महाराष्ट्रातील लोकप्रिय पर्यटनस्थळाविषयी.
