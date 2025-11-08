खास गुलाबी थंडीसाठी फेमस असलेलं मुंबई पुण्याजवळचं महाराष्ट्रातील सर्वात रोमॅंटिक हिल स्टेशन! पार्टनरसबोत प्लान करा सिक्रेट ट्रीप
महाराष्ट्रातील सर्वात रोमॅंटिक हिल स्टेशन.
Vanita Kamble | Nov 08, 2025, 05:39 PM IST
Matheran Hill Station Trip : महाराष्ट्रात गुलाबी थंडीची चाहूल लागली आहे. या गुलाबी थंडीत अनेकजण जोडीदारासह रोमँटिक व्हेकेशनचा प्लान बनवतात. मुंबई पुण्याजवळचं महाराष्ट्रातील सर्वात रोमॅंटिक हिल स्टेशन आहे. हे हिल स्टेशन खास गुलाबी थंडीसाठी फेमस आहे. हे ठिकाण महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय हिल स्टेशन आणि थंड हवेचे ठिकाण आहे. हिवाळ्यात इथलं तापमान 10 अंशाच्या खाली असते. जाणून घेऊया हे ठिकाण कोणते?
