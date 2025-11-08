English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
खास गुलाबी थंडीसाठी फेमस असलेलं मुंबई पुण्याजवळचं महाराष्ट्रातील सर्वात रोमॅंटिक हिल स्टेशन! पार्टनरसबोत प्लान करा सिक्रेट ट्रीप

 महाराष्ट्रातील सर्वात रोमॅंटिक हिल स्टेशन. 

Vanita Kamble | Nov 08, 2025, 05:39 PM IST
Matheran Hill Station Trip : महाराष्ट्रात गुलाबी थंडीची चाहूल लागली आहे. या गुलाबी थंडीत अनेकजण जोडीदारासह रोमँटिक व्हेकेशनचा प्लान बनवतात. मुंबई पुण्याजवळचं  महाराष्ट्रातील सर्वात रोमॅंटिक हिल स्टेशन आहे. हे हिल स्टेशन खास गुलाबी थंडीसाठी फेमस आहे. हे ठिकाण महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय हिल स्टेशन आणि थंड हवेचे ठिकाण आहे. हिवाळ्यात इथलं तापमान 10 अंशाच्या खाली असते.  जाणून घेऊया हे ठिकाण कोणते?

 

थंडीत जोडीदारासह एका रोमॅंटिक व्हेकेशनचा प्लान करत असाल तर एक मस्त ठिकाण आहे. हे ठिकाण मुंबई पुण्यापासून अगदी जवळ आहे. दोन दिवस जरी तुम्ही इथं फिरलात तरी तुम्हाला  5 हजारपेक्षा जास्त खर्च येणार नाही. हे ठिकाण महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय हिल स्टेशन आहे.  

डोंगराच्या कुशीत वसलेले हे महाराष्ट्रातील सर्वात लहान हिल स्टेशन आहे.  माथेरानला मिनी महाबळेश्वर म्हणून देखील ओळखले जाते. 

सर्वात सुंदर आणि आकर्षक असे हे हिल स्टेशन निसर्ग सौंदर्याने नटलेले आहे. हे समुद्रसपाटीपासून साधारणता 2600 फूट इतक्या उंचीवर आहे.  

मध्य रेल्वेने नेरळ स्टेशनला उतरुन टॉय ट्रेन किंवा शेअर टॅक्सीने माथेरानच्या गेटपर्यंत जाता येते. तिथून पुढे मात्र, पायीच संपूर्ण माथेरान फिरावे लागते. 

इको पॉईंट, सनसेट पाईंट, वन ट्री पॉईंट, मंकी पाईंट असे अनेक अप्रतिम व्ह्यू पॉइंट येथे आहेत. 

प्रवासाठी 500 रुपये तर निवास आणि खाण्यापिण्यासह साधारण दोन ते तीन हजार रुपयांपर्यंत खर्च येवू शकतो.  शनिवार रविवार असं विकेंडला माथेरानला जाण्याचा प्लान करु शकता.   अगदी  3 दिवस जरी इथं राहिला तरी 5 हजारपेक्षा जास्त खर्च येणार नाही.    

मुंबईपासून अगदी तासाभराच्या अंतरावर माथेरान हे थंड हवेचे ठिकाण आहे. हजारो पर्यटक येथे निसर्गसौंदर्याचा अनुभव घेण्यासाठी येत असतात.  पुण्यापासून देखील माथेरान जवळ आहे.   

अनेकजण  आपल्या बजेट नुसार वेकेशन प्लान करतात. वेळ आणि बजेट कमी असेल तर मुंबईजवळ एकदम मस्त ठिकाण आहे. मुंबईजवळ असलेल्या या ठिकाणी महाबळेश्वरचा फिल येईल. इथं तुम्ही सिक्रेट ट्रीप प्लान करु शकता. हे ठिकाण म्हणजे माथेरान.

