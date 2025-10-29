भारतातील एकमेव बिझनेस मॅन ज्याचे बुर्ज खलिफा इमारतीत आहेत तब्बल 22 फ्लॅट; एका फ्लॅटचे भाडं 42 लाख; याचे नाव जाणून शॉक व्हाल
भारतीय बिझनेस मॅन 'किंग ऑफ बुर्ज खलीफा' म्हणून ओळखला जातो.
Vanita Kamble | Oct 29, 2025, 11:17 PM IST
George V Nereaparambil Flats In World Tallest Building Burj Khalifa : बुर्ज खलिफा जगातील सगळ्यात उंच इमारत आहे. बुर्ज खलिफामध्ये अपार्टमेंट किंवा फ्लॅट खरेदी करायचा असेल कोट्यावधी रुपये मोजावे लागतात. मात्र, भारतातील एका बिझनेस मॅनचे बुर्ज खलिफा इमारतीत तब्बल 22 फ्लॅट आहेत. हा बिझनेस मॅन किंग ऑफ बुर्ज खलिफा म्हणूनही ओळखला जातो. जाणून घेऊया हा बिझनेस मॅन कोण आहे.
