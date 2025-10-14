English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्रातील लाल वाळूचा एकमेव रंगीत समुद्र किनारा; कोकणातील हिडन बीच

महाराष्ट्रातील एकमेव रंगीत समुद्र किनारा.  लाल रंगात रंगलेले कोकणातील सर्वात भारी ठिकाण. 

Vanita Kamble | Oct 14, 2025, 12:05 AM IST
Ladghar Beach : कोकण म्हणजे स्वर्ग... निसर्ग सौंदर्याने नटलेले कोकण नेहमीच पर्यटकांना भुरळ घालते.  कोकणातील अनेक समुद्र किनारे हे फारसे पर्यटकांच्या परिचयाचे नाहीत. यापैकीच एक आहे तो दापोली येथील  लाडघर समुद्रकिनारा. हा महाराष्ट्रातील एकमेव रंगीत समुद्र किनारा आहे. हा लाल रंगाचा समुद्र किनारा पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करुन टाकतो. 

 पांढरी आणि चंदेरी वाळू असलेले अनेक समुद्र किनारे आहेत. मात्र, कोकणात एक असा समुद्र किनारा आहे ज्याची वाळू लाला रंगाची आहे.  लाल वाळू असलेला हा समुद्र किनारा कोकणातील एक हिडन स्पॉट आहे.   

 अतिशय शांत ,सुंदर,स्वच्छ व लांबचलांब किनारा आणि विशेष म्हणजे लोकांची वर्दळ कमी, आजूबाजूला दाट झाडी यामुळे हा समुद्रकिनारा खास ठरतो.   

लालसर वाळूमुळे, सूर्यास्ताच्या सुंदर दृश्यांमुळे आणि डॉल्फिन सफारीसाठी प्रसिद्ध आहे. येथे पॅरासेलिंग आणि वॉटर स्कूटरसारख्या जलक्रीडांचाही आनंद घेता येतो.  

या समुद्र किनाऱ्यावरील वाळू लाल रंगाची आहे.  त्यामुळे येथे सूर्यप्रकाशात तसेच पाण्याचे लाल रंगात रिफ्लेक्शन दिसते म्हणून हा समुद्र लाल समुद्र म्हणूनही ओळखला जातो. 

लाडघर समुद्रकिनाऱ्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा समुद्र किनारा लाल रंगाचा आहे. 

लाडघर समुद्रकिनारा  पुण्यापासून 196 किमी अंतरावर तर मुंबई पासून 227 किमी अंतरावर आहे. 

कोकणात रत्नागिरी जिल्ह्या मुबई गोवा हायवेलगत असलेल्या दापोली तालुक्यात लाडघर समुद्रकिनारा आहे. 

कोकणातील प्रत्येक समुद्र किनारा हा अनोखा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. यापैकीच एक आहे तो लाडघर समुद्रकिनारा. 

