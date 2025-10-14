महाराष्ट्रातील लाल वाळूचा एकमेव रंगीत समुद्र किनारा; कोकणातील हिडन बीच
महाराष्ट्रातील एकमेव रंगीत समुद्र किनारा. लाल रंगात रंगलेले कोकणातील सर्वात भारी ठिकाण.
Vanita Kamble | Oct 14, 2025, 12:05 AM IST
Ladghar Beach : कोकण म्हणजे स्वर्ग... निसर्ग सौंदर्याने नटलेले कोकण नेहमीच पर्यटकांना भुरळ घालते. कोकणातील अनेक समुद्र किनारे हे फारसे पर्यटकांच्या परिचयाचे नाहीत. यापैकीच एक आहे तो दापोली येथील लाडघर समुद्रकिनारा. हा महाराष्ट्रातील एकमेव रंगीत समुद्र किनारा आहे. हा लाल रंगाचा समुद्र किनारा पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करुन टाकतो.
1/8
2/8
3/8
4/8