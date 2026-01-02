महाराष्ट्रातील एकमेव गाव जिथे घरोघरी 24 तास वाहतात पाण्याचे झरे; कोकणातील 'या' गावातील सर्व घरांची 400 वर्ष जुनी एकसारखी रचना पाहून अचंबित व्हाल
महाष्ट्रातील अनोखो गाव येथे नळाद्वारे नाही तर डायरेक्ट 24 नैसर्गिक झऱ्यांद्वारे पाणी पुरवठा होतो.
Jambharun Village in Ratnagiri : महाराष्ट्रात एक असे सुंदर आणि शांत गाव आहे. हे गाव डोंगरांनी वेढलेले आहे. या गावचे वैशिष्ट म्हणजे या गावात प्रत्येक घरात 24 तास पाण्याचे झरे वाहतात. या गावात 500 वर्षांपूर्वीची खासगी मंदिरे आहेत. या गावात निसर्गाची न्यारी किमया पहायला मिळते. सह्याद्रीच्या पर्वतराजीने वेढलेल्या या गावातील घराघरांत डोंगरातील नितळ, स्वच्छ अन् स्फटिकासारखे पाणी खळाळून वाहते.