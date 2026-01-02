English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्रातील एकमेव गाव जिथे घरोघरी 24 तास वाहतात पाण्याचे झरे; कोकणातील 'या' गावातील सर्व घरांची 400 वर्ष जुनी एकसारखी रचना पाहून अचंबित व्हाल

महाष्ट्रातील अनोखो गाव येथे नळाद्वारे नाही तर डायरेक्ट 24 नैसर्गिक झऱ्यांद्वारे पाणी पुरवठा होतो. 

Vanita Kamble | Jan 02, 2026, 10:24 PM IST
Jambharun Village in Ratnagiri : महाराष्ट्रात एक असे  सुंदर आणि शांत गाव आहे. हे गाव डोंगरांनी वेढलेले आहे. या गावचे वैशिष्ट म्हणजे या गावात प्रत्येक घरात 24 तास पाण्याचे झरे वाहतात.  या गावात 500 वर्षांपूर्वीची खासगी मंदिरे आहेत. या गावात निसर्गाची न्यारी किमया पहायला मिळते.  सह्याद्रीच्या पर्वतराजीने वेढलेल्या या गावातील घराघरांत डोंगरातील नितळ, स्वच्छ अन् स्फटिकासारखे पाणी खळाळून वाहते. 

 आता घराघरात नळाद्वारे 24 तास पाणी पुरवठा होतो. महाराष्ट्रात मात्र, एक असे गाव आहे जिथे घरोघरी 24 तास वाहतात पाण्याचे झरे वाहतात. हे गाव कोकणात असून हे महाराष्ट्रातील सर्वात सुंदर गाव आहे. 

रत्नागिरीतील जांभरुण  गावात 24 तास पाण्याच झरे वाहतात.  या गावाला चहुबाजूंनी डोंगरांनी मिठीत घेतलेय, या डोेंगरांतून खळखळ आवाज करत डोंगराचे पाणी घेऊन एक बारमाही नदी वाहते.

विशाल स्थानिक झाडे, मंदिरे असा नैसर्गिक सांस्कृतिक वारसा लाभलेले निसर्गसमृद्ध असे हे गाव आहे. हे गाव सुमारे 400 वर्षे जुने आहे. या गावाजवळ येताच निसर्गाचे सौंदर्य बघून पर्यटक मंत्रनुग्ध होतात. हे गाव अद्याप पर्यटकांपासून अलिप्त आहे.   

या गावात एकूण 21 लेव्हलने 21 पाट जांभरुण या गावात बांधण्यात आलेले आहेत. हे सर्व पाट 250 वर्षांपूर्वी बांधण्यात आले आहेत. या पाण्याचे नियोजन पूर्वजांनी त्याचवेळी केले होते यावरून लक्षात येते.  

एकीकडे निसर्गरम्य वनराई नष्ट करून सिमेंटचे जंगले तयार होत असताना, दुसरीकडे आजही कोकणातील गावांमध्ये 400 वर्षांपूर्वीची परंपरा जतन केली जात आहे.  

 येथील घरे जांभ्या दगडांनी बांधलेली आहेत. येथील लोक अजूनही डोंगरातील नैसर्गिकरीत्या खळाळणार्‍या पाण्याचा वापर पिण्यासाठी आणि दैनंदिन कामांसाठी करतात. जिवंत झर्‍याचे पाणी खाली पाटांद्वारे वळवण्यात आले आहे आणि त्याच पाटांवर घरे बांधण्यात आली आहे. गावातील सर्व घरांची 400 वर्ष जुनी आहे. विशेष म्हणजे सर्व घरांची रचना एकसारखी आहे.   

 गावात 400 ते 500 वर्षे जुनी खासगी मालकीची मंदिरे अजूनही शाबूत आहेत. ही मंदिरे-घरे यांना दगडी पायवाटेने जोडलेले आहे.   

या गावात आजही 24 तास डोंगराचे झर्‍याचे पाणी पाटाने वाहते. गावची लोकसंख्या सुमारे 1 हजार आहे. गावातील बहुतांश लोकांचा उदरनिर्वाह हा भातशेती, नारळी-पोफळी या पिकांवर चालतो.   

