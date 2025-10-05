English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्रातील एकमेव जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ जिथे फक्त बोटीनेच जाता येते! विमान, ट्रेन, बस, कार, बाईक, सायकल काहीच जात नाही

महाराष्ट्रातील या जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळाला भेट देताना एक गोष्ट लक्षाच ठेवावी लागते.   काही झाले तरी सूर्यास्ताच्या आधी या पर्यटनस्थळावरुन बाहेर पडावेच लागते. रात्रीच्या वेळेस येथे थांबता येत नाही.   

Vanita Kamble | Oct 05, 2025, 11:14 PM IST
Elephanta Caves Gharapuri island :  महाराष्ट्रात गड, किल्ल्यांसह अनेक ऐतिहासीक पर्यटन स्थळ आहेत. महाराष्ट्रात असचं एक पर्यटनस्थळ आहे जे समुद्राच्या मध्यभागी आहे.  विशेष म्हणजे हे पर्यटनस्थळ मुंबईच्या जवळ आहे. पण, येथे जाण्यासाठी वाहनाचा पर्याय नाही. येथे फक्त बोटीनेच जाता येते.  महाराष्ट्रातील या जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळाचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत आहे. 

महाराष्ट्रात एक असं पर्यटनस्थळ आहे जे चारही बाजूने समुद्राने वेढलेले आहे. इथं  विमान, ट्रेन, बस, कार, बाईक, सायकल काहीच जात नाही. यामुळे येथे फक्त बोटीनेच जाता येते. 

गड किल्ल्याप्रमाणेच प्राचीन लेण्या देखील महाष्ट्राच्या वैभशाली इतिहासाचे साक्षीदार आहेत.   

एलिफंटा लेण्यांमधील प्राचीन गुहा या पर्यटकांचे आकर्षण केंद्र आहे. मध्ययुगीन रॉक-कट कला आणि उत्कृष्ट वास्तुकलेचा हा एक सुंदर नमुना आहे. यामध्ये एकूण 7 गुहा आहेत. 

 साधारण 9 व्या ते 13 व्या शतकात एलिफंटा लेणीची निर्मीती झाली.  1997 साली या लेण्यांना युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थानाचा दर्जा दिला.  

महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईपासून  6 ते 7  मैल अंतरावर समुद्रातील घारापुरी या लहान बेटावरील डोंगरात एलिफंटा लेणीचे कोरण्यात आली आहे.   

जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत एलिफंटा लेणीचे नाव आहे. एलिफंटा लेणींमध्ये दगडी कोरीव शिल्पे कोरलेली आहेत. ही बौद्धकालीन आहे. तसेच या लेण्यांमध्ये प्राचीन शिवमंदिर देखील आहे. 

या बेटावरील डोंगरात पाच लेण्या खोदलेल्या आहेत. घारापुरी बेटावर पोहोचण्यासाठी गेट वे ऑफ इंडिया येथून बोटीने जावे लागते. साधारण एक तासाचा हा बोटीचा प्रवास आहे. 

एलिफंटा एकमेव लेणी जी चारही बाजुंनी समुद्राने वेढलेली आहे.  प्राचीन कलेचा अद्धूत अविष्कार पाहण्यासाठी परदेशातून  पर्यटक येतात.

महाष्ट्रात एक अशी लेणी जी समुद्राच्या मध्यभागी एका लहानशा बेटावरील डोंगरात कोरण्यात आली आहे.  मुंबईतील घारापुरी म्हणजेच एलिफंटा लेणी. 

