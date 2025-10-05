महाराष्ट्रातील एकमेव जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ जिथे फक्त बोटीनेच जाता येते! विमान, ट्रेन, बस, कार, बाईक, सायकल काहीच जात नाही
महाराष्ट्रातील या जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळाला भेट देताना एक गोष्ट लक्षाच ठेवावी लागते. काही झाले तरी सूर्यास्ताच्या आधी या पर्यटनस्थळावरुन बाहेर पडावेच लागते. रात्रीच्या वेळेस येथे थांबता येत नाही.
Elephanta Caves Gharapuri island : महाराष्ट्रात गड, किल्ल्यांसह अनेक ऐतिहासीक पर्यटन स्थळ आहेत. महाराष्ट्रात असचं एक पर्यटनस्थळ आहे जे समुद्राच्या मध्यभागी आहे. विशेष म्हणजे हे पर्यटनस्थळ मुंबईच्या जवळ आहे. पण, येथे जाण्यासाठी वाहनाचा पर्याय नाही. येथे फक्त बोटीनेच जाता येते. महाराष्ट्रातील या जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळाचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत आहे.