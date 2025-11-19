English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
14 नोव्हेंबर नाही तर 20 नोव्हेंबर आहे बालदिनाची खरी तारीख, पण...

The real date of Children's Day : 1954 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी जगभरातील मुलांसाठी 20 नोव्हेंबर हा सार्वत्रिक बालदिन स्थापन केला, जो १९५९ च्या बाल हक्क घोषणा आणि १९८९ च्या बाल हक्क अधिवेशनाच्या स्मरणार्थ साजरा होतो. पण भारतात हा दिवस 14 नोव्हेंबर रोजी भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि त्यांच्या वाढदिवसाच्या सन्मानार्थ साजरा केला जातो.

Nov 19, 2025, 07:26 PM IST
The real date of Children's Day is not November 14 but November 20, but.....

बालदिनाची खरी तारीख कोणती?

The real date of Children's Day

भारतात १४ नोव्हेंबर हा दिवस बालदिन म्हणून साजरा केला जातो. पण तुम्हाला माहित आहे का बालदिन वर्षातून फक्त एकदा नाही तर चक्क दोनवेळा साजरा केला जातो.  

बालदिनाची खरी तारीख कोणती?

The real date of Children's Day

नोव्हेंबर महिन्यातील 20 तारीख सुद्धा बालदिन म्हणून साजरी केली जाते. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का? की, 20 नोव्हेंर ही तारीख बालदिन म्हणून साजरी तर केली जाते पण ती भारतात नाही? याबाबत सविस्तर माहिती पुढे जाणून घेऊया.  

बालदिनाची खरी तारीख कोणती?

The real date of Children's Day

1954 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने जगभरातील मुलांसाठी आंतरराष्ट्रीट समज आणि कल्याणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पहिला बालदिन स्थापन केला.  

बालदिनाची खरी तारीख कोणती?

The real date of Children's Day

हा दिवस दरवर्षी 20 नोव्हेंबर रोजी, 1959 साली बाल हक्कांच्या घोषणेचा स्वीकार आणि 1989 साली झालेले बाल हक्कांवरील अधिवेशन या दोन प्रमुख घटनांच्या स्मरणार्थ साजरा केला जातो.   

बालदिनाची खरी तारीख कोणती?

The real date of Children's Day

 जागतिक स्तरावर मुलांचे हक्क, शिक्षण आणि कल्याण याबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देणे हे या दिवसाचे उद्दिष्ट आहे.  

बालदिनाची खरी तारीख कोणती?

The real date of Children's Day

पण भारतात 20 नोव्हेंबर रोजी बालदिन साजरा केला जात नाही, बालदिन साजरा करण्याची मुळ तारीख 20 नोव्हेंबर ही होती पण 1964 साली जवाहरलाल नेहरू यांच्या निधनानंतर ही तारीख बदलून 14 नोव्हेंबर करण्यात आली.  

बालदिनाची खरी तारीख कोणती?

The real date of Children's Day

 भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि त्यांच्या वाढदिवसाच्या सन्मानार्थ 14 नोव्हेंबर ही तारीख बालदिनासाठी निवडण्यात आली.  

बालदिनाची खरी तारीख कोणती?

The real date of Children's Day

बालदिनासाठी हा दिवस जवाहरलाल नेहरू यांचे लहान मुलांवरिल प्रेम आणि त्यांच्या कल्याण आणि शिक्षणाप्रती असलेल्या त्यांच्या वचनबद्धतेला मान्यता देण्यासाठी निवडण्यात आला.  

