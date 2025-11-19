14 नोव्हेंबर नाही तर 20 नोव्हेंबर आहे बालदिनाची खरी तारीख, पण...
The real date of Children's Day : 1954 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी जगभरातील मुलांसाठी 20 नोव्हेंबर हा सार्वत्रिक बालदिन स्थापन केला, जो १९५९ च्या बाल हक्क घोषणा आणि १९८९ च्या बाल हक्क अधिवेशनाच्या स्मरणार्थ साजरा होतो. पण भारतात हा दिवस 14 नोव्हेंबर रोजी भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि त्यांच्या वाढदिवसाच्या सन्मानार्थ साजरा केला जातो.
