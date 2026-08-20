/महाराष्ट्रातील सर्वात खतरनाक ट्रेक, हरिहर गडाची वाट अनिश्चित काळासाठी बंद

श्रावणात नाशिकच्या सह्याद्रीचं रूप काही औरच खुलून निघते. मुसळधार पावसामुळे वाहणारे फेसाळते धबधबे आणि धुक्याची चादर अंगावर लपेटलेले डोंगर पाहण्यासाठी देशभरातून पर्यटक दाखल होत आहेत
मुसळधार पाऊस, फेसाळणारे शुभ्र धबधबे आणि चोहोबाजूंनी पसरलेली हिरवळ अनुभवण्यासाठी ट्रेकर्स आणि शिवभक्तांनी नाशिककडे धाव घेतात.
हरिहर गडावर वाढती गर्दी, होणारी वाहतूक कोंडी आणि दुर्घटनांचा धोका टाळण्यासाठी वन विभागाने तातडीने पावले उचलली आहेत. हरिहर गडाची वाट अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आली आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
निसरड्या पायऱ्या, अरुंद कडे आणि उफाळणारे धबधबे पाहता वन विभागाने हा कठोर नियम जारी केला आहे. दाट धुके, अचानक बदलणारे हवामान आणि जोरदार पावसामुळे अपघाताचा मोठा धोका असतो.
हरिहर गडावर पुन्हा एकदा पर्यटकांना प्रवेशबंदी लागू करण्यात आली आहे. त्र्यंबक प्रादेशिक वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयाने (Trimbak Regional Range Forest Officer) बुधवारी (दि. 19) अधिकृत आदेश जारी केला आहे.
पुढील आदेश येईपर्यंत गड पर्यटनासाठी पूर्णपणे बंद राहणार आहे. त्यामुळे पुढील आदेश येईपर्यंत सर्व पर्यटकांना हरिहर गडाकडे न जाण्याचे आणि प्रशासनास सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यासोबतच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा इशाराही दिला आहे.
दाट धुक्यामुळे गडावर चढाई धोकादायक ठरू शकते. श्रावणामुळे भाविक-पर्यटकांची गर्दी वाढते. अपघात टाळण्यासाठी वनविभागाने गड बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गुरुवारपासून पूर्णवेळ प्रवेशबंदी असणार आहे. त्र्यंबकेश्वर वनपरिक्षेत्र कार्यालयाकडून प्रवेशबंदीचे आदेश आले असून पुढील आदेशापर्यंत हरिहर गड बंद असणार आहे.