Marathi News
रात्रीच्या अंधारात चमकणारा महाराष्ट्रातील एकमेव समुद्र किनारा; भारतात 5 ठिकाणी आहेत असे सुंदर समुद्र किनारे

रात्रीच्या अंधारात चमकणारे भारतातील पाच समुद्र किनारे.     

Vanita Kamble | Oct 12, 2025, 11:48 PM IST
Sparkling Beaches In India : निळाशार अथांग समुद्र किनारा पर्यटकांना आकर्षित करतो. जगभरात अनेक सुंदर समुद्र किनारे आहेत.  विविध वैशिष्ट्यांमुळे जगभारतील अनेक समुद्र किनारे प्रसिद्ध आहेत. असेच काही सुंदर आणि वैशिष्ट्यपूर्ण समुद्र किनारे आपल्या भारतात आहेत. असेच आहेत. रात्रीच्या अंधारात चमकणाकरे समुद्र किनारे.  भारतात असे पाच समुद्र किनारे आहेत. यापैकी एक समुद्र किनारा आपल्या महाराष्ट्रात आहे. 

सूर्यास्ताच्या वेळेस समुद्र किनाऱ्यावर फिरायला अनेकांना आवडते. सूर्यास्ताच्या वेळेस समुद्र किनाऱ्यांचे सौंदर्य मनाला भरळ घालते. मात्र,  भारतात असे काही समुद्र किनारे जिथे पर्यटक रात्रीच्या वेळेस फिरायला जातात. कारण, हे समुद्र किनारे रात्रीच्या अंधारात चमकतात.    

 भारतात असे काही समुद्रे किनारे आहेत जे रात्रीच्या अंधारात चमकतात. गोव्यासह महाराष्ट्रातही असा समुद्र किनारा आहे.

महाराष्ट्रातील पालोलेम बीच मालवण समुद्र किनाऱ्यावर देखील रात्रीच्या अंधारात चमकणाऱ्या या बीचचा अद्भूत नजारा पहायला मिळतो.   

 गोवा हे नेमहीच पर्यटकांची पहिलीच पसंती असते. गोव्याला गेल्यावर येथील रात्रीच्या अंधारात चमकणाऱ्या पालोलेम बीचला नक्की भेट द्या.  

 पश्चिम बंगालच्या पूर्व मिदनापूर जिल्ह्यात स्थित, मंदारमणी बीच देखील रात्री ताऱ्याप्रमाणे चमकतो.

केरळमधील वर्कला समुद्र किनारा देखील रात्रीच्या अंधारात चमकतो.   

अंदमान आणि निकोबार येथील हॅवलॉक बेटावरील राधानगरी बीचवर हा नजारा पहायला मिळतो. हा समुद्र निळ्या-हिरव्या रोषणाईने उजळलेला दिसतो.

 रात्रीच्या वेळेस चमकणाऱ्या या समुद्र किनाऱ्यांमागे एक वैज्ञानिक कारण आहे. ज्याला बायोल्युमिनेसेंट फायटोप्लँक्टन म्हणतात. 

