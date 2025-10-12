रात्रीच्या अंधारात चमकणारा महाराष्ट्रातील एकमेव समुद्र किनारा; भारतात 5 ठिकाणी आहेत असे सुंदर समुद्र किनारे
रात्रीच्या अंधारात चमकणारे भारतातील पाच समुद्र किनारे.
Vanita Kamble | Oct 12, 2025, 11:48 PM IST
Sparkling Beaches In India : निळाशार अथांग समुद्र किनारा पर्यटकांना आकर्षित करतो. जगभरात अनेक सुंदर समुद्र किनारे आहेत. विविध वैशिष्ट्यांमुळे जगभारतील अनेक समुद्र किनारे प्रसिद्ध आहेत. असेच काही सुंदर आणि वैशिष्ट्यपूर्ण समुद्र किनारे आपल्या भारतात आहेत. असेच आहेत. रात्रीच्या अंधारात चमकणाकरे समुद्र किनारे. भारतात असे पाच समुद्र किनारे आहेत. यापैकी एक समुद्र किनारा आपल्या महाराष्ट्रात आहे.
