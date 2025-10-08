महाराष्ट्रात उभारणार जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे समुद्रावर तरंगणारे विमानतळ; नवी मुंबई विमानतळाच्या उद्घाटनानंतर सर्वात मोठ्या प्रोजेक्टची घोषणा
समुद्रावर तरंगणारे विमानतळ महाराष्ट्रात नेमके कुठे उभारले जाणार आहे.
Maharashtra Floating Airport Airport In Vadhuvan: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचं उद्घाटन झाले. या विमानतळाच्या उद्घाटनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वात मोठ्या प्रोजेक्टची घोषणा केली. महाराष्ट्रात आता समुद्रावर तरंगणारे विमानतळ तरंगणारे विमानतळ उभारले जाणार आहे. महाराष्ट्रातील हे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे समुद्रावर तरंगणारे विमानतळ असेल.