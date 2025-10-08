English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्रात उभारणार जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे समुद्रावर तरंगणारे विमानतळ; नवी मुंबई विमानतळाच्या उद्घाटनानंतर सर्वात मोठ्या प्रोजेक्टची घोषणा

समुद्रावर तरंगणारे विमानतळ महाराष्ट्रात नेमके कुठे उभारले जाणार आहे. 

Vanita Kamble | Oct 08, 2025, 11:22 PM IST
twitter

Maharashtra Floating Airport Airport In Vadhuvan:  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचं उद्घाटन झाले. या विमानतळाच्या उद्घाटनानंतर  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वात मोठ्या प्रोजेक्टची घोषणा केली. महाराष्ट्रात आता समुद्रावर तरंगणारे विमानतळ तरंगणारे विमानतळ उभारले जाणार आहे. महाराष्ट्रातील हे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे समुद्रावर तरंगणारे विमानतळ असेल. 

 जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे समुद्रावर तरंगणारे विमानतळ महाराष्ट्रात उभारले जाणार आहे. नवी मुंबई विमानतळाच्या उद्घाटनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वात मोठ्या प्रोजेक्टची घोषणा केली. 

 जपानमध्ये समुद्रावर विमानतळ उभारण्यात आले आहे.  कानसाई विमानतळ असे याचे नाव असून हे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे.  असेच विमानतळ आता महाराष्ट्रात उभारणार आहे.   

पालघरला होणारं विमानतळ हे वाढवण बंदरशी जोडलं जाणार असून 10 किमीच्या समुद्रात 20 मीटर डीपड्राप जागा आहे.

वाढवण विमानतळ मुंबईच्या सध्याच्या विमानतळापासून 125 किमी अंतरावर आहे. पश्चिम किनारपट्टीजवळ हे विमानतळ बांधले जाणार आहे. 

विशेष म्हणजे या विमानतळाची रचना हाँगकाँगचे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि ओसाकाचे कानसाई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांच्याशी मिळतीजुळती असेल.  ही दोन्ही विमानतळेदेखील कृत्रिम बेटांवर बांधण्यात आली आहे.   

 वाढवण बंदर प्रकल्पाचा भूमिपूजन केल्यानंतर पालघरमध्ये विमानतळाच्या प्रस्तावाला वेग आला असून जिल्ह्यात शासनाच्या असलेल्या जमिनीची कमतरता लक्षात घेऊन कृत्रिम बेटावर विमानतळ तयार केले जाणार आहे.

समुद्रात बांधण्यात येणाऱ्या या विमानतळाला केंद्र आणि राज्य सरकारची प्राथमिक मंजुरी मिळाल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. 

 पालघर मध्ये होऊ घातलेल्या वाढवण बंदरा जवळच  कृत्रिम बेट उभारून त्यावर विमानतळ तयार करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव आहे. 

 विशेष म्हणजे हे विमानतळ समुद्रात उभारले जाणार आहे.  समुद्रात उभारलेले पहिले विमानतळ महाराष्ट्रातीलच नाही तर भारतातील पहिले विमानतळ आहे.   

 महाराष्ट्रात लवकरच आणखी एक विमानतळ उभारण्यात येत आहे. मुंबईलगतच्या पालघरमध्ये हे विमानतळ निर्माण केले जाणार आहे.   

