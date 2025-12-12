English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
लिफ्टमध्ये का लावले जातात आरसे?, 99 टक्के लोकांना नसेल माहिती

Truth Behind Elevator Mirrors: लिफ्टमध्ये आरसे का लावले जातात, हे एक रोचक रहस्य आहे जे तुमच्या पैकी केवळ 1 टक्के लोकांनाच माहीत असेल. पुढील माहिती द्वारे जाणून घ्या.  

Dec 12, 2025, 07:41 PM IST
Truth Behind Elevator Mirrors: लिफ्टमध्ये आरसे का लावले जातात, हे एक रोचक रहस्य आहे जे तुमच्या पैकी केवळ 1 टक्के लोकांनाच माहीत असेल. पुढील माहिती द्वारे जाणून घ्या.  

लिफ्टमधील आरसे

Elevators Mirrors

लिफ्टमधील आरसे

Elevators Mirrors

आजकाल ऑफिस, मॉल, इस्पितळे किंवा मोठ्या इमारती सगळीकडे खाली किंवा वर जाण्यासाठी लिफ्टची सुविधा असते. पण तुम्ही कधी निरीक्षण केले असेल तर लक्षात येईल, लिफ्टमध्ये आरसे लावलेले दिसतात. 

लिफ्टमधील आरसे

Elevators Mirrors

या आरशांचा आणि लिफ्टचा काय संबंध, हे आरसे लिफ्टमध्ये का लावले जातात? असा प्रश्न तुम्हाला कधी पडला आहे का? चला तर मग जाणून घेऊया यामागचे नेमके कारण, जे ऐकून तुम्ही नक्कीच थक्क व्हाल. 

लिफ्टमधील आरसे

Elevators Mirrors

लिफ्टमध्ये असलेल्या आरशांचा वापर फक्त प्रतिबिंब पाहण्यासाठी होत नाही. यामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत. 

लिफ्टमधील आरसे

Elevators Mirrors

लिफ्टमध्ये जागेची कमी असल्यामुळे तिथे फिरण्यास, वळण्यास किंवा मागे-पुढे सरकण्यास व्हीलचेअर वापरकर्त्यांसाठी कठीण जाऊ शकते. 

लिफ्टमधील आरसे

Elevators Mirrors

ज्याप्रमाणे कार चालक मागचा आणि आजू-बाजूचा मार्ग पाहण्यासाठी कारला असलेल्या आरशांचा वापर करतात. त्याचप्रमाणे व्हीलचेअर वापरकर्तेही लिफ्टमधील आरशांचा वापर करतात. 

लिफ्टमधील आरसे

Elevators Mirrors

काहीजणांना लिफ्टमधील बंद वातावरणाचा त्रास होण्याची शक्यता असते. विशेषतः क्लॉस्ट्रोफोबिया सारखी मानसिक समस्या असलेल्या व्यक्तींसाठी अधिक कठीण ठरते. 

लिफ्टमधील आरसे

Elevators Mirrors

लिफ्टमध्ये लावलेल्या आरशांमध्ये पाहिल्यास इल्युस्ट्रेशन होऊन आतील जागा मोठी आणि मोकळी दिसते. यामुळे बंद जागेची भीती असणाऱ्या व्यक्तींना लिफ्ट वापरणे सोपे जाते. 

लिफ्टमधील आरसे

Elevators Mirrors

याशिवाय लिफ्टमध्ये आरसे लावण्याचे एक कारण म्हणजे सुरक्षितताही आहे. चारही बाजूंना आरसे असल्यामुळे तुमच्या आजू-बाजूस कोण उभे आहे, काय करत आहे यावर लक्ष ठेवता येते. 

लिफ्टमधील आरसे

Elevators Mirrors

आरशांमुळे लिफ्टमधील लाईटचा प्रकाश परावर्तित होतो. यामुळे लहान जागेतही जास्त प्रकाश पडतो. सोबतच अनेक लिफ्टमध्ये आकर्षक पद्धतीने वेगवेगळ्या डिझाईनचे आरसे लावले जातात जे लिफ्टला एक चांगला लुक देतात. 

