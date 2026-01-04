शरद पवार, रामदास आठवले आणि... एप्रिल 2026 मध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा धमका होणार! सगळं काही दिल्लीत घडणार
एप्रिल 2026 मध्ये मोठी राजकीय घडामोड घडणार आहे. यामुळे फक्त महाराष्ट्राचेच नाही तर सपूर्ण देशाचे राजकारण बदलणार आहे.
Rajya Sabha Election 2026: एप्रिल 2026 मध्ये भारताच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडणार आहे. यामुळे महाराष्ट्रात मोठा धमाका होणार आहे. राज्यसभेच्या 75 खासदारांची सदस्यत्वाची मुदत 2026 मध्ये संपणार आहे. एप्रिल 2026 मध्ये 75 खासदार निवृत्त होमार आहेत. शरद पवार, रामदास आठवले यांच्यासह महाराष्ट्रातील काही खासदार निवृत्त होणार आहेत. यामुळे यांच्या निवृत्तीनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घडमोडी घडणार आहेत. महाराष्ट्रातील एकूण किती खासदार निवृत्त होणार आहेत. यांची नावे आणि पक्ष जाणून घेऊया.