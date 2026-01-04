English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • शरद पवार, रामदास आठवले आणि... एप्रिल 2026 मध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा धमका होणार! सगळं काही दिल्लीत घडणार

शरद पवार, रामदास आठवले आणि... एप्रिल 2026 मध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा धमका होणार! सगळं काही दिल्लीत घडणार

एप्रिल 2026 मध्ये मोठी राजकीय घडामोड घडणार आहे. यामुळे फक्त महाराष्ट्राचेच नाही तर सपूर्ण देशाचे राजकारण बदलणार आहे.  

Vanita Kamble | Jan 04, 2026, 07:36 PM IST
Rajya Sabha Election 2026:  एप्रिल 2026 मध्ये भारताच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडणार आहे. यामुळे महाराष्ट्रात मोठा धमाका होणार आहे.  राज्यसभेच्या 75 खासदारांची सदस्यत्वाची मुदत 2026 मध्ये संपणार आहे.  एप्रिल 2026 मध्ये 75 खासदार निवृत्त होमार आहेत. शरद पवार, रामदास आठवले यांच्यासह महाराष्ट्रातील काही खासदार निवृत्त होणार आहेत. यामुळे यांच्या निवृत्तीनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घडमोडी घडणार आहेत. महाराष्ट्रातील एकूण किती खासदार निवृत्त होणार आहेत. यांची नावे आणि पक्ष जाणून घेऊया. 

अनेक पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांचा कार्यकाळ 2026 मध्ये संपत आहे. यामध्ये सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षातील खासदारांचा समावेश आहे, ज्यामुळे एनडीए आणि अखिल भारतीय आघाडीच्या राज्यसभेच्या जागांमध्ये बदल होतील. एप्रिल, जून आणि नोव्हेंबर 2026 मध्ये राज्यसभेच्या या जागा रिक्त होतील.

2026 मध्ये 75 खासदार निवृत्त होणार आहेत. यामध्ये काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, माजी पंतप्रधान एचडी देवेगौडा, दिग्विजय सिंग, शरद पवार आणि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी, रामदास आठवले यांचा समावेश आहे. 

येत्या 2026 मध्ये, राज्यसभेत बिहारमधून पाच, उत्तर प्रदेशातून 10, आंध्र प्रदेशातून चार, तेलंगणातून एक, पश्चिम बंगालमधून पाच आणि तामिळनाडूमधून सहा जागा रिक्त होतील.

झारखंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडसह अनेक ईशान्येकडील राज्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारे खासदार देखील निवृत्त होणार आहेत. 

 महाराष्ट्रात एप्रिल 2026 मध्ये राज्यसभेच्या सात जागा रिक्त होतील. या जागा रामदास आठवले, शरद पवार आणि प्रियांका चतुर्वेदी यांच्या आहेत.  येथेही जागांमध्ये फेरबदल अपेक्षित आहेत. प्रियांका चतुर्वेदी आणि शरद पवार पुन्हा येण्याची शक्यता कमी आहे.   

शिवसेना युबीटी आणि काँग्रेसचा पाठिंबा मिळाल्यासच पवार राज्यसभेवर पुन्हा निवडून येऊ शकतात. सध्या पवारांकडे 10, काँग्रेसकडे 16 आणि शिवसेना युबीटीचे 20 आमदार आहेत. 

शिवसेना युबीटीच्या प्रियंका चतुर्वेदी, काँग्रेसचे चंद्रकांत दामोदर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फौजिया खान हे देखील एप्रिलमध्ये निवृत्त होत आहेत.  शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्ष आणि काँग्रेस त्यांच्या संबंधित सदस्यांच्या जागी पवारांच्या नावावर सहमत होतील का असा प्रश्न आहे. 

 या वर्षी राज्यसभेचे गणित पूर्णपणे बदलेल. संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात आधीच बहुमत असलेले एनडीएची ताकद आणखी वाढणार आहे. वर्षाच्या अखेरीस, भाजप स्वतःहून बहुमताच्या जवळ असेल. दुसरीकडे, विरोधी आघाडीची व्याप्ती आणखी कमी होईल. बसपा आणि सीपीआय(एम) यांना सर्वाधिक फटका बसेल.

