Marathi News
धोनीच्या लग्नाचं आमंत्रण मिळालेले 5 क्रिकेटर्स कोण होते? नाव ऐकून आश्चर्य वाटेल

MS Dhoni Marriage : भारताच्या सर्वात यशस्वी क्रिकेट कर्णधारांपैकी एक असलेल्या महेंद्र सिंह धोनीने देशाला तीन आयसीसी ट्रॉफी जिंकवून  दिल्या आहेत. धोनी मैदानात त्याच्या शांत स्वभावाची ओळखला जातो. तसेच धोनी त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल सुद्धा गुप्तता पाळतो. धोनी आजही त्याच्या सोशल मीडियावर खूप ऍक्टिव्ह नसतो. धोनीच्या लग्नातला एक भन्नाट किस्सा जाणून घेऊयात. 

Pooja Pawar | Nov 09, 2025, 07:17 PM IST
1/8

वर्ष 2004 मध्ये आपल्या करिअरच्या पहिल्या वनडे सामन्यात शुन्यवर आउट झालेल्या धोनीने नंतर मागे वळून पाहिलं नाही. धोनीने फिनिशरची भूमिका निभावत नंतर भारताला अनेक सामने जिंकवून दिले. धोनीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कारकिर्दीत मारलेली लांब लांब षटकं आणि हेलीकॉप्टर शॉट्स आजही फॅन्सच्या लक्षात आहे. 

2/8

तुम्हाला माहितीये का धोनीने त्याच्या लग्नात फक्त 5 खेळाडूंना आमंत्रण दिलं होतं.   

3/8

धोनीच्या नेतृत्वात टीम इंडियाने सर्वात प्रथम 2007 मध्ये टी 20 वर्ल्ड कप जिंकला. त्यानंतर 2011 मध्ये तब्बल 28 वर्षांनी धोनीच्या नेतृत्वात टीम इंडियाने वनडे वर्ल्ड कप जिंकला.   

4/8

एवढंच नाही तर 2013 मध्ये धोनीच्याच नेतृत्वात टीम इंडियाने चॅम्पियन्स ट्रॉफी सुद्धा जिंकली.त्यामुळे आयसीसीच्या एवढ्या ट्रॉफी जिंकणारा धोनी हा भारताचा पहिला कर्णधार ठरला.  

5/8

महेंद्रसिंह धोनी कर्णधार असताना आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सने तब्बल ५ वेळा चॅम्पियनशिप जिंकली. त्यामुळे रोहित शर्मानंतर धोनी हा आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी कर्णधार आहे. चेन्नई आणि मुंबई या दोन्ही संघांनी प्रत्येकी 5 ट्रॉफी जिंकल्या आहेत.    

6/8

महेंद्र सिंह धोनी आता 44 वर्षांचा आहे. मात्र अजूनही त्याची फिटनेस कायम आहे. त्यामुळे आयपीएल 2026च्या सीजनमध्ये तो खेळू शकतो असं म्हटलं जातंय.  

7/8

महेंद्र सिंह धोनी आणि साक्षी यांची जोडी ही क्रिकेट जगतातील प्रसिद्ध जोडींपैकी एक आहे. 4 जुलै 2010 मध्ये देहरादूनच्या एका हॉटेलमध्ये धोनीने साक्षी सोबत खूप कमी लोकांच्या उपस्थितीत विवाह केला. धोनीने लग्न केलं याबाबत कोणालाही कळालं नाही. 

8/8

महेंद्र सिंह धोनी हे भारतीय क्रिकेटमधील एक खूप मोठं नाव आहे. मात्र धोनीच्या लग्नात खूप निवडक लोकांची उपस्थिती होती. धोनीच्या लग्नाला पाच खेळाडू उपस्थित होते यात सुरेश रैना, हरभजन सिंग, आरपी सिंग, आशिष नेहरा आणि रोहित शर्मा याचा समावेश होता.   

