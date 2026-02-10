English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • ईशान किशन ते मोहम्मद शमी, BCCI च्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टमधून या 5 स्टार खेळाडूंना काढलं बाहेर

ईशान किशन ते मोहम्मद शमी, BCCI च्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टमधून 'या' 5 स्टार खेळाडूंना काढलं बाहेर

BCCI Central Contract : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड म्हणेजच बीसीसीआयने सोमवारी त्यांच्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टची घोषणा केली. 2026-27 साठी हे कॉन्ट्रॅक्ट असून यात काही खेळाडूंचं प्रमोशन झालंय तर काही दिग्गजांचं डिमोशन झालंय. तर गेल्यावर्षी सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टचा भाग असणाऱ्या काही खेळाडूंना थेट कॉन्ट्रॅक्टमधून बाहेर काढण्यात आलंय.   तेव्हा बीसीसीआयच्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टमधून कोणत्या 5 स्टार खेळाडूंना बाहेर काढलं गेलंय याविषयी जाणून घेऊयात.   

Pooja Pawar | Feb 10, 2026, 09:36 PM IST
twitter
1/9

बीसीसीआयने 2026-27 साठी जाहीर केलेल्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टमध्ये यापूर्वी असलेली A+ कॅटेगरी काढली आहे. टेस्ट आणि वनडे संघाचा कर्णधार शुभमन गिलचं प्रमोशन झालं आहे. तर रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीचं डिमोशन सुद्धा झालं आहे. तर रवींद्र जडेजा आणि जसप्रीत बुमराह या दोघांना ग्रेड ए मध्ये कायम ठेवण्यात आलंय.   

twitter
2/9

बीसीसीआयच्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट मधून गायब झालेलं सर्वात मोठं नाव म्हणजे मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी हा डोमेस्टिक क्रिकेटमध्ये खूप चांगलं प्रदर्शन करत असून लागोपाठ टीम इंडियातून ड्रॉप होतोय. आता त्याचा सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टमधून सुद्धा पत्ता कट झाला आहे.   

twitter
3/9

सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट मधून बाहेर झालेलं अजून एक नाव म्हणजे ईशान किशन. ईशान किशन हा डोमेस्टिक क्रिकेट तसेच आंतरराष्ट्रीय टी 20 क्रिकेटमध्ये सुद्धा चांगली कामगिरी करतोय. टी 20 वर्ल्ड कप 2026 च्या संघात सुद्धा त्याला स्थान देण्यात आलंय. पण तरीही त्याचं नाव या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये नसल्याने अनेकांना धक्का बसलाय.   

twitter
4/9

भारतीय संघाकडून टेस्ट क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलेला सरफराज खान याला सुद्धा सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टमधून बाहेर करण्यात आलंय. सरफराज खानला मागील काही महिन्यांपासून टीम इंडियात संधीच मिळत नव्हती मात्र तो डोमेस्टिक क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी करत होता.   

twitter
5/9

इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये आरसीबीचा कर्णधार रजत पाटीदार याचा पत्ता सुद्धा सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टमधून कट झाला आहे. रजत पाटीदारच्या नेतृत्वात आरसीबीने 2025 मध्ये विजेतेपदाची ट्रॉफी उंचावली होती.   

twitter
6/9

वेगवान गोलंदाज मुकेश कुमारला सुद्धा यंदा सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टचा भाग करण्यात आले नाही. यंदा त्याला सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आलेलं नाही.   

twitter
7/9

असा आहे बीसीसीआय 2026-27 चा सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट : बीसीसीआय सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टच्या ग्रेड ए मध्ये शुभमन गिल जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.  

twitter
8/9

ग्रेड बी मध्ये रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पाण्ड्या, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, सूर्यकुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.  

twitter
9/9

ग्रेड सी मध्ये अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नीतीश कुमार, रेड्डी, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई, ऋतुराज गायकवाड यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.  

twitter
पुढील
अल्बम

PAN Cardमध्ये होतायत 8 मोठे बदल, 1 एप्रिलपासून नवीन नियम लागू; तुमच्यावर कसा परिणाम?

पुढील अल्बम

PAN Cardमध्ये होतायत 8 मोठे बदल, 1 एप्रिलपासून नवीन नियम लागू; तुमच्यावर कसा परिणाम?

PAN Cardमध्ये होतायत 8 मोठे बदल, 1 एप्रिलपासून नवीन नियम लागू; तुमच्यावर कसा परिणाम?

PAN Cardमध्ये होतायत 8 मोठे बदल, 1 एप्रिलपासून नवीन नियम लागू; तुमच्यावर कसा परिणाम? 9
थंडाव्यामुळे घरातील भिंतींला बुरशी लागलीय? &#039;हे&#039; घरगुती उपाय ठरतील प्रभावी

थंडाव्यामुळे घरातील भिंतींला बुरशी लागलीय? 'हे' घरगुती उपाय ठरतील प्रभावी

थंडाव्यामुळे घरातील भिंतींला बुरशी लागलीय? 'हे' घरगुती उपाय ठरतील प्रभावी 8
Samarth Ramdas Swami : समर्थ रामदास स्वामींचे 10 महत्त्वाचे विचार, जे संपूर्ण जीवन बदलतील

Samarth Ramdas Swami : समर्थ रामदास स्वामींचे 10 महत्त्वाचे विचार, जे संपूर्ण जीवन बदलतील

Samarth Ramdas Swami : समर्थ रामदास स्वामींचे 10 महत्त्वाचे विचार, जे संपूर्ण जीवन बदलतील 10
Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूनंतर घातपाताकडे बोट दाखवणारे रोहित पवारांचे 10 प्रश्न

Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूनंतर घातपाताकडे बोट दाखवणारे रोहित पवारांचे 10 प्रश्न

Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूनंतर घातपाताकडे बोट दाखवणारे रोहित पवारांचे 10 प्रश्न 10