ईशान किशन ते मोहम्मद शमी, BCCI च्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टमधून 'या' 5 स्टार खेळाडूंना काढलं बाहेर
BCCI Central Contract : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड म्हणेजच बीसीसीआयने सोमवारी त्यांच्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टची घोषणा केली. 2026-27 साठी हे कॉन्ट्रॅक्ट असून यात काही खेळाडूंचं प्रमोशन झालंय तर काही दिग्गजांचं डिमोशन झालंय. तर गेल्यावर्षी सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टचा भाग असणाऱ्या काही खेळाडूंना थेट कॉन्ट्रॅक्टमधून बाहेर काढण्यात आलंय. तेव्हा बीसीसीआयच्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टमधून कोणत्या 5 स्टार खेळाडूंना बाहेर काढलं गेलंय याविषयी जाणून घेऊयात.
Pooja Pawar | Feb 10, 2026, 09:36 PM IST
सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट मधून बाहेर झालेलं अजून एक नाव म्हणजे ईशान किशन. ईशान किशन हा डोमेस्टिक क्रिकेट तसेच आंतरराष्ट्रीय टी 20 क्रिकेटमध्ये सुद्धा चांगली कामगिरी करतोय. टी 20 वर्ल्ड कप 2026 च्या संघात सुद्धा त्याला स्थान देण्यात आलंय. पण तरीही त्याचं नाव या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये नसल्याने अनेकांना धक्का बसलाय.
