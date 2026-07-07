/FIFA WOrld Cup 2026 : रोनाल्डो ते नेमार... या 5 दिग्गज फुटबॉलर्सचं वर्ल्ड कप विजयाचं स्वप्न अधुरंच राहिलं

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये 24 तासाच्या आतमध्ये दोन स्टार फुटबॉलर्सचं वर्ल्ड कप विजयाचं स्वप्न भंगलं . आधी नॉर्वेने ब्राझीलला पराभूत करून नेमार जुनिअरचं वर्ल्ड कप विजयाचं स्वप्न मोडलं तर स्पेनने पोर्तुगालवर 1-0 ने रोमांचक विजय मिळवून ख्रिस्तियानो रोनाल्डोला सुद्धा अशी जखम दिली की जी त्याला नेहमी बोचत राहील. तेव्हा अशा पाच दिग्गज फुटबॉलर्स विषयी जाणून घेऊयात ज्यांचं वर्ल्ड कप विजयाचं स्वप्न हे कधीच पूर्ण होऊ शकलं नाही.
फुटबॉलची जगातील सर्वात मोठी स्पर्धा असणारा फिफा वर्ल्ड कप जिंकणं हे अनेकांच्या करिअरमधील सर्वात मोठी उपलब्धी मानली जाते. अनेक खेळाडूंनी क्लब स्तरावर अनेक ट्रॉफी जिंकली, रेकॉर्ड बनवले, असंख्य फॅन्स कावळे मात्र वर्ल्ड कप जिंकणं त्यांच्या नशिबात नव्हतं. फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये 24 तासात दोन स्टार खेळाडूंचं वर्ल्ड कप विजयाचं स्वप्न धूर राहील.
रविवारी नॉर्वेने ब्राझीलला पराभूत करून नेमार ज्युनिअरचं वर्ल्ड कप विजयाचं स्वप्न भंगलं. तर सोमवारी स्पेनने सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोच्या पोर्तुगाल संघाला पराभूत करून त्यांचं वर्ल्ड कप विजयाचं स्वप्न मोडलं. क्लब आणि राष्ट्रीय संघासाठी एकत्रितपणे विक्रमी 976 गोल करूनही, रोनाल्डोला वर्ल्ड कप जिंकणं शक्य झालं नाही. दीर्घकाळापासूनचे स्वप्न अपूर्णच राहिले.
ख्रिस्तियानो रोनाल्डो हा फुटबॉल इतिहासातील सर्वात महान खेळाडूंपैकी एक मानला जातो. त्याने क्लब स्तरावर UEFA चॅम्पियन्स लीग, देशांतर्गत लीग विजेतेपदे आणि बॅलन डी'ओर यांसारखे अनेक महत्त्वपूर्ण सन्मान जिंकले. याव्यतिरिक्त, त्यांच्या नेतृत्वाखाली पोर्तुगालने युरो कप आणि UEFA नेशन्स लीगचे विजेतेपद पटकावले.
मात्र फुटबॉलमध्ये अनेक रेकॉर्डस् आणि अवॉर्ड्स जिंकून सुद्धा फिफा वर्ल्ड कपची ट्रॉफी जिंकणं त्याला कधीही शक्य झालं नाही. 2006 ते 2026 पर्यंत खेळवण्यात आलेल्या 6 वर्ल्ड कपमध्ये त्याने आपलं सर्वोत्तम प्रदर्शन केलं. मात्र त्याचा संघ कधीही फायनलपर्यंत पोहोचू शकला नाही.
डच खेळाडू जोहान क्रुफ याने 'टोटल फुटबॉल'च्या संकल्पनेद्वारे या खेळाला एक नवी दिशा दिली. त्याच्या नेतृत्वाखाली नेदरलँड्सने १९७४ च्या फिफा वर्ल्ड कपची अंतिम फेरी गाठली होती आणि त्यांना विजेतेपदाचे प्रबळ दावेदार मानले जात होते. मात्र, अंतिम सामन्यात 2-1 असा विजय मिळवून पश्चिम जर्मनीने क्रुफचे स्वप्न भंग केले.
हंगेरीचे दिग्गज स्ट्रायकर फेरेंक पुस्कास यांची जगातील सर्वोत्तम गोल-स्कोअरर्समध्ये गणना केली जाते. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत 600 हून अधिक गोल केले आणि 1954 च्या वर्ल्ड कपमध्ये हंगेरीच्या संघाचे नेतृत्व केले; या स्पर्धेत त्यांच्या संघाला पश्चिम जर्मनीविरुद्ध 3-2 असा पराभव पत्करावा लागला होता.
ख्रिस्तियानो रोनाल्डोच्या आधी यूसेबियो हे पोर्तुगालचे सर्वात मोठे फुटबॉल स्टार बनले जायचे, त्यांनी पोर्तुगालला तिसऱ्या स्थानापर्यंत पोहोचवले. यूसेबियो यांनी एकूण 700 पेक्षा जास्त गोल केलेत. मात्र फिफा वर्ल्ड कप जिंकण्यात त्यांना यश आलं नाही.
नेमार : नेमार जुनिअर हा ब्राझीलच्या फुटबॉल इतिहासातील सर्वात प्रतिभावान खेळाडूंपैकी एक मानला जातो. त्याने बार्सिलोना आणि पॅरिस सेंट-जर्मेन सारख्या क्लब्ससाठी उत्कृष्ट कामगिरी केली, तसेच ब्राझीलला २०१३ फिफा कॉन्फेडरेशन्स कप आणि २०१६ ऑलिम्पिक सुवर्णपदक जिंकून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. मात्र ३५ व्या वर्षी पुन्हा एकदा नॉर्वे संघाने ब्राझीलला धक्का दिल्याने नेमारचं वर्ल्ड कप विजयाचं स्वप्न भंगलं.