  • 5 खेळाडू मुंबई इंडियन्सवर ओझं बनतायत, यांच्यामुळे संघाची अशी झाली दुर्दशा

5 खेळाडू मुंबई इंडियन्सवर ओझं बनतायत, यांच्यामुळे संघाची अशी झाली दुर्दशा

These 5 Players Becoming Burden On Mumbai Indians : तब्बल 5 वेळा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावणारा मुंबई इंडियन्सचा संघ आयपीएल 2026 मध्ये मात्र संघर्ष करतोय. बुधवारी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात सामना खेळवला गेला होता. या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने 243 धावा करून हैदराबादला विजयासाठी 244 धावांचे आव्हान दिले होते. मात्र हे आव्हान डिफेन्ड करण्यात मुंबईचा संघ अपयशी ठरला आणि पुन्हा एकदा होम ग्राउंडवर त्यांचा पराभव झाला. मुंबई इंडियन्सच्या या पराभवाला कारणीभूत ठरलेल्या आणि संघावर ओझं बनत चाललेल्या मुंबई इंडियन्सच्या 5 खेळाडूंविषयी जाणून घेऊयात.   

Pooja Pawar | Apr 30, 2026, 05:03 PM IST
मुंबई इंडियन्सचा यंदाच्या सीजनमध्ये 8 पैकी 6 सामन्यात पराभव झाला आहे. या निराशाजनक कामगिरीनंतर मुंबईचा संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये नवव्या स्थानी आहे. त्यामुळे मुंबईचे प्लेऑफमध्ये जाण्याचा मार्ग आता खूपच अवघड झाला आहे. मुंबई इंडियन्सकडे सुपरस्टार खेळाडूंची फौज आहे, मात्र असं असताना सुद्धा त्यांचं होम ग्राउंड असलेल्या वानखेडे स्टेडियमवर लागोपाठ चौथा पराभव झाला.   

ट्रेंड बोल्ट समाधानकारक परफॉर्मन्स देत नसल्याने मुंबई इंडियन्सने त्याला अनेक सामन्यात प्लेईंग 11 च्या बाहेर बसवलं. मात्र सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध पुन्हा प्लेईंग 11 मध्ये स्थान मिळाल्यावर सुद्धा ट्रेंड बोल्ट हा काही कमाल दाखवू शकला नाही. त्याने या सीजनमध्ये तब्बल 12 च्या इकॉनॉमीने धावा खर्च केल्या आहेत.   

सूर्यकुमार यादवचा फॉर्म हा टीम इंडियानंतर आता मुंबई इंडियन्ससाठी सुद्धा डोकेदुखी ठरत आहे. मागच्या सीजनमध्ये ऑरेंज कॅपच्या रेसमध्ये असलेल्या सूर्यकुमार यादवने आतापर्यंत 20 च्या सरासरीने 162 धावा केल्या आहेत.   

कर्णधार हार्दिक पंड्या हा फलंदाजी आणि गोलंदाजी सह नेतृत्व करण्यात सुद्धा फेल होत आहे. 7 सामन्यात हार्दिकने 128 धावा केल्या होत्या. गोलंदाजीमध्ये 12 पेक्षा अधिक इकोनॉमीने धावा खर्च करून हार्दिक पंड्याने 4 फलंदाजांना बाद केले आहे.   

मुंबई इंडियन्सने सीजन सुरु होण्यापूर्वी शार्दूल ठाकूरला लखनऊ सुपर जायंट्सकडून ट्रेड केलं होतं. त्याबदल्यात अर्जुन तेंडुलकरला लखनऊ संघाकडे पाठवण्यात आले होते. मात्र शार्दूल ठाकूरने 13.57 च्या इकॉनॉमीने धावा दिल्या. सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध हार्दिकने त्याला गोलंदाजीचं दिली नाही.   

दीपक चाहरला 2025 मध्ये मुंबई इंडियन्सने 9 कोटी 25 लाख रुपयांना त्याला आपल्या संघासोबत जोडले होते. मागच्या सीजनमध्ये तो 14 सामन्यात फक्त 11  विकेट घेऊ शकला. यंदाच्या सीजनमध्ये दीपकने 3 सामन्यात दीपकने 1 विकेट घेतली आहे. त्याने 13.38 च्या इकोनॉमीने धावा खर्च केल्या.   

&#039;राजा शिवाजी&#039; चित्रपटाने रिलीजआधीच मोडले विक्रम; 193 कोटींची बंपर कमाई, 70 कोटींचा नफा

'राजा शिवाजी' चित्रपटाने रिलीजआधीच मोडले विक्रम; 193 कोटींची बंपर कमाई, 70 कोटींचा नफा

Kamgar Din Wishes in Marathi: कष्टाची भाकर खाणाऱ्या कष्टकरी बांधवांना कामगार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

गौतम बुद्धांच्या अनमोल विचार आणि 10 गोष्टी तुम्हाला करू शकतात सुखी आणि यशस्वी

YouTube : यूट्यूबमध्ये हा फिचर वापरण्यासाठी सबस्क्रिप्शन गरज नाही, फॅन्सी फीचर वापरण्यासाठी फारच सोपा

