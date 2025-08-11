English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सॅमसन, अश्विन ते व्यंकटेश अय्यर... IPL 2026 मध्ये बदलणार 'या' स्टार क्रिकेटर्सची टीम

आयपीएल 2026 साठी होणारं मिनी ऑक्शन हे डिसेंबर महिन्यात पार पडणार आहे. मात्र त्यापूर्वी अनेक खेळाडू त्यांचा संघ बदलू शकतात. राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार संजू सॅमसन हा राजस्थान सोडून जाण्याची शक्यता आहे. तर सीएसकेचा स्टार गोलंदाज रविचंद्रन अश्विनने सुद्धा चेन्नई सुपरकिंग्सने त्याला रिलीज करावं अशी मागणी केलीये. ऑक्शनपूर्वी किंवा नंतर प्लेअर्स ट्रेडिंगद्वारे टीममधून अदलाबदली होऊ शकतात. अशा 5 स्टार खेळाडूंबद्दल जाणून घेऊयात जे आयपीएल 2026 मध्ये नव्या संघात दिसू शकतात. 

Pooja Pawar | Aug 11, 2025, 06:35 PM IST
1/8

आयपीएल 2026 चं मेगा ऑक्शन डिसेंबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वी सर्व संघांना त्यांनी रिटेन केलेल्या आणि रिलिज  केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर करावी लागेल. 

2/8

आयपीएल 2026 मध्ये सुद्धा 10 संघ सहभागी होण्याची शक्यता असून आतापासूनच कोणत्या खेळाडूंना रिटेन आणि रिलीज केलं जाणार याची चर्चा रंगली आहे. 

3/8

आयपीएल 2025 मध्ये समाधानकारक परफॉर्मन्स न दिलेले संघ त्यांच्या खेळाडूंमध्ये मोठे बदल करण्याची शक्यता आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार चेन्नई सुपरकिंग्स जवळपास 10 खेळाडूंना रिलीज करण्याची शक्यता आहे. 

4/8

व्यंकटेश अय्यर :

आयपीएल 2025 मेगा ऑक्शनमध्ये कोलकाता नाइटराइडर्सने व्यंकटेश अय्यरला 23.75 कोटींना करारबद्ध केलं होतं. अय्यरकडून कोच चंद्रकांत पंडित यांना खूप आशा होती. पण आता केकेआरचे कोच बदलले असून आता व्यंकटेश अय्यर आरसीबी सोबत जोडला जाणार अशी शक्यता आहे. आता ही डील होते की नाही हे पाहणं महत्वाचं ठरेल.   

5/8

संजू सॅमसन :

राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार आणि त्यांचा सर्वात यशस्वी फलंदाज संजू सॅमसनने राजस्थान फ्रेंचायझी सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. IPL 2025 मध्ये संघाचं प्रदर्शन निराशाजनक राहिलं ज्यानंतर सॅमसनने आयपीएल 2026 च्या लिलावापूर्वी त्याला रिलीज करण्याची मागणी केली आहे. सॅमसन चेन्नई सुपरकिंग्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्सची जोडण्याकरता इच्छुक आहे. आता हे पाहणं महत्वाचं ठरेल की ते कोणत्या संघाकडे जातात. 

6/8

केएल राहुल :

दिल्ली कॅपिटल्सचा अनुभवी फलंदाज केएल राहुल हा आयपीएल 2026 पूर्वी ट्रेड होऊन जाण्याची शक्यता आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार कोलकाता नाइटराइडर्स त्याला आपल्या संघात समाविष्ट करेल अशी माहिती आहे. आयपीएल 2025 मध्ये कोलकाता संघाचं प्रदर्शन चांगलं नव्हतं. तेव्हा आता परफॉर्मन्स सुधारण्यासाठी तसेच कर्णधार पदाचा उमेदवार म्हणून केएल राहुल आयपीएल 2026 साठी केकेआरकडे ट्रेड होऊ शकतो.   

7/8

ईशान किशन :

सनरायजर्स हैदराबादचा विस्फोटक फलंदाज ईशान किशन हा सुद्धा आयपीएल 2026 पूर्वी संघ बदलण्याची शक्यता आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार केकेआरने त्याला संघात घेण्यासाठी रस दाखवला आहे. ईशान मुंबई इंडियन्ससाठी खूप वर्ष खेळला आहे. कोलकाता एका टॉप ऑर्डर फलंदाज आणि एका विकेटकिपरच्या शोधात आहे.

8/8

रविचंद्रन अश्विन :

दिग्गज फलंदाज रविचंद्रन अश्विन सुद्धा संघ बदलण्याच्या तयारीत आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार त्याने सीएसकेला त्याला रिलीज करण्याची विनंती केली आहे. अश्विन आयपीएलमध्ये अनेक संघांसाठी खेळला आहे, पण आयपीएल 2025 पूर्वी सीएसकेने त्याला मेगा ऑक्शनमधून जवळपास 9 कोटींना विकत घेतले. 

