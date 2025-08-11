सॅमसन, अश्विन ते व्यंकटेश अय्यर... IPL 2026 मध्ये बदलणार 'या' स्टार क्रिकेटर्सची टीम
आयपीएल 2026 साठी होणारं मिनी ऑक्शन हे डिसेंबर महिन्यात पार पडणार आहे. मात्र त्यापूर्वी अनेक खेळाडू त्यांचा संघ बदलू शकतात. राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार संजू सॅमसन हा राजस्थान सोडून जाण्याची शक्यता आहे. तर सीएसकेचा स्टार गोलंदाज रविचंद्रन अश्विनने सुद्धा चेन्नई सुपरकिंग्सने त्याला रिलीज करावं अशी मागणी केलीये. ऑक्शनपूर्वी किंवा नंतर प्लेअर्स ट्रेडिंगद्वारे टीममधून अदलाबदली होऊ शकतात. अशा 5 स्टार खेळाडूंबद्दल जाणून घेऊयात जे आयपीएल 2026 मध्ये नव्या संघात दिसू शकतात.
