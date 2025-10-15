English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दिवाळीच्या खरेदीसाठी मुंबईतील 'ही' 6 मार्केट आहेत बेस्ट, वाजवी दरात मिळवा आकर्षक वस्तू

दिवाळी काही दिवसांवरच आहे आणि त्यामुळे मुंबईतील मार्केट्स दिवाळीच्या खरेदीसाठी भरले असून ग्राहकांची अगदी लगबग सुरु आहे. कपडे खरेदी साठी कोणती मार्केट, लाईटिंग, दिवे, फराळ हे शोधत बसणं खूप कठीण आसतं तर मग सगळ्याच खरेदीसाठी तुम्ही कोणत्या मार्केटमध्ये जाऊ शकता हे आत्ताच जाणून घ्या सोप्या टिप्ससोबत 

Oct 15, 2025, 06:04 PM IST
Diwali shopping Market: दिवाळीच्या निमित्ताने लोक कपडे आणि दागिन्यांपासून ते घराच्या सजावटीपर्यंत सर्व गोष्टींची खरेदी करतात. खरेदी करताना, लोक या वस्तूंमध्ये विविधता अपेक्षित करतात जेणेकरून ते नवीन आणि अनोख्या वस्तू खरेदी करू शकतील. मुंबईत अशी अनेक खरेदीची ठिकाणे आहेत जिथे ही इच्छा पूर्ण होऊ शकते. तर जास्त फिरफिर न करता या ठिकाणांविषयी वाचा आणि निघा शोपिंगसाठी.

लोहार चाळ मार्केट

मुंबईतील काळबादेवी येथील लोहार चाळ मार्केट कदाचित फारसे प्रसिद्ध नसेल, पण घाऊक बाजारपेठ असल्याने, तुम्हाला परवडणाऱ्या किमतीत विविध प्रकारच्या वस्तू मिळू शकतात. तुम्हाला दिवे, दिवे आणि सजावटीच्या वस्तूंमध्ये विविध प्रकारच्या डिझाइन देखील मिळू शकतात.हे उत्तम विविधता असलेले मार्केट देखील आहे.

कंदील गल्ली

मुंबईतील 10  दिवसांच्या दिवाळीच्या सुट्टीच्या चार दिवस आधी, माहिम आणि माटुंगा दरम्यानचा हा एलजे रोड लेन ज्याला 'कावळी वाडी स्ट्रीट' असेही म्हणतात, सिटीलाईट थिअेटरच्या शेजारी, स्टॉल आणि कंदील संग्रहांनी सजलेला आहे. परिसरातील कोणालाही मुंबईतील कंदील गल्लीबद्दल विचारा, आणि ते तुम्हाला मुंबईतील या आकर्षक कंदील बाजाराविषयी सांगतील. जवळच 'कादरी वाडी' नावाची आणखी एक गल्ली आहे, जी कंदील तयार करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे.

माटुंगा (मध्यवर्ती) मार्केट

दादर मार्केटपासून थोड्याच अंतरावर असलेले माटुंगा (मध्यवर्ती) मार्केट हे दिवे आणि इतर वस्तू खरेदी करण्यासाठी एक उत्तम पर्याय आहे. दिवाळीच्या काळात, दुकानदार तुम्हाला 100 रुपयांपेक्षा कमी किमतीत उत्कृष्ट दिवे विकत असल्याचे आढळतील. अशा प्रकारे, तुम्ही तुमचे घर उजळवण्यासाठी आवश्यक तितके दिवे खरेदी करू शकता.

भुलेश्वर मार्केट

तुमच्या घराला किंवा ऑफिसला दिवाळीच्या निमित्ताने सजवण्यासाठी मुंबईच्या भुलेश्वर मार्केटपेक्षा चांगला पर्याय नाही. येथे तुम्हाला विविध प्रकारचे दिवे, सजावटीचे साहित्य, रांगोळीचे रंग, रांगोळीचे स्टॅन्सिल, रांगोळी स्टिकर्स, होलसेल दरात ज्वेलरी आणि दिवे मिळतील,  ज्यामधून तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार निवडू शकता.

हिल रोड, वांद्रे

वांद्रे येथील शॉपिंग स्ट्रीट, हिल रोड, सर्व बजेटच्या लोकांसाठी एक उत्तम शॉपिंग डेस्टिनेशन आहे. दिवाळीसाठी, तुम्ही स्टाईलिश बुटीकमधून निवड करू शकता किंवा रस्त्याच्या कडेला असलेल्या विक्रेत्यांकडून कपडे खरेदी करू शकता. या मार्केटमध्ये एकापेक्षा एक डझाइन आणि ट्रेंडमध्ये असलेले कपडे अगदी वाजवी दरात मिळतील.

हिंदमाता बाजार

जर तुम्हाला या दिवाळीत पारंपारिक पोशाख घालायचा असेल, तर तुम्ही दादरमधील घाऊक कापड बाजार हिंदमाता बाजाराला नक्कीच भेट द्यावी. येथील दुकानांमध्ये विविध प्रकारचे कपडे आणि रेडीमेड डिझाइन तसेच विविध कच्च्या मालाचे पर्याय उपलब्ध आहेत. साड्या, पंजाबी ड्रेस, शरारा सूट, लेहेंगा, शेरवानी, गाऊन आणि सूट हे सर्व एकाच ठिकणी  उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे येथील किमती बाजारभावापेक्षा खूप कमी आहे. बजेड फ्रेंडली  शोपिंसाठी येथे नक्कीच जा. 

दिवाळी खरेदीसाठी खास टिप्स

1. नीट भावतोल करा, कोणत्याही वस्तुची थोडी तरी किंमत कमी करता येते. 2. खरेदीची यादी बनवा, जेणेकरून अनावश्यक खरेदी टाळता येईल. 3. खरेदी करण्यापूर्वी बजेट ठरवा, जेणेकरून जास्त खर्च होणार नाही. 4. गर्दीच्या वेळी जाणे टाळा.

