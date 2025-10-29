English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
स्ट्रोकनंतर पूर्वपदावर येण्यासाठी 'या' सवयी मदत करतील

काही रुग्णांसाठी स्ट्रोक नंतर बरे होणे खूप आव्हानात्मक ठरु शकते. मात्र तरीदेखील , खचून जाऊ नका, कारण त्वरित उपचार आणि काळजी घेतल्यास रुग्ण पुन्हा पुर्ववत आयुष्य जगु शकतो. म्हणून, स्ट्रोक नंतर जीवनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी या महत्त्वपूर्ण टिप्सचे पालन करा. डॉ. सुनील कुट्टी यांनी दिली ही माहिती. 

Dakshata Thasale | Oct 29, 2025, 02:38 PM IST
मेंदूच्या एखाद्या भागात रक्त प्रवाह अवरोधित झाल्यावर किंवा रक्तवाहिनी फुटल्यास, ऑक्सिजन आणि पोषक तत्वांना मेंदूच्या पेशींपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखल्यावर स्ट्रोक येतो. त्याची कारणं ही उच्च रक्तदाब, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान आणि हृदयरोग आहेत. ही लक्षणं बऱ्याचदा अचानकपणे दिसून येतात आणि शरीराची एक बाजू लूळी पडणे किंवा सुन्नपणा येणे, अस्पष्ट बोलणे , चेहरा एका बाजूस वळणे, दृष्टीदोष, चक्कर येणे किंवा संतुलन बिघडणे यांचा समावेश आहे. 

रुग्णाला निरोगी जीवन जगता यावे यासाठी स्ट्रोकनंतर विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. डॉक्टरांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे. स्ट्रोकनंतर बरे होण्यासाठी वेळ आणि इच्छाशक्ती लागते. स्ट्रोकनंतरचे पुनर्वसन हे रुग्णांना उर्जा, शारीरीक हालचाल पुर्ववत करण्यासाठी आणि आत्मविश्वास परत मिळविण्यास मदत करते.

स्पीच अँड लँग्वेज थेरपी :

स्पीच अँड लँग्वेज थेरपिस्टसोबत बोलणे आणि अन्न गिळण्यासंबंधी अडचणी दूर करण्यास मदत करतील. तुम्हाला किमान २ ते ३ महिने स्पीच अँड लँग्वेज थेरपीची आवश्यकता भासू शकते.

फिजिओथेरपी :

शारीरीक उर्जा, संतुलन आणि समन्वय पुनर्संचयित करण्यास मदत करते. घरी तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली व्यायाम करा. व्यायामाचा अतिरेक टाळा.

ऑक्युपेशनल थेरपी

: स्ट्रोकच्या रुग्णांना कपडे घालणे, खाणे आणि लिहिणे यासारख्या दैनंदिन क्रियाकलाप पुर्ववत सुरु करण्यास मदत करते.

डाएट :

आहारातील मीठाचे प्रमाण मार्यदित करणे आणि चरबीयुक्त पदार्थांचे सेवन कमी करणे हे रक्तदाब आणि वजन व्यवस्थापनात मदत करते.

भावनिक आणि मानसिक आधार :

समुपदेशन हे मानसिकदृषट्या सक्षम करण्यास मदत करते. स्ट्रोकचे रुग्ण त्यांच्यासारख्या इतर रुग्णांशी संवाद साधु शकतात आणि त्यांच्या प्रवासाबद्दल जाणून घेऊ शकतात.

नियमित वैद्यकीय तपासणी :

पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी वेळोवेळी रक्तदाब, रक्त शर्करा आणि कोलेस्ट्रॅाल तपासा. या समस्या व्यवस्थापित करण्यासाठी औषधं चुकवू नका.

कौटुंबिक आधार

आपल्या सर्वांनाच माहित आहे  की कोणत्याही आजारपणात कुटुंबाचा आधार किती महत्त्वाचा असतो आणि रुग्ण बरा होण्याच्या टप्प्यावर तो तितकीच महत्त्वाचा ठरतो. स्ट्रोकनंतर बरे होण्यासाठी संयम आवश्यक आहे. कुटुंबियांचा मानसिक आधार हा स्ट्रोक येऊन गेलेल्या तुमच्या प्रिय व्यक्तीला जलद बरे होण्यास मदत करतो. योग्य पुनर्वसन, आहार आणि डॉक्टरांचा सल्ला मिळाल्यास स्ट्रोक मधुन वाचलेले बरेच रुग्ण सामान्य जीवनात जगू शकतात आणि भविष्यातील स्ट्रोकचा धोका टाळू शकतात.

