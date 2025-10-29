स्ट्रोकनंतर पूर्वपदावर येण्यासाठी 'या' सवयी मदत करतील
काही रुग्णांसाठी स्ट्रोक नंतर बरे होणे खूप आव्हानात्मक ठरु शकते. मात्र तरीदेखील , खचून जाऊ नका, कारण त्वरित उपचार आणि काळजी घेतल्यास रुग्ण पुन्हा पुर्ववत आयुष्य जगु शकतो. म्हणून, स्ट्रोक नंतर जीवनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी या महत्त्वपूर्ण टिप्सचे पालन करा. डॉ. सुनील कुट्टी यांनी दिली ही माहिती.
Dakshata Thasale | Oct 29, 2025, 02:38 PM IST
1/9
मेंदूच्या एखाद्या भागात रक्त प्रवाह अवरोधित झाल्यावर किंवा रक्तवाहिनी फुटल्यास, ऑक्सिजन आणि पोषक तत्वांना मेंदूच्या पेशींपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखल्यावर स्ट्रोक येतो. त्याची कारणं ही उच्च रक्तदाब, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान आणि हृदयरोग आहेत. ही लक्षणं बऱ्याचदा अचानकपणे दिसून येतात आणि शरीराची एक बाजू लूळी पडणे किंवा सुन्नपणा येणे, अस्पष्ट बोलणे , चेहरा एका बाजूस वळणे, दृष्टीदोष, चक्कर येणे किंवा संतुलन बिघडणे यांचा समावेश आहे.
2/9
रुग्णाला निरोगी जीवन जगता यावे यासाठी स्ट्रोकनंतर विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. डॉक्टरांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे. स्ट्रोकनंतर बरे होण्यासाठी वेळ आणि इच्छाशक्ती लागते. स्ट्रोकनंतरचे पुनर्वसन हे रुग्णांना उर्जा, शारीरीक हालचाल पुर्ववत करण्यासाठी आणि आत्मविश्वास परत मिळविण्यास मदत करते.
3/9
स्पीच अँड लँग्वेज थेरपी :
4/9
फिजिओथेरपी :
5/9
ऑक्युपेशनल थेरपी
6/9
डाएट :
7/9
भावनिक आणि मानसिक आधार :
8/9
नियमित वैद्यकीय तपासणी :
9/9