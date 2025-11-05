Birthday Special: कोहलीचे हे 7 'विराट' विक्रम मोडणं अशक्यच! शेवटचे 2 रेकॉर्ड तर फारच खास
Virat Kohli Records List: भारतीय क्रिकेट संघाचा दमदार फलंदाज विराट कोहली आज (5 नोव्हेंबर 2025) त्याचा 37वा वाढदिवस साजरा करत आहे. तुम्हला माहित आहे का? 'रन मशीन' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विराट कोहलीने केलेले असे 7 विक्रम जे इतर कोणात्याही क्रिकेटपटूच्या नावावर नाहीत. तर मग सविस्तर जाणून घ्या.
एका वर्षात सर्वाधिक शतके
सर्वोत्तम फलंदाज
टेस्ट मॅचमधील पराक्रम
टेस्ट मॅचमध्ये सर्वोच्च रेटिंग
IPL मध्ये सर्वाधिक रन करणारा खेळाडू
