Marathi News
Birthday Special: कोहलीचे हे 7 'विराट' विक्रम मोडणं अशक्यच! शेवटचे 2 रेकॉर्ड तर फारच खास

Virat Kohli Records List: भारतीय क्रिकेट संघाचा दमदार फलंदाज विराट कोहली आज (5 नोव्हेंबर 2025)  त्याचा 37वा वाढदिवस साजरा करत आहे. तुम्हला माहित आहे का? 'रन मशीन' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विराट कोहलीने केलेले असे 7 विक्रम जे इतर कोणात्याही क्रिकेटपटूच्या नावावर नाहीत. तर मग सविस्तर जाणून घ्या.  

Nov 05, 2025, 11:45 AM IST
'किंग ऑफ क्रिकेट' विराट कोहली फक्त अब्जाधीशच नाही तर तो मोठमोठे विक्रम मोडणारा खेळाडू देखील आहे. त्याच्या नावावर असे अनेक विक्रम आहेत जे इतर कोणत्याही भारतीयाच्या नावावर नाहीत.   

एका वर्षात सर्वाधिक शतके

विराटने 2017  मध्ये 6 आणि 2018 मध्येही 6 म्हणजे सलग दोन वर्षे सर्वाधिक शतके करण्याचा पराक्रम केला आहे. 

सर्वोत्तम फलंदाज

10,000 पेक्षा जास्त धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये सर्वोत्तम सरासरी - कोहलीची एकदिवसीय सामन्यातील सरासरी 57+ आहे, जी इतर कोणत्याही अव्वल फलंदाजापेक्षा जास्त आहे. 

टेस्ट मॅचमधील पराक्रम

कसोटीत सर्वाधिक द्विशतके झळकावणारा क्रिकेटपटू म्हणून विराट कोहलीने इतिहास रचला आहे. तो 7 वेळा 200+ धावा करणारा एकमेव भारतीय फलंदाज.

टेस्ट मॅचमध्ये सर्वोच्च रेटिंग

विराटच्या नावावर कसोटी क्रिकेटमधील सर्वोच्च म्हणजे 937 रेटिंग गुण मिळवण्याचा रेकॉर्डदेखील आहे. विराटने 2018 मध्ये केलेला का विक्रम कोणताही भारतीय फलंदाज आजवर मोडू शकला नाही.

IPL मध्ये सर्वाधिक रन करणारा खेळाडू

एका आयपीएल सीझनमध्ये सर्वाधिक 973 धावा करणारा किंग कोहली एकमेव  असून हा पराक्रम त्याने 2016 च्या आयपीएलमध्ये केला. हा विक्रम आजपर्यंत कोणीही मोडू शकलेला नाही. 

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफीमध्ये धडाकेबाज कामगिरी

विराटने  2014 च्या ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफीमध्ये सर्वात जास्त शतक झळकावली आहेत.  

9 सीरीज जिंकणारा कर्णधार

विराट हा सलग 9 कसोटी मालिका जिंकणारा कर्णधार असून हा त्याचा ऑस्ट्रेलियाच्या रिकी पॉन्टिंगसोबतचा संयुक्त विक्रम आहे.

