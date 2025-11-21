English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
लग्नाला कित्येक वर्षे होऊनही 'या' अभिनेत्री झाल्या नाहीत आई, एकीनं तर दिलाय साफ नकार

आज आम्ही तुम्हाला इंडस्ट्रीमधील अशा अभिनेत्रींबद्दल सांगणार आहोत ज्यांच्या लग्नाला कित्येक वर्षे झाली तरी ते अजूनही पालक बनलेले नाहीत.   

Soneshwar Patil | Nov 21, 2025, 03:46 PM IST
इंडस्ट्रीत काही असे कपल्स आहेत, ज्यांच्या लग्नाला अनेक वर्षे झाली असली तरी ते अजूनही पालक बनलेले नाहीत.   

काही अजून तयारीत नाहीत, काहींनी बाळ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर एक अभिनेत्री अशी आहे जी बऱ्याच काळापासून बाळासाठी प्रयत्न करत आहे  

टीव्हीच्या सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या कपल्सपैकी एक म्हणजे अंकिता आणि विक्की. त्यांच्या पालकत्वाबद्दल अनेकदा बातम्या समोर आल्या. कधी अंकिता प्रेग्नंट असल्याचा दावा, तर कधी बेबी प्लानिंगबद्दल चर्चा. मात्र अंकिताने स्वतः स्पष्ट केले की ते दोघेही जेव्हा मानसिकरित्या तयार होतील, तेव्हाच बाळाबाबत निर्णय घेतील.  

2016 मध्ये लग्नानंतर या कपलची केमिस्ट्री चाहत्यांच्या मनात घर करून आहे. चाहत्यांना दिव्यांका–विवेकचा परिवार वाढलेला पाहायला आवडेल, अशी उत्सुकता अनेकदा दिसते. मात्र या दोघांचेही म्हणणे आहे, 'आम्ही जेव्हा तयार होऊ, तेव्हाच पालक बनू.'  

गौरव खन्नाची पत्नी आकांक्षा चमोला अलीकडेच ‘बिग बॉस 19’ मध्ये काम केले. त्यांच्या लग्नाला 9 वर्षे झाली असली तरी कपल अजूनही पालक नाही. आकांक्षाने मुलाखतीत सांगितले की ती अद्याप बेबीसाठी तयार नाही आणि हा निर्णय तिने स्वतः घेतला आहे.  

2018 मध्ये लग्न केल्यानंतर मदालसा आणि महाक्षय आनंदी वैवाहिक आयुष्य जगत आहेत. मात्र, ते अजूनही पालक बनलेले नाहीत. या कपलचे म्हणणे आहे की ते बाळ तेव्हाच करतील जेव्हा त्यासाठी पूर्णपणे तयार असतील आणि त्याची जबाबदारी उचलू शकतील.  

कविता कौशिकने 2017 मध्ये रोनितशी लग्न केले. बेबी प्लानिंगबद्दल कविता स्पष्ट म्हणते की, ती आणि रोहित दोघेही बाळ न करण्याच्या निर्णयावर ठाम आहेत. कविताच्या मते, 'आम्ही एकमेकांचेच पालक आहोत आणि तेच आमच्यासाठी पुरेसे आहे.'  

पायल आणि संग्राम यांनी भव्य विवाह केला. पायलने स्वतः उघड केले की ती नैसर्गिकरीत्या आई बनू शकत नाही. त्यामुळे ती सुरोगसीद्वारे आई बनण्याची योजना आखत आहे. .  

