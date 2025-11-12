फक्त धर्मेंद्र नाही तर... शाहरुख खानसहीत 'या' दिग्गजांच्या मृत्यूच्या अफवांनी उडवून दिलेली खळबळ
Bollywood Stars Death Rumours: धर्मेंद्र यांच्या आधी अनेक बॉलिवूड स्टार्सच्या मृत्यूच्या अफवा पसरल्या आहेत, ज्यामुळे चाहत्यांना धक्का बसला होता. या यादीत मोठमोठ्या कलाकारांची नावे असून या दिग्गजांची नावे पाहून तुम्ही थक्क व्हाल.
हिंदीसिनेसृष्टीत अनेक वेळा स्टार्सबद्दल अशा बातम्या समोर आल्या आहेत, ज्यामुळे बरीच खळबळ उडाली आहे. अलिकडेच ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचे निधन झाल्याचे वृत्त आले होते, पण आता त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगितले जात आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का? स्टार्सच्या मृत्यूबद्दल खोट्या बातम्या येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. धर्मेंद्र यांच्यापूर्वीदेखील अनेक बॉलिवूड स्टार्सच्या मृत्यूबद्दल खोट्या बातम्या पसरवल्या होत्या. या दिग्गज नावे पाहून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल
मीनाक्षी शेषाद्री
फरीदा जलाल
काजल अग्रवाल
अमिताभ बच्चन
शाहरुख खान
