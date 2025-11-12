English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

फक्त धर्मेंद्र नाही तर... शाहरुख खानसहीत 'या' दिग्गजांच्या मृत्यूच्या अफवांनी उडवून दिलेली खळबळ

Bollywood Stars Death Rumours: धर्मेंद्र यांच्या आधी अनेक बॉलिवूड स्टार्सच्या मृत्यूच्या अफवा पसरल्या आहेत, ज्यामुळे चाहत्यांना धक्का बसला होता.  या यादीत मोठमोठ्या कलाकारांची नावे असून या दिग्गजांची नावे पाहून तुम्ही थक्क व्हाल.  

Nov 12, 2025, 01:15 PM IST
twitter
1/8

हिंदीसिनेसृष्टीत अनेक वेळा स्टार्सबद्दल अशा बातम्या समोर आल्या आहेत, ज्यामुळे बरीच खळबळ उडाली आहे. अलिकडेच ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचे निधन झाल्याचे वृत्त आले होते, पण आता त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगितले जात आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का? स्टार्सच्या मृत्यूबद्दल खोट्या बातम्या येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. धर्मेंद्र यांच्यापूर्वीदेखील अनेक बॉलिवूड स्टार्सच्या मृत्यूबद्दल खोट्या बातम्या पसरवल्या होत्या. या दिग्गज नावे पाहून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल

twitter
2/8

मीनाक्षी शेषाद्री

अफवांच्या यादीत पहिले नाव मीनाक्षी शेषाद्रीचे आहे, ती 80 आणि 90 च्या दशकातील लोकप्रिय अभिनेत्री असून कोविड-19 महामारीदरम्यान, तिचे निधन झाल्याच्या अफवा पसरल्या. या अफवांनंतर, अभिनेत्रीने इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली ज्यामध्ये ती ठीक असल्याचे स्पष्ट केले

twitter
3/8

फरीदा जलाल

धर्मेंद्र यांच्याआधी ज्येष्ठ अभिनेत्री फरीदा जलाल यांच्या निधनाची खोटी बातमी समोर आली होती. या बातमीने अभिनेत्रीच्या चाहत्यांना धक्काच बसला. त्यानंतर फरीदा जलाल यांनी स्वतः ही बातमी खोटी असल्याच सांगितलं.

twitter
4/8

काजल अग्रवाल

बॉलिवूड आणि दक्षिणात्य चित्रपटांमध्ये उल्लेखनीय भूमिका साकारणारी अभिनेत्री काजल अग्रवाल अलीकडे अशाच एका बातमीमुळे चर्चेत आली होती. अभिनेत्रीचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाल्याचे वृत्त समोर आले होते. नंतर तिने स्वतः सोशल मीडियावर या अफवांचे खंडन केले.

twitter
5/8

अमिताभ बच्चन

बॉलिवूच्या 'बिग बी' म्हणजेच अमिताभ बच्चन यांचाही या यादीत समावेश आहे. बिग बींच्या मृत्यूच्या खोट्या बातम्या वारंवार समोर आल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांचे चाहते बऱ्याच वेळा अस्वस्थ झाले आहेत.

twitter
6/8

शाहरुख खान

तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की बॉलिवूडचा बादशाह शाहरुख खानदेखील या यादीत सामिल आहेत. काही वर्षांपूर्वी, एका विमान अपघातात या अभिनेत्याचा मृत्यू झाल्याची बातमी समोर आली होती. ही बातमी नंतर खोटी असल्याचे उघड झाले.

twitter
7/8

धर्मेंद्र यांच्याबद्दल बोलायचे झाले तर, जेष्ठ अभिनेता गेल्या काही दिवसांपासून रुग्णालयात दाखल होते, जिथे त्यांना काही काळ आयसीयूमध्ये  ठेवण्यात आले होते.    

twitter
8/8

11 नोव्हेंबर रोजी सकाळी, अचानक त्यांचे वयाच्या 89 व्या वर्षी निधन झाल्याची बातमी आली. पण अभिनेत्याची मुलगी ईशाने नंतर या वृत्तांचे खंडन केले. तसेच अलीकडील महितींनुसार त्यांना आता डिस्चार्ज देण्यात आला आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

Delhi Red Fort Blast: स्फोटानंतर सापडलेले ते दोन मृतदेह दहशतवाद्यांचे? मुंडक्याविना सापडलेलं धड कोणाचं? आईचा DNA करणार उघड

पुढील अल्बम

Delhi Red Fort Blast: स्फोटानंतर सापडलेले ते दोन मृतदेह दहशतवाद्यांचे? मुंडक्याविना सापडलेलं धड कोणाचं? आईचा DNA करणार उघड

Delhi Red Fort Blast: स्फोटानंतर सापडलेले ते दोन मृतदेह दहशतवाद्यांचे? मुंडक्याविना सापडलेलं धड कोणाचं? आईचा DNA करणार उघड

Delhi Red Fort Blast: स्फोटानंतर सापडलेले ते दोन मृतदेह दहशतवाद्यांचे? मुंडक्याविना सापडलेलं धड कोणाचं? आईचा DNA करणार उघड 10
...म्हणून प्रत्येक महिलेचं स्वत:च्या मालकीचं एक घर असावं! अभिनेत्रीनं म्हणाली, &#039;उद्या माहेर...&#039;

...म्हणून प्रत्येक महिलेचं स्वत:च्या मालकीचं एक घर असावं! अभिनेत्रीनं म्हणाली, 'उद्या माहेर...'

...म्हणून प्रत्येक महिलेचं स्वत:च्या मालकीचं एक घर असावं! अभिनेत्रीनं म्हणाली, 'उद्या माहेर...' 8
स्मृती मानधनाच्या नणंदबाईचं नाव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये! 3800 पेक्षा जास्त मुलांची हृदयशस्त्रक्रिया करायला केली मदत

स्मृती मानधनाच्या नणंदबाईचं नाव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये! 3800 पेक्षा जास्त मुलांची हृदयशस्त्रक्रिया करायला केली मदत

स्मृती मानधनाच्या नणंदबाईचं नाव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये! 3800 पेक्षा जास्त मुलांची हृदयशस्त्रक्रिया करायला केली मदत 8
‘हा’ 32 वर्षीय तरुण रतन टाटांचा उत्तराधिकारी? पत्नी सांभाळते ₹13488 चा कारभार; TATA कुटुंबात मोठे फेरबदल

‘हा’ 32 वर्षीय तरुण रतन टाटांचा उत्तराधिकारी? पत्नी सांभाळते ₹13488 चा कारभार; TATA कुटुंबात मोठे फेरबदल

‘हा’ 32 वर्षीय तरुण रतन टाटांचा उत्तराधिकारी? पत्नी सांभाळते ₹13488 चा कारभार; TATA कुटुंबात मोठे फेरबदल 8