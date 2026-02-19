English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Tulsi Plant: सुकलेल्या तुळशीला पुन्हा ताजेतवाने कसे कराल? जाणून घ्या प्रभावी गार्डनिंग उपाय

Tulsi Plant Care Tips: योग्य काळजी न घेतल्यास तुळशीची पाने पिवळी पडणे, देठ सुकणे किंवा पूर्ण रोप कोमेजणे अशी समस्या निर्माण होते. 

Tejashree Gaikwad | Feb 19, 2026, 01:52 PM IST
1/8

Tulsi Plant Care

Tulsi Plant Care

घराच्या अंगणात किंवा गच्चीवर असलेली तुळस केवळ धार्मिकदृष्ट्या नव्हे तर औषधी गुणधर्मांमुळेही अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. मात्र योग्य काळजी न घेतल्यास तुळशीची पाने पिवळी पडणे, देठ सुकणे किंवा पूर्ण रोप कोमेजणे अशी समस्या निर्माण होते. चांगली गोष्ट म्हणजे थोड्या योग्य निगा आणि उपायांनी सुकलेली तुळस पुन्हा तजेलदार बनवता येते.  

2/8

1. सुकलेली पाने आणि फांद्या छाटून टाका

Tulsi Plant Care

सुकलेली पाने आणि फांद्या छाटून टाका: तुळशीच्या झाडावरील पूर्णपणे सुकलेल्या किंवा काळपट झालेल्या फांद्या कात्रीने हलक्या हाताने छाटाव्यात. यामुळे झाडाची ऊर्जा नव्या कोंबांच्या वाढीकडे वळते. छाटणी करताना मुख्य खोडाला इजा होणार नाही याची काळजी घ्या.

3/8

2. पाणी देण्याची योग्य पद्धत अवलंबा

Tulsi Plant Care

पाणी देण्याची योग्य पद्धत अवलंबा: अतिपाणी देणे किंवा खूप कमी पाणी देणे ही दोन्ही कारणे तुळस सुकण्यामागे असू शकतात. माती वरून कोरडी वाटल्यावरच पाणी द्या. कुंडीत पाणी साचणार नाही यासाठी ड्रेनेज होल असणे आवश्यक आहे. सकाळी पाणी देणे अधिक फायदेशीर ठरते.

4/8

3. योग्य सूर्यप्रकाश द्या

Tulsi Plant Care

योग्य सूर्यप्रकाश द्या: तुळशीला दररोज किमान 4–6 तास सूर्यप्रकाश आवश्यक असतो. पूर्ण सावलीत ठेवली तर झाड कमजोर होते. मात्र खूप तीव्र दुपारच्या उन्हात थेट ठेवण्याऐवजी सकाळच्या उन्हात ठेवणे चांगले.

5/8

4. माती सुधारणा आणि खत

Tulsi Plant Care

माती सुधारणा आणि खत: जुनी व घट्ट झालेली माती झाडाच्या वाढीस अडथळा ठरते. कुंडीतील वरची माती हलक्या हाताने सैल करा. सेंद्रिय खत (कंपोस्ट, शेणखत किंवा वर्मी कंपोस्ट) दर 15–20 दिवसांनी थोड्या प्रमाणात द्या. नायट्रोजनयुक्त सेंद्रिय खतामुळे नवीन पाने लवकर फुटतात.

6/8

5. कुंडी बदलण्याचा विचार करा

Tulsi Plant Care

कुंडी बदलण्याचा विचार करा: जर मुळे खूप वाढली असतील किंवा माती पूर्णपणे घट्ट झाली असेल, तर तुळशीचे रोप मोठ्या कुंडीत हलवा. नवीन, सुपीक आणि निचरा चांगला होणारी माती वापरा.

7/8

कीड आणि बुरशी नियंत्रण

Tulsi Plant Care

कीड आणि बुरशी नियंत्रण: पानांवर पांढरे डाग, चिकटपणा किंवा कीड दिसल्यास तातडीने उपाय करा. नीम तेलाचे फवारणी आठवड्यातून एकदा करा. बुरशी असल्यास प्रभावित पाने काढून टाका.

8/8

लक्षात ठेवा

Tulsi Plant Care

तुळस पूर्णपणे सुकलेली वाटत असली तरी मुळांमध्ये जीव असू शकतो. योग्य काळजी, संयम आणि नियमित निगा घेतल्यास काही आठवड्यांत नवीन पालवी फुटू शकते. थोडीशी काळजी आणि योग्य गार्डनिंग तंत्र वापरून तुम्ही सुकलेल्या तुळशीला पुन्हा हिरवाई देऊ शकता.

