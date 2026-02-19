Tulsi Plant: सुकलेल्या तुळशीला पुन्हा ताजेतवाने कसे कराल? जाणून घ्या प्रभावी गार्डनिंग उपाय
Tulsi Plant Care Tips: योग्य काळजी न घेतल्यास तुळशीची पाने पिवळी पडणे, देठ सुकणे किंवा पूर्ण रोप कोमेजणे अशी समस्या निर्माण होते.
Tejashree Gaikwad | Feb 19, 2026, 01:52 PM IST
Tulsi Plant Care
घराच्या अंगणात किंवा गच्चीवर असलेली तुळस केवळ धार्मिकदृष्ट्या नव्हे तर औषधी गुणधर्मांमुळेही अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. मात्र योग्य काळजी न घेतल्यास तुळशीची पाने पिवळी पडणे, देठ सुकणे किंवा पूर्ण रोप कोमेजणे अशी समस्या निर्माण होते. चांगली गोष्ट म्हणजे थोड्या योग्य निगा आणि उपायांनी सुकलेली तुळस पुन्हा तजेलदार बनवता येते.
1. सुकलेली पाने आणि फांद्या छाटून टाका
2. पाणी देण्याची योग्य पद्धत अवलंबा
3. योग्य सूर्यप्रकाश द्या
4. माती सुधारणा आणि खत
5. कुंडी बदलण्याचा विचार करा
