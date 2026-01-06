फक्त शशांक केतकरच नाही तर 'या' मराठी कलाकारांना देखील घातलाय पैशाचा गंडा, रक्कम ऐकून व्हाल थक्क
अभिनेता शशांक केतकरने दिग्दर्शक मंदार देवस्थळीने पैसे थकवल्याविरोधात सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे. या घटनेनंतर पुन्हा एकदा कलाकारांची पैशावरुन होणारी गळचेपी हा मुद्दा अधोरेखित झाला आहे. कोणकोणत्या मराठी कलाकारांना याचा सामना करावा लागला आहे. आणि त्यांची एकूण किती रक्कम अशापद्धतीने थकवली आहे ती पाहूया.
Dakshata Thasale | Jan 06, 2026, 03:56 PM IST
आतापर्यंत अनेक मराठी कलाकारांना चित्रपट किंवा मालिकांमध्ये फसवण्यात आले आहे. निर्माते किंवा दिग्दर्शकाकडून ही फसवणूक होत असल्याचे लक्षात आले आहे. जिंक्य राऊत, शंतनू गंगणे यांसारख्या कलाकारांनी याबाबत सोशल मीडियावर आवाज उठवला आहे, जिथे त्यांचे लाखो रुपये थकले होते, तसेच मृणाल दुसानिस आणि आशय कुलकर्णी यांनीही अशा अनुभवांबद्दल सांगितले आहे, आणि या समस्येवर तोडगा काढण्याची मागणी जोर धरत आहे.
कलाकारांचे पैसे बुडण्याची काही प्रमुख कारणे:
गुंतवणुकीतील नुकसान: काही कलाकार व्यवसायात पैसे गुंतवतात आणि त्यात नुकसान होऊ शकते, जसे की अनुपम खेर यांच्या चित्रपटात मोठे आर्थिक नुकसान झाले. मानधनाचे वाद: काहीवेळा चित्रपटाच्या यशानंतरही कलाकारांना त्यांचे पूर्ण मानधन मिळत नाही, किंवा ते वेळेत मिळत नाही, ज्यामुळे अनेक वाद निर्माण होतात, अशा गोष्टी देखील अधोरेखित झाल्या आहेत.
आशय कुलकर्णी
अभिनेता आशय कुलकर्णीच्या बाबतीतही असंच काहीसं घडलं. त्यानं सोशल मीडियावर थेट असं लिहिलं की, 'काम वेळेत पूर्ण करुनही त्यांना मानधन वेळेत दिले जात नाही.' सध्या आशय 'सुख कळले' मालिकेत अभिनेत्री स्पृहा जोशीसोबत मुख्य भूमिकेत प्रेक्षकांना दिसत आहे. सोशल मीडियावर तो कायमच सक्रिय असतो. त्याच्या मानधनाबद्दलच्या पोस्टनं सर्वांचंच लक्ष वेधून घेतलं आहे.
अजिंक्य राऊत
मृणाल दुसानीस
