परफेक्ट नात्यात देखील या रेड फ्लॅग्सचा धोका! तुम्हीसुद्धा दुर्लक्ष करत आहात का या कृत्यांवर?

अनेकदा आपल्याला पाहायला मिळते की एखाद जोडप किती आनंदी आहे तर कधी काही जोडपी ही रस्त्यावर देखील भांडताना दिसत असतात. आपण अनेकदा असे गृहीत धरतो की आपली नाती 'परिपूर्ण' आहेत, विशेषतः जेव्हा त्यात कोणतेही मतभेद नसतात आणि बाहेरून सर्व काही ठीक दिसत असते. पण घराच्या चार भितींमध्ये हे चित्र पूर्णपणे वेगळे पाहायला मिळते.   

Shubhangi Mere | May 02, 2026, 08:40 PM IST
1/7

भांडण टाळणे

बऱ्याचदा अशा काही लहान गोष्टी असतात ज्यांकडे आपण दुर्लक्ष करतो किंवा त्या गृहीत धरतो. नात्याच्या सुरुवातीला, हे हावभाव प्रेम किंवा काळजीसारखे वाटू लागते, परंतु कालांतराने, ते भावनिक दबाव किंवा असुरक्षिततेमध्ये बदलू शकतात. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

2/7

नातेसंबंध हीच तुमची संपूर्ण ओळख बनते

आपले नातेसंबंध केवळ बाहेरुन फक्त दाखवण्यासाठी नसायला पाहिजे, नात्यामध्ये भावना आणि सुरक्षा दोन्ही असणे गरजेचे आहे. भावनिक दबाव किंवा असुरक्षिततेमध्ये बदलू होऊ शकतात आणि त्यामुळे नात्यामध्ये दुरावा येतो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

3/7

नात्यामध्ये चिंतेची बाब

अनेक नात्यामध्ये सुरुवातीला गोड वाटणारे क्षण हे काही वेळानंतर नकोसे वाटतात. सुरुवातीला तुम्हाला तुमच्या पार्टनरसोबत वेळ घालवण्यात आनंद मिळतो, पण नात्यामध्ये काही वर्षानंतर तुमच्या स्वतःच्या आवडीनिवडी, मित्र आणि छंद सोडून देऊ लागलात त्यामुळे ही तुमच्या नात्यामध्ये चिंतेची बाब आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

4/7

आवडीनिवडी सोडणे

जेव्हा तुम्ही आवडीनिवडी, मित्र आणि छंद सोडता त्यानंतर तुमचा आनंद, आत्मसन्मान आणि ओळख केवळ नात्यावर अवलंबून असते. अशा वेळी जेव्हा आपल्याला या गोष्टीचा भास होतो तेव्हा नात्यामध्ये कमकुवतपणा येतो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

5/7

खरी चूक लपून ठेवणे

अनेकदा एखादा वाद टाळण्यासाठी मला माफ कर असे म्हणणे प्रत्येक वेळी योग्य नसते. प्रत्येक माफीनंतर जर एखादे कारण किंवा समर्थन जोडले गेले असेल, तर खरी चूक लपून राहते, त्याचा परिणाम नात्यावर होतो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

6/7

नात्यामध्ये पार्टनरच्या प्रतिक्रिया कशा येतील याबद्दल विचार करुन छोट्या-छोट्या गोष्टी लपवल्या तर त्याचा परिणाम मोठी होऊ शकतो. एका सुरक्षित नात्यामध्ये तुम्ही निर्भयपणे स्वतःला व्यक्त करू शकता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

7/7

मनस्थितीनुसार प्रेम करणे

जर तुमचा पार्टनर हा जेव्हा त्याच्या मनाची स्थिती चांगली असेल तेव्हाच तो प्रेम दाखवतो तर ते योग्य नाही. प्रेम नेहमी स्थिर असले पाहिजे, ते कोणाच्यातरी मनस्थितीनुसार बदलता कामा नये. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

पुढील
अल्बम

सावधान! जनगणनेच्या वेळी तुमचीही होऊ शकते फसवणूक, ही माहिती कोणालाही देणे टाळा...

पुढील अल्बम

सावधान! जनगणनेच्या वेळी तुमचीही होऊ शकते फसवणूक, ही माहिती कोणालाही देणे टाळा...

सावधान! जनगणनेच्या वेळी तुमचीही होऊ शकते फसवणूक, ही माहिती कोणालाही देणे टाळा...

सावधान! जनगणनेच्या वेळी तुमचीही होऊ शकते फसवणूक, ही माहिती कोणालाही देणे टाळा... 7
8th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांच्या पगारात चौपट वाढ; भारतातल्या 48 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी, 67 लाख पेन्शनधारकांना थेट फायदा?

8th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांच्या पगारात चौपट वाढ; भारतातल्या 48 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी, 67 लाख पेन्शनधारकांना थेट फायदा?

8th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांच्या पगारात चौपट वाढ; भारतातल्या 48 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी, 67 लाख पेन्शनधारकांना थेट फायदा? 11
&#039;बिकिनी घाल, मला तुझं शरीर बघायचं आहे&#039;, दिग्दर्शकाने मिथुन चक्रवर्तीच्या सुनेकडे केल्या अश्लील मागण्या

'बिकिनी घाल, मला तुझं शरीर बघायचं आहे', दिग्दर्शकाने मिथुन चक्रवर्तीच्या सुनेकडे केल्या अश्लील मागण्या

'बिकिनी घाल, मला तुझं शरीर बघायचं आहे', दिग्दर्शकाने मिथुन चक्रवर्तीच्या सुनेकडे केल्या अश्लील मागण्या 8
Gold Silver Rate Today: सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा तेजी, चांदी ₹10,000 महाग, सोन्याचेही दर वाढले

Gold Silver Rate Today: सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा तेजी, चांदी ₹10,000 महाग, सोन्याचेही दर वाढले

Gold Silver Rate Today: सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा तेजी, चांदी ₹10,000 महाग, सोन्याचेही दर वाढले 8