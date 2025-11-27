English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'या' गोष्टी मायक्रोव्हेवमध्ये ठेवल्यास स्फोट होईल, वापरण्यापूर्वी जाणून घ्या काही गोष्टी

अनेक घरांच्या स्वयंपाक घरांमध्ये मायक्रोव्हेव पाहायला मिळतो. जेवण गरम करण्यासाठी तसेच काही पदार्थ बनवण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. मात्र मायक्रोव्हेव वापरताना झालेली जराशी चूक महागात पडू शकते. काहीलोक अनेकदा मायक्रोव्हेवमध्ये अशा काही गोष्टी ठेवतात ज्यामुळे मायक्रोव्हेवमध्ये  स्फोट होऊ शकतो आणि आग लागू शकते. तेव्हा मायक्रोव्हेवमध्ये कोणत्या गोष्टी ठेऊ नयेत याविषयी जाणून घेऊयात.   

Pooja Pawar | Nov 27, 2025, 06:30 PM IST
1/7

धातूची भांडी आणि फॉईल :

स्टील, अॅल्युमिनियम, लोखंड किंवा इतर कोणत्याही धातूमुळे मायक्रोवेव्हमध्ये ठिणग्या येऊ शकतात. फॉइल पेपर देखील मायक्रोवेव्ह किरणांना परावर्तित करतो, ज्यामुळे ठिणग्या येऊ शकतात आणि उपकरणाचा स्फोट देखील होऊ शकतो.

2/7

एअरटाईट किंवा सील्ड कंटेनर :

हवाबंद प्लास्टिक डबा, ग्लास किंवा स्टील कंटेनर इत्यादी गरम झाल्यावर त्यांच्यातील प्रेशर वाढतं. प्रेशर वाढल्यामुळे कंटेनर मायक्रोव्हेवच्या आतमध्ये फुटू शकतो. ज्यामुळे उपकरणाचे नुकसान होऊ शकते.   

3/7

अंड :

 कवच असलेलं कच्च किंवा उकडलेलं अंड मायक्रोव्हेवमध्ये ठेवणं खूप धोकादायक ठरतं. कारण त्यातील ओलावा वाफेत बदलतो आणि दाब निर्माण करतो. अंडी काही सेकंदात स्फोट होऊ शकते, ज्यामुळे एका लहान स्फोटाचा परिणाम होतो.

4/7

मिरची :

हिरवी किंवा सुकलेली मिरची मायक्रोव्हेवमध्ये गरम केल्याने कॅप्सेसिन हवेत सोडले जाते. धुरामुळे डोळ्यांना त्रास होऊ शकतो आणि काहीवेळा जास्त तापमानामुळे ठिणग्याही निर्माण होऊ शकतात.  

5/7

स्वस्त प्लास्टिक कंटेनर :

स्वस्त प्लास्टिक वितळू शकते आणि अन्नात रसायने मिसळू शकतात किंवा आग देखील लावू शकते. नेहमी मायक्रोवेव्ह-सेफ आणि फूड ग्रेड असे चिन्ह असलेले कंटेनर वापरा.

6/7

रिकामा मायक्रोव्हेव चावणे :

मायक्रोव्हेव वापरताना झालेली जराशी चूक महागात पडू शकते. काहीलोक अनेकदा मायक्रोव्हेवमध्ये अशा काही गोष्टी ठेवतात ज्यामुळे मायक्रोव्हेवमध्ये  स्फोट होऊ शकतो आणि आग लागू शकते. 

7/7

(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

